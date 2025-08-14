Turista v Chorvátsku vyriešil problém s preplnenými plážami originálne: Keď uvidíte, čo použil na obsadenie si miesta, padnete na kolená

Foto: Profimedia / Screen Facebook (@dnevnadozaprosjecnogdalmatinca)

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Toto vás zaručene poriadne pobaví.

Na jednej z chorvátskych pláží sa objavil dovolenkár, ktorý si zjavne myslí, že plážové uteráky sú len pre amatérov. Jeho netradičná metóda, ako si obsadiť miesto na preplnenej pláži, je natoľko bizarná, že sa z nej stal internetový hit. 

Pláže v obľúbených chorvátskych destináciách sú známe tým, že je tam hlava na hlave. Preto si dovolenkári bežne nechávajú uteráky či deky na pláži už od skorého rána, aby si takto poistili svoje vysnívané miesto v tieni alebo blízko mora. Pre niekoho je to praktické a úplne normálne, pre iných vrchol neslušnosti.

Šikovným patrí svet

Turista v Dalmácii však postúpil na vyšší level vynaliezavosti a ľudia na sociálnych sieťach z toho idú do kolien. Jeden z dovolenkárov si totiž miesto na pláži nepoistil uterákom ani dekou, ale koberčekmi z auta, píše chorvátsky web Dnevnik.

Fotografia sa objavila na facebookovom profile s názvom Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, čo môžeme voľne preložiť ako Denná dávka priemerného Dalmátčana, ešte minulý rok a okamžite sa stala virálnou, dokonca má už 1 600 označení páči sa mi to.

Ľudia v komentároch sa smejú, že v prípade núdze by vytiahli aj autosedačku. „Dúfam, že ich najprv povysával,“ smeje sa ďalší. Viacerí jeho vynaliezavosť chválili, no niektorí scénu označili aj za poriadne bizarnú.

