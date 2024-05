Nakúpili sme v prvej automatizovanej predajni na Slovensku: Prísť sem môžete aj v noci, toto nás pri návšteve prekvapilo

Len pred pár hodinami sme vás informovali o oficiálnom otvorení unikátnej predajne reťazca Coop Jednota v malej obci neďaleko Serede. Šalgočka sa stala historicky prvou slovenskou obcou, ktorá sa môže pochváliť automatizovaným obchodom s prístupom 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Návštevu dedinky sme teda spojili aj s otestovaním inovácie, aká v našich končinách nemá obdobu.

Ako vyplýva z informácií, ktoré sme sa počas piatkovej udalosti dozvedeli, po Šalgočke sa podobné predajne otvoria aj v iných slovenských regiónoch. Otvorenie ďalších automatizovaných predajní je plánované na letné mesiace. Nová predajňa v obci Šalgočka už bola pre domácich spustená viac ako týždeň, aby si ju mohli vyskúšať a zároveň aby kompetentní dokázali doladiť všetky potrebné detaily.

Reakcie obyvateľov malej dedinky neďaleko Serede boli podľa zástupcov spoločnosti prevažne pozitívne, no je zrejmé, že starší zákazníci majú pred plne automatizovaným systémom rešpekt. Na druhej strane, mobilnú aplikáciu potrebnú pre vstup do predajne si údajne zriadila už aj 81-ročná obyvateľka obce, ktorá má v pláne tento unikátny koncept využívať. Kým Coop Jednota so svojimi partnermi museli prejsť zložitým technologickým vymýšľaním a neľahkým dolaďovaním detailov, zákazníci si takéto nakupovanie vedia užiť pomerne jednoducho.

Pár jednoduchých krokov

Aby sme vám detailne vedeli priblížiť fungovanie automatizovanej predajne, vyskúšali sme si ju dnes na vlastnej koži. Prevádzka takéhoto obchodu sa delí do dvoch základných fáz. V tej prvej predajňa funguje v štandardnom režime s prítomnými zamestnancami, v Šalgočke to je konkrétne od 6:00 hod. do 12:00 hod. počas pracovného týždňa a od 6:00 hod. do 11:00 hod. počas soboty.

Po skončení uvedených otváracích hodín už obchodík prepína do automatizovaného režimu, ktorého sa týka niekoľko špecifík. V prvom rade nás prekvapilo, že zákazníci sa nemusia báť obmedzeného sortimentu, nakoľko v predajni si viete kúpiť všetko od pečiva, až po alkohol či cigarety, a to bez akejkoľvek cenovej prirážky. Výnimkou je zatvorený čerstvý pult so šunkami či syrmi, ktorý zvyčajne obsluhuje zamestnanec a ide tak len o nepatrnú zmenu oproti bežnej prevádzke.

Vráťme sa ale ešte takpovediac „pred obchod“. Do automatizovanej predajne Coop Jednota môžete vstúpiť kedykoľvek, teda aj v noci. Prvou podmienkou je, že musíte mať vlastnú vernostnú kartu, na ktorú sa v prípade vstupu viaže aj občiansky preukaz. V aplikácii si po úspešnom zaregistrovaní všetkých potrebných dokladov vygenerujete QR kód, ktorý naskenujete pri vchode. Následne sa presuniete do akejsi chodbičky, respektíve predsiene.

Na vstup sa viaže obmedzenie, zákazník môže vziať so sebou ako sprievod iba jednu osobu, v prípade detí sú možné výnimky. V chodbičke kompetentná osoba kontrolujúca predajňu externe schváli váš vstup a otvorí vám dvere do obchodu. V jednom časovom intervale môžu v predajni nakupovať maximálne traja zákazníci + ich prípadný sprievod. Prakticky celé priestory sú monitorované kamerovým systémom a umelou inteligenciou.

