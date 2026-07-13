Astronómovia objavili dve nové planéty: Sú veľké ako Jupiter, hustotou pripomínajú cukrovú vatu

Foto: NASA/Daniel Rutter

Nina Malovcová
Vesmír
Vedci objavili obrovské svety, ktoré pripomínajú penu na holenie.

Astronómovia objavili dvojicu obrovských exoplanét, ktoré svojou hustotou prekonali všetky doterajšie rekordy. Hoci sú veľké približne ako Jupiter, patria medzi najľahšie planéty svojej veľkosti, aké boli doteraz objavené. Vedci ich prirovnávajú k cukrovej vate či čerstvo vytlačenej pene na holenie.

Vedci svoje zistenia publikovali vo vedeckom časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Pri písaní článku sme vychádzali aj zo správy agentúry AP.

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Dvojica planét označených ako TOI-791 b a TOI-791 c obieha okolo hviezdy vzdialenej približne 1 110 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Lietajúca ryba (Volans). Planéty najprv identifikovala družica TESS americkej vesmírnej agentúry NASA. Ich existenciu následne potvrdili vedci kombináciou pozemných pozorovaní a podrobnou analýzou ich prechodov popred materskú hviezdu.

Hustotou pripomínajú penu na holenie

Obe planéty majú polomer porovnateľný s Jupiterom, ich hmotnosť je však výrazne nižšia. Výpočty ukázali, že ich hustota dosahuje iba približne 0,06 až 0,08 gramu na kubický centimeter, čo z nich robí jedny z najmenej hustých planét, aké boli kedy objavené. Podľa autorov štúdie ide o najväčšie známe planéty, ktorých hustota je nižšia ako hustota cukrovej vaty.

Vedúca výskumu Georgina Dransfieldová z Oxfordskej univerzity ich prirovnala k čerstvo vytlačenej pene na holenie. „Tieto dve planéty majú hustotu porovnateľnú s peknou kopou peny na holenie čerstvo vytlačenej z nádoby,“ uviedla.

Pre porovnanie, Jupiter je približne 35- až 40-krát hustejší než tieto novoobjavené svety.

Obiehajú okolo hviezdy viac ako štyri mesiace

Planéty neobiehajú svoju hviezdu tesne, ako je to pri mnohých známych exoplanétach. TOI-791 b dokončí jeden obeh približne za 139 dní, zatiaľ čo TOI-791 c potrebuje približne 232 dní. Obe pritom obiehajú okolo hviezdy spektrálneho typu F7, ktorá je o niečo teplejšia ako naše Slnko.

Vesmír
Ilustračná foto: Pxhere

Vedci zistili, že planéty sa nachádzajú veľmi blízko takzvanej rezonancie 5:3, čo znamená, že ich obežné dráhy sú gravitačne prepojené. Tento jav spôsobuje drobné zmeny v časoch ich prechodov popred hviezdu, vďaka čomu sa podarilo odhadnúť ich hmotnosť.

Vedci zatiaľ nevedia, prečo sú také ľahké

Astronómovia predpokladajú, že planéty tvoria prevažne vodík a hélium. Presné zloženie ich atmosfér by však mali odhaliť až budúce pozorovania pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Autori štúdie sa domnievajú, že by mohli patriť medzi takzvané super puff planéty, teda mimoriadne nafúknuté plynné svety s veľmi nízkou hustotou.

Ich vznik však zostáva záhadou. Jedna z hypotéz predpokladá, že majú mimoriadne rozsiahle atmosféry tvorené najmä vodíkom a héliom. Ďalšia hovorí, že niektoré super puff planéty môžu v skutočnosti pôsobiť väčšie vďaka rozsiahlym prstencom orientovaným tak, že ich zo Zeme pozorujeme takmer spredu. Na potvrdenie pôvodu ich mimoriadne nízkej hustoty budú potrebné ďalšie pozorovania.

Takéto planéty sú vo vesmíre mimoriadne vzácne

Systém TOI-791 patrí medzi najvzácnejšie objavené planetárne sústavy. Ide len o deviaty známy systém, v ktorom sa nachádzajú dve obrovské planéty prechádzajúce popred svoju hviezdu. Zároveň sú obe planéty jednými z najlepších kandidátov na ďalší výskum ich atmosfér a vzniku obrovských plynných svetov.

Autori štúdie zdôrazňujú, že ďalšie pozorovania môžu pomôcť objasniť nielen pôvod týchto nezvyčajných planét, ale aj spôsob, akým vznikajú obrovské plynné planéty vo vesmíre. „TOI 791 predstavuje fascinujúce laboratórium na skúmanie dvojice vzájomne sa ovplyvňujúcich planét s mimoriadne nízkou hustotou,“ uvádzajú autori štúdie. Podľa nich môžu budúce pozorovania priniesť nové poznatky o vzniku obrovských planét a vývoji planetárnych sústav.

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