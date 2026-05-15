Vek mu závidel každý majiteľ: Zomrel pes, ktorý mohol byť najstarším na svete. Lazare sa dožil neuveriteľných 30 rokov

Nina Malovcová
TASR
Lazare zomrel v náručí svojej majiteľky.

Trpasličí španiel – papillon – menom Lazare, ktorý bol považovaný za kandidáta na titul „najstaršieho psa na svete“, uhynul vo veku 30 rokov, informovala v piatok agentúra AFP.

Lazare sa narodil 4. decembra 1995. Išlo o psa trpasličieho plemena papillon známeho typickými „motýlími“ ušami. Väčšinu života prežil u svojej pôvodnej majiteľky, po jej smrti sa dostal do útulku, odkiaľ si ho adoptovala 29-ročná Ophélie Boudolová. Pôvodne chcela tohto psa pre svoju matku, napokon si ho však nechala. Zomrel len niekoľko týždňov po adopcii.

 

Majiteľka tvrdí, že si zachoval veselú povahu

Boudolová v príspevku na platforme Instagram dodala, že Lazare jej zomrel v náručí 14. mája a „odišiel k svojej milovanej panej“. Vo veku 30 rokov a päť mesiacov bol už takmer slepý, hluchý, nosil plienky a väčšinu dňa prespal. Podľa Boudolovej si však zachoval svoju veselú povahu.

 

V Guinnessovej knihe rekordov bol doteraz za najstaršieho psa považovaný portugalský ovčiak Rafeiro do Alentejo menom Bobi, ktorý mal v čase smrti údajne 31 rokov. Jeho vek bol však neskôr spochybnený pre nedostatok dôkazov. Útulok, z ktorého si Boudolová Lazara adoptovala, si jeho dátum narodenia overil v dvoch registroch a následne – skôr zo žartu – vyplnil aj dokumenty na jeho prípadnú registráciu ako najstaršieho psa na svete.

