Nový Spielbergov film ovládol kiná. Len za jeden víkend dosiahol tržby 80 miliónov eur

Filmy Posadnutosť, Scary Movie 6 a Deň odhalenia valcujú aj naše kiná. Pozrite sa spolu s nami na filmy, ktoré aktuálne v slovenských kinách letia.
Okrem pravidelných tipov na nové filmy a seriály vám prinášame aj zoznam filmov, ktoré sú v týchto dňoch v slovenských kinách najnavštevovanejšie. Najnovšie dáta Únie filmových distribútorov opäť odhalili aktuálnu filmovú top trojku.
Ostatné horory sú popri Posadnutosti len rozprávky
Tretie miesto obsadil nový horor Posadnutosť (Obsession), ktorý diváci označili za adepta na film roka. Scenára aj réžie sa ujal len 26-ročný Carry Barker, o ktorom podľa divákov budeme ešte veľa počuť.
Nový horor dosiahol v slovenských kinách sumu takmer 190-tisíc eur a videlo ho 22-tisíc divákov, ktorí mu na filmovom portáli ČSFD udelili výborné hodnotenie – až 86 %, čo je na horor skutočne vysoké číslo. Zároveň tvrdia, že ide o jeden z najdesivejších hororov, aký kedy videli. Vraj ostatné horory sú popri tomto len rozprávky. Okrem divákov ho ocenili aj filmoví kritici, podľa ktorých ide o jeden z najvýraznejších hororov roka.
Scary Movie 6 je veľkým sklamaním
Druhé miesto obsadila hororová paródia Scary Movie, ktorá po 13 rokoch dorazila do kín už so svojou šiestou časťou. Tvorcovia údajne chceli nadviazať na atmosféru prvých dvoch dielov a zároveň sériu reštartovať pre novú generáciu.
Nový film Scary Movie údajne prekračuje všetky hranice a za svojho najväčšieho nepriateľa považuje korektný humor. Snímka si totiž vystrelila z rodovej problematiky, rasizmu, tém spojených s LGBT+ komunitou aj z republikánov.
Podľa väčšiny divákov je však veľkým sklamaním, na ČSFD filmu svieti hodnotenie len 56 %. No v slovenských kinách žne úspech, od svojej premiéry (4. júna) sa drží na prvých priečkach v rebríčku najnavštevovanejších filmov, videlo ho už viac ako 40-tisíc divákov, pričom dosiahol tržby takmer 370-tisíc eur.
Víťazom je Spielbergov nový film
Na čele rebríčka stojí minulotýždňová novinka Deň odhalenia (Disclosure Day) od žijúcej režisérskej legendy Stevena Spielberga.
Režisérska ikona sa v novinke vrátila k svojej obľúbenej téme, ktorej sa venoval aj v snímkach ako Blízke stretnutia tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind) z roku 1977, E. T. – Mimozemšťan (E.T. the Extra-Terrestrial) z roku 1982 či Vojna svetov (War of the Worlds) z roku 2005.
Len za jeden víkend ho v slovenských kinách videlo viac ako 13-tisíc divákov, pričom sa vyšplhal na sumu 116-tisíc eur. Celosvetovo však dosiahol tržby cez 90-miliónov eur, čo je v prepočte približne 80 miliónov eur.
Napriek počiatočnému úspechu v kinách mu na ČSFD svieti hodnotenie len 65 %. V recenziách sme našli napríklad priznanie diváka, ktorý uviedol, že Deň odhalenia je pre neho veľkým sklamaním. Niekto iný zhodnotil, že Spielberg je mimo formy. Oproti tomu stoja fanúšikovia, ktorí mu udeľujú najvyššie možné hodnotenie a vyzdvihujú napríklad hudbu z dielne Johna Williamsa či herecký výkon Emily Blunt.
Ak však nemáte čas alebo chuť zájsť do kina, máme pre vás tip na skvelý film, ktorý si môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky. Snímka Posledná šanca (Project Hail Mary) totiž dorazila na streamovaciu platformu Apple TV+, kde okamžite zožala úspech. Nový film od autora Marťana (The Martian) bude navyše pravdepodobne aj jedným z najlepších filmov tohto roka, o čom svedčí aj jeho hodnotenie na ČSFD – 84 %.
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