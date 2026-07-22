Pred novinármi šprintoval, skoro si pritom ublížil: Predseda rady FPU vykázal médiá zo zasadnutia

V slovenskej kultúrnej inštitúcii je opäť „veselo“ a novinári dnes zažili mimoriadne zvláštne rokovanie Rady Fondu na podporu umenia. Predseda rady Matúš Oľha ich najskôr po odhlasovaní vykázal z rokovania, hoci na to podľa novinárov nemal právo, a následne po rokovaní odmietol odpovedať na novinárske otázky.
Potom však nasledovalo niečo, čo nikto nečakal. Oľha začal pred novinármi doslova utekať a takmer si pritom ublížil. Najskôr skoro spadol zo schodov, potom narazil do zaparkovaného auta a po niekoľko desiatok sekúnd trvajúcom šprinte sa pred médiami schoval v budove. Celé to nasnímala TV JOJ.
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Novinári pritom len chceli vedieť, prečo FPU podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy v súvislosti s údajnými odpočúvacími zariadeniami v kanceláriách zamestnancov FPU. Téme sme sa venovali v našom článku.
V médiach sa minulý týždeň objavila informácia, že v priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala po tom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál noviny.sk uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Podozrenie smeruje k bývalému vedeniu
Podľa zamestnancov fondu, ktorí vystúpili len pod podmienkou anonymity, pretože sa obávajú o svoju bezpečnosť, mal mať v máji ako jediný kľúče od všetkých dotknutých kancelárií vtedajší poverený riaditeľ František Kornaj. Práve preto podozrenia smerujú k bývalému vedeniu inštitúcie.
Pracovníci fondu sa domnievajú, že cieľom odpočúvania bolo monitorovať ich činnosť a zistiť, kto z nich komunikuje s platformou Otvorená kultúra!, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva kultúry. „Informácie nás šokovali, vnímame ich ako ďalšie potvrdenie rozkladu inštitúcií,“ reagoval pre TV JOJ Rastislav Vadas z platformy Otvorená kultúra.
Zamestnanci sa obrátili na políciu
Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Televízia JOJ sa obrátila aj na Kornaja, ten s ňou ale nekomunikoval. Zamestnanci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky.
Krajská prokuratúra v Bratislave pre TASR potvrdila, že trestné oznámenie v tejto veci bolo 23. júna odovzdané na ďalšie konanie Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I. „Dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vo veci nariadil, aby trestné konanie vykonával vyšetrovateľ Policajného zboru. Vec je teda v štádiu pred začatím trestného stíhania,“ priblížili z prokuratúry pre TASR.
Nejde o Oľhove prvé „rodeo“
Meno Matúša Oľhu pritom rezonovalo aj prednedávnom. V marci došlo na tlačovej konferencii rezortu kultúry aj k netradičnej situácii. Matúš Oľha pred novinármi zarecitoval báseň Bola raz jedna trieda o žiakoch, ktorí kradli kriedu.
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Konferencia niesla názov „FPU: Transparentnosť namiesto klientelizmu“. Fond sa pritom v poslednom období dostáva pod čoraz väčší tlak.
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