V špeciálnom supermarkete budú nakupovať tisíce ďalších Slovákov. Dostupný bude v noci aj počas sviatkov

Nebolo to tak dávno, keď sme vás informovali o otvorení prvej automatizovanej predajne z dielne Coop Jednota. Tradičný reťazec sa do inovatívneho konceptu pustil z viacerých dôvodov a urobil tak ako prvý spomedzi veľkých tuzemských hráčov. V súčasnosti má otvorených už 17 nonstop prevádzok.
Tá posledná pribudla v obci Horné Saliby, spoločnosť to komunikovala v tohtotýždňovej tlačovej správe. Za supermarketom stojí družstvo Coop Jednota Galanta, ktoré má v portfóliu štyri automatizované predajne. Bolo to práve toto družstvo, ktoré celý unikátny koncept na Slovensku odštartovalo.
Predajná plocha supermarketu je okolo 400 metrov štvorcových a zaujímavosťou je, že okrem viac ako troch tisícok miestnych obyvateľov ju budú môcť využívať aj návštevníci a turisti. V blízkosti obce je totiž populárne termálne kúpalisko.
Neobmedzené nakupovanie
Ako avizovali kompetentní, lokalita má vďaka turistom aj strategický charakter a je ideálna pre rozvoj 24/7 konceptu. Návštevníci, ako aj miestni obyvatelia dozaista ocenia, že si v predajni budú môcť nakúpiť bez obmedzení aj počas sviatkov či v noci.
„Predajňa patrí dlhodobo medzi obľúbené a rozhodnutie modernizovať ju do formátu 24/7 bolo pre nás logickým krokom. Nachádzame sa v blízkosti navštevovaného termálneho kúpaliska s ubytovaním a kempingom a turisti obec pravidelne navštevujú aj pre konský jarmok. Teraz im budú k dispozícii pohodlné nákupné služby aj v čase, keď sú iné prevádzky zatvorené,“ uviedla na margo otvorenia Júlia Ančinová, podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Galanta.
Sortiment supermarketu už tradične tvorí ponuka potravín a drogérie vrátane lokálnych a sezónnych produktov. Mimo bežných otváracích hodín nie je k dispozícii iba pult s čerstvými výrobkami.
Vstup s aplikáciou
Tak ako pri ostatných predajniach COOP Jednota 24/7, aj tu bude vstup do predajne a platba prebiehať v čase bez prítomnosti personálu prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub. Nakupovanie je jednoduché a intuitívne – zákazník si v aplikácii vygeneruje QR kód, ktorý mu otvorí dvere, vyberie si tovar a zaplatí bezhotovostne v samoobslužnej pokladnici.
Ako nám v minulosti zástupcovia reťazca prezradili, na moderný spôsob nakupovania si už v malých obciach zvykajú aj starší obyvatelia. Zároveň, pri akýchkoľvek komplikáciách je možné vyžiadať si externú pomoc od pracovníka, ktorý na chod prevádzky dozerá.
„Predajne 24/7 sú monitorované strážnou službou na diaľku. Ak by sa počas nákupu predsa len niečo skomplikovalo, priamo v predajni je k dispozícii pohotovostné tlačidlo. Zákazník sa tak vie spojiť so strážnou službou, ktorá má prevádzku pod dohľadom a vie mu okamžite pomôcť – či už pri stornovaní tovaru, otvorení dverí, alebo akomkoľvek inom probléme,“ dodáva Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
