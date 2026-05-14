Poliaci postavia na Slovensku nové obchodné centrum. Súčasťou bude známa predajňa a menšie prevádzky

Sieť Merkury Market patrí medzi stabilné značky vo svojom segmente. Poľský predajca je už dlhé roky pevnou súčasťou slovenského trhu a naďalej pokračuje v expanzii. Najnovšie rozširuje svoju sieť o ďalšiu predajňu, ktorou chce posilniť svoju prítomnosť v poslednom neobsadenom regióne.
Podľa predloženého projektu plánuje poľský reťazec vybudovať nový obchodný dom spolu s parkoviskom a potrebnou infraštruktúrou na okraji Rožňavy, v katastri obce Brzotín. Nový areál má pozostávať z viacerých stavebných objektov a celková zastavaná plocha dosiahne 12 698 štvorcových metrov.
Vytúžené stanovisko úradu
Projekt je v posudzovaní od minulého roku, teraz nastala výrazná zmena. Úrad vydal stanovisko, že stavba sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pre spoločnosť to znamená značné zjednodušenie procesu výstavby.
Podľa dostupných informácií nepôjde len o samostatnú predajňu Merkury Market. Súčasťou projektu má byť aj retail park s viacerými menšími obchodnými prevádzkami. Začiatok výstavby je naplánovaný na tento rok a dokončenie projektu sa očakáva v roku 2027. Po ukončení výstavby bude v predajni Merkury Market a v retail parku vytvorených cca 80 nových pracovných miest.
Vyše 20 rokov na trhu
Poľský reťazec vstúpil na slovenský trh ešte v roku 2005 otvorením svojej prvej predajne v Prešove. Následne pribudli pobočky v Košiciach, Trenčíne, Bratislave aj Poprade. Na našom trhu si Merkury Market získal priazeň najmä kombináciou širokého sortimentu a dostupných cien. Postupom času preto sieť ďalej rástla a podľa údajov na oficiálnej stránke firmy dnes prevádzkuje na Slovensku už 21 predajní.
Poľskému reťazcu sa na slovenskom trhu dlhodobo darí a patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente stavebnín a hobby marketov. Spoločnosť dokázala za posledné roky výrazne rásť, pričom od roku 2020 zvýšila svoje tržby takmer o štvrtinu.
Kým pred štyrmi rokmi dosahovali približne 196 miliónov eur, v roku 2024 už vystúpili na 237 miliónov eur. Reťazec zároveň pokračuje v posilňovaní svojej pozície aj napriek silnej konkurencii na trhu.
Tržbami porazil aj nemecký gigant
V porovnaní s ostatnými známymi hráčmi patrí medzi najúspešnejšie spoločnosti v odvetví a opiera sa najmä o rozsiahlu sieť predajní po celom Slovensku. Merkury Market pochádza z Poľska, kde si postupne vybudoval silné postavenie v oblasti predaja stavebného materiálu, vybavenia domácnosti či produktov pre dom a záhradu.
Na slovenskom trhu pôsobí dlhé roky a postupne rozširuje svoje prevádzky do ďalších miest. Dnes ponúka široký sortiment určený nielen pre domácich majstrov, ale aj profesionálov. Medzi významných konkurentov patria aj reťazce ako OBI či Hornbach.
OBI dosiahlo tržby na úrovni 226 miliónov eur, zatiaľ čo Hornbach stavia najmä na menšom počte strategicky rozmiestnených predajní a širokom sortimente pre profesionálov aj bežných zákazníkov. V roku 2024 dosiahol tržby úctyhodných 168 miliónov eur.
