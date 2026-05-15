Chystá sa nové nákupné centrum aj poľská Biedronka. Prácu tam nájde takmer 100 ľudí

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Na južnom Slovensku sa chystá nová predajňa Biedronky aj menšie nákupné centrum.

Vo Fiľakove sa pripravuje výstavba nového nákupného centra, pričom prvé stavebné práce by sa mohli rozbehnúť už počas jesene. Za projektom stojí spoločnosť Ardis ZH, ktorá plánuje investíciu realizovať na pozemkoch odkúpených od mesta.

Moderné obchodné centrum má vyrásť v južnej časti Fiľakova pri hlavnom ťahu smerujúcom k maďarským hraniciam. Developer ráta s obchodnou zónou s rozlohou presahujúcou 3800 štvorcových metrov, v ktorej bude pôsobiť viacero prevádzok. Informovala o tom hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová pre TASR.

Hlavným lákadlom Biedronka

Súčasťou projektu má byť aj veľkoplošná predajňa poľského obchodného reťazca Biedronka s plochou väčšou ako 1500 štvorcových metrov. Tá nezaháľa a pozemok má pripravený aj v krajskej Nitre. Primátor mesta Attila Agócs pripomenul, že lokalita bola na podobný zámer pripravovaná už dlhšie.

Podľa jeho slov mesto ešte v predchádzajúcom územnom pláne zmenilo využitie územia zo skladových a výrobných plôch na zónu občianskej vybavenosti s potrebným zázemím, aby sa tam mohli rozvíjať obchodné prevádzky.

Už v minulosti sme počítali s tým, že tento priestor by bol vhodný na rozšírenie ponuky obchodných prevádzok v meste. Preto sme túto lokalitu už v starom územnom pláne, ktorý platil do jari tohto roka, zmenili z plôch skladov a drobnej výroby na funkčné plochy účelovej vybavenosti s príslušným zázemím,“ povedal primátor Fiľakova pre TASR.

Otvorenie budúci rok

Investor plánuje otvoriť nové obchodné centrum už na jar budúceho roka. Presný zoznam obchodov zatiaľ nebol zverejnený, projekt by však mohol vo Fiľakove vytvoriť približne 95 nových pracovných miest.

Poľský diskontný reťazec Biedronka stihol počas svojho prvého roka na slovenskom trhu otvoriť už 15 predajní. Zákazníci ich dnes nájdu napríklad v Miloslavove, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Považskej Bystrici, Nových Zámkoch či Revúcej. Svoje prevádzky má aj v Alekšinciach, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch a Myjave, pričom po dve predajne fungujú v Senici a vo Zvolene.

Projekt nepočíta iba so samotným obchodným centrom. V okolí má vzniknúť aj kompletná infraštruktúra vrátane 159 parkovacích miest, nových prístupových komunikácií či zelene. Dopravu v oblasti má zlepšiť vybudovanie novej kruhovej križovatky.

Biedronka vylepšuje aj služby

Obchodný reťazec sa nesústredí iba na otváranie nových predajní, ale rozvíja aj služby pre svojich zákazníkov. Najnovšie predstavil vlastnú mobilnú aplikáciu, dostupnú na stiahnutie cez platformy App Store, Google Play aj Huawei AppGallery.

Vytvorenie účtu funguje prostredníctvom telefónneho čísla a hesla, pričom celý proces registrácie je navrhnutý tak, aby bol čo najjednoduchší a otázkou niekoľkých minút. Prostredníctvom aplikácie chce reťazec zákazníkov motivovať personalizovanými akciami, špeciálnymi zľavami a ponukami prispôsobenými ich nákupným zvyklostiam a preferenciám.

