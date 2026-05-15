Vek mu závidel každý majiteľ: Zomrel pes, ktorý mohol byť najstarším na svete. Lazare sa dožil neuveriteľných 30 rokov

Trpasličí španiel – papillon – menom Lazare, ktorý bol považovaný za kandidáta na titul „najstaršieho psa na svete“, uhynul vo veku 30 rokov, informovala v piatok agentúra AFP.
Lazare sa narodil 4. decembra 1995. Išlo o psa trpasličieho plemena papillon známeho typickými „motýlími“ ušami. Väčšinu života prežil u svojej pôvodnej majiteľky, po jej smrti sa dostal do útulku, odkiaľ si ho adoptovala 29-ročná Ophélie Boudolová. Pôvodne chcela tohto psa pre svoju matku, napokon si ho však nechala. Zomrel len niekoľko týždňov po adopcii.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Majiteľka tvrdí, že si zachoval veselú povahu
Boudolová v príspevku na platforme Instagram dodala, že Lazare jej zomrel v náručí 14. mája a „odišiel k svojej milovanej panej“. Vo veku 30 rokov a päť mesiacov bol už takmer slepý, hluchý, nosil plienky a väčšinu dňa prespal. Podľa Boudolovej si však zachoval svoju veselú povahu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V Guinnessovej knihe rekordov bol doteraz za najstaršieho psa považovaný portugalský ovčiak Rafeiro do Alentejo menom Bobi, ktorý mal v čase smrti údajne 31 rokov. Jeho vek bol však neskôr spochybnený pre nedostatok dôkazov. Útulok, z ktorého si Boudolová Lazara adoptovala, si jeho dátum narodenia overil v dvoch registroch a následne – skôr zo žartu – vyplnil aj dokumenty na jeho prípadnú registráciu ako najstaršieho psa na svete.
Nahlásiť chybu v článku