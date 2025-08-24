Turista v Chorvátsku vyriešil problém s preplnenými plážami originálne: Keď si prečítate nápis na jeho uteráku, padnete na kolená

Takýto uterák ste ešte určite nevideli.

Nájsť miesto na pláži je niekedy rovnako ťažké ako nájsť voľné parkovacie miesto v centre mesta. Jeden dovolenkár v Chorvátsku to však vyriešil originálne. Jeho uterák pobavil internet. 

Chorvátske pláže sú často preplnené, preto si dovolenkári zvyknú už skoro ráno rozložiť uteráky, aby si tak zaistili miesto, či už pri mori alebo v tieni. Pre niekoho je to praktické, no pre niekoho neslušné.

Ako si všimol chorvátsky web Dnevnik, na jednej chorvátskej pláži si dovolenkár obsadil miesto uterákom s veľmi vtipným nápisom.

Vtipný uterák obletel internet a stal sa virálnym

Fotografiu na sociálnej sieti X zverejnil profil s názvom Hrvati bez konteksta, okamžite sa stala virálnou a má už dokonca viac ako 13-tisíc zobrazení.

Na fotografii môžeme vidieť čierny uterák s bielym nápisom „hrvat zauzeto“, čo v preklade znamená „chorvátska okupácia“. Ľudia však predpokladajú, že uterák nepatril turistovi, ale domácemu návštevníkovi, ktorému tiež nezáleží na nepísanom pravidle správania sa na pláži a rezervácii si miesta uterákom.

Zdá sa teda, že v boji o miesto na pláži, kde je hlava na hlava, nejde len o rýchlosť, ale aj o to, kto má najvtipnejší uterák.

