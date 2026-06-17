Tvorcovia seriálu Stranger Things si pre fanúšikov pripravili veľké prekvapenie. Mieria do kín

Bratia Dufferovci, výkonní producenti fenoménu Stranger Things, o necelé dva roky zamieria na veľké plátna so svojím prvým celovečerným filmom. Názov ani dej však zatiaľ nie je známy. Prezradili však konkrétny dátum premiéry, aj to, že film zrežírujú a napíšu. Chcú si tak podľa vlastných slov splniť svoj ďalší kariérny sen.
Podpísali exkluzívnu zmluvu s Paramountom
Tvorcovia úspešného seriálu Stranger Things – bratia Matt a Ross Dufferovci, majú pre svojich fanúšikov skvelú správu. Pripravujú svoj prvý celovečerný film pre štúdio Paramount, ktorý do kín dorazí 3. novembra 2028, čiže o dva roky. Názov, ani o čo v príbehu pôjde, zatiaľ nezverejnili, jediné, čo prezradili, je, že sa môžete tešiť na veľký kinofilm, informuje web Variety.
Ide o ich prvý film v rámci štvorročnej exkluzívnej zmluvy s Paramountom, štúdiom na filmové, televízne a streamovacie projekty s dôrazom na produkciu „ambicióznych“ a „veľkoformátových kinofilmov“, ktorú podpísali po dokončení piatej a zároveň poslednej série Stranger Things, po tom, ako ukončili zmluvu s Netflixom. Nový projekt vznikne pod ich produkčnou spoločnosťou Upside Down Pictures. Navyše nový film nielenže zrežírujú, ale napíšu k nemu aj scenár.
Dufferovci sa síce nechystali z Netflixu odísť, ale túžili si splniť svoj ďalší sen – natočiť celovečerný film, ako prezradili webu Variety. „Čoskoro budeme mať 42 rokov. Povedal som si, že ak už budeme robiť film pre kiná, poďme do toho,“ povedal Matt Duffer.
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Preslávil ich Stranger Things
Bratov Matta a Rossa Dufferovcov bezpochyby preslávil ich mimoriadne úspešný seriál Stranger Things, ktorý milujú diváci rôznych vekových kategórií z celého sveta. Má päť sérií, pričom tá posledná vyšla len nedávno.
Dej seriálu pravdepodobne netreba pripomínať, ale ak vám náhodou tento fenomén ušiel, štyria najlepší priatelia zo školy vás prevedú svetom poriadne desivých záhad. Príbeh je zasadený do 80. rokov. Svoju prvú sériu odštartoval ešte pred desiatimi rokmi, v roku 2016, a okamžite sa stal prvým domácim hitom Netflixu a etabloval bratov a tvorcov značky.
V máji vydali svoj ďalší seriál
Nedávno na Netflixe uviedli svoju novinku, seriál The Boroughs, ktorý diváci označili za Stranger Things so seniormi. Táto nová americká sci-fi mysteriózna miniséria si okamžite získala fanúšikov z celého sveta a prevalcovala rebríčky sledovanosti aj u nás na Slovensku.
V seriáli sa ocitnete v Boroughs, na zdanlivo malebnom mieste – v luxusnom rezorte pre dôchodcov v púšti v Novom Mexiku, ktorý má slúžiť na pokojný dôchodok. Partička dôchodcov však čelí hrozbe z iného sveta, ktorá im kradne to jediné, čoho majú málo – čas.
Hlavnou postavou je Sam Cooper, vdovec, ktorý sa po smrti manželky presťahoval do rezortu pre seniorov s názvom The Boroughs. Raz v noci však zažije stretnutie s monštruóznou bytosťou, čo ho donúti spojiť sa s ďalšími obyvateľmi centra pre seniorov, ktorí sú poriadne excentrickí. Spoločne začnú vyšetrovať záhadné zmiznutia a úmrtia.
Seriál má navyše len osem epizód s minutážou 40 až 50 minút, takže ho priam zhltnete. No bezpochyby je jeho najväčším lákadlom práve to, že pochádza z dielne bratov Dufferovcov.
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