Svetoví astronómovia hlásia prelomový objav. Zrážka čiernych dier odhalila bod, odkiaľ niet návratu

Táto anotovaná snímka, ktorú v pondelok 6. novembra 2023 poskytla NASA, ukazuje zložený pohľad na dáta z röntgenového observatória Chandra a Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. Dáta poukazujú na rastúcu čiernu dieru len 470 miliónov rokov po veľkom tresku. Ide o doteraz najstaršiu objavenú čiernu dieru. Ilustračné foto: SITA (NASA)

Dana Kleinová
SITA
Vesmír
Vedci tiež zaznamenali, ako čierne diery rotujú a krútia okolitý časopriestor, čo sa nazýva „frame dragging“.

Vedci prvýkrát zachytili „odtlačky“ horizontu udalostí čiernej diery – hranice, z ktorej nič nemôže uniknúť – pomocou analýzy gravitačných vĺn, uvádza výskum zverejnený v stredu v časopise Nature.

Objav vznikol štúdiom vlnenia časopriestoru, ktoré vzniklo pri prudkých zrážkach dvoch čiernych dier. Horizont udalostí čiernej diery je známy ako „bod, odkiaľ niet návratu“, pretože z jeho vnútra nedokáže uniknúť ani svetlo, čo sťažuje jeho skúmanie. Ale zrážka dvoch čiernych dier, ktorá vyvoláva gravitačné vlny, poskytuje príležitosť nahliadnuť do tohto extrémneho javu.

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Analýza historického signálu GW250114

Medzinárodný tím vedcov analyzoval dáta z najsilnejších gravitačných vĺn zaznamenaných observatóriom LIGO v januári 2025, známych ako GW250114. Izolovaním posledného výbuchu vĺn – tzv. priamych vĺn – z tejto zrážky vedci získali informácie z oblasti bližšie k horizontu udalostí než kedykoľvek predtým.

Čierna diera
Táto ilustrácia, ktorú vo februári 2024 poskytlo Európske južné observatórium, zobrazuje rekordný kvazar J059-4351 – jasné jadro vzdialenej galaxie, ktoré je poháňané supermasívnou čiernou dierou. Táto supermasívna čierna diera, ktorú tu vidno, ako pohlcuje okolitú hmotu, má hmotnosť 17-miliárdkrát väčšiu ako Slnko a jej hmotnosť narastá o ekvivalent ďalšieho Slnka za deň, čo z nej robí najrýchlejšie rastúcu čiernu dieru, akú kedy ľudstvo poznalo. Foto: SITA

„Koncept horizontu čiernej diery sa zvyčajne objavuje v sci-fi,“ povedal vedúci autor štúdie Sizheng Ma z Perimeter Inštitút Teoretickej Fyziky v Kanade. „Teraz sa naozaj môžeme dotknúť oblasti okolo horizontu pomocou gravitačných dát,“ dodal.

Víry v časopriestore a potvrdenie Einsteina

Posledná fáza zrážky dvoch čiernych dier je podľa Ma podobná miešaniu vody lyžicou, čo vytvára víry v časopriestore, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla. Ak je lyžica blízko horizontu udalostí, môžeme dekódovať fyziku tejto oblasti, vysvetlil. Výsledky potvrdzujú Einsteinovu teóriu relativity. Vedci tiež zaznamenali, ako čierne diery rotujú a krútia okolitý časopriestor, čo sa nazýva „frame dragging“.

„Je to ako zatlačiť pohár na stôl a otočiť ho, pričom obrus sa okolo neho navinie,“ povedal astrofyzik Maximiliano Isi z Columbia University. Tím dúfa, že v budúcnosti nájde známky kvantových fluktuácií a odchýlok od všeobecnej relativity.

Skepticizmus expertov a vedecká debata

Niektorí experti vyzývajú na opatrnosť a ďalšie overovanie výsledkov. Taliansky teoretický fyzik Francesco Sannino označil analýzu za presvedčivú, no potrebuje ďalšie potvrdenie. Sean McWilliams z Univerzity v Západnej Virgínii si nie je istý, či frekvencia gravitačných vĺn skutočne odráža horizont udalostí. Ma však tvrdí, že McWilliams si zamieňa dve odlišné veci a pracuje na ďalšej štúdii na objasnenie nejasností. Astrofyzik Isi označil štúdiu za lákavú a zdôraznil význam pochopenia fyziky čiernych dier pre pochopenie štruktúry časopriestoru.

Čierna diera sa ukázala v plnej sile

Nie je to pritom prvýkrát, čo vás informujeme o nevídanom objave vedcov, týkajúcom sa čiernej diery. Nie je to totiž tak dávno, čo čierna diera roztrhala masívnu hviezdu. Táto vzácna udalosť už dostala aj pomenovanie – Whippet.

Čierna diera
Čierna diera, Ilustračná foto: Event Horizon Telescope, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

O nezvyčajnom úkaze astronómovia oficiálne informovali začiatkom januára na konferencii Americkej astronomickej spoločnosti, píše Phys.org. Hviezdu, ktorá sa stala obeťou záhadnej čiernej diery, označili ako roztrhanú a pohltenú. Astrofyzik a hlavný autor článku Daniel Perley uviedol, že ide o vzácny a úžasný jav.

Pohltenie hviezdy zároveň vytvorilo takú silnú explóziu, že šlo o jednu z najsilnejších vesmírnych udalostí v dejinách. Množstvo uvoľnenej energie nakrátko dosiahlo až 400 miliárd-násobok energie Slnka a prekonalo aj najsilnejšie supernovy.

“Tieto udalosti nám nielen pomáhajú identifikovať čierne diery, ale poskytujú aj nový spôsob, ako zistiť, kde sa čierne diery vyskytujú, ako sa formujú a rastú,” prezradil Perley.

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