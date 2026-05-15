Lacného Actionu sa dočkajú ďalší Slováci. Diskont plánuje expanziu, láka na nízke ceny

Foto: Action

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Diskontný reťazec Action sa blíži k otvoreniu 50 predajní na našom území. Najnovšia pribudne v obchodnom centre.

Košičania sa dočkajú ďalšej prevádzky reťazca Action. Bude to v poradí už tretia predajňa v meste a nachádzať sa bude v známom nákupnom centre. Košičania v nej budú nakupovať už koncom mesiaca.

Spoločnosť Action pokračuje v rýchlom rozširovaní svojej siete na Slovensku. Za necelé tri roky pôsobenia sa jej podarilo otvoriť už takmer 50 predajní naprieč krajinou. Najsilnejšie zastúpenie má aktuálne v Bratislave, kde na prelome rokov pribudli nové pobočky napríklad v obchodnom centre Central či v mestskej časti Podunajské Biskupice.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Chystá sa nové nákupné centrum aj poľská Biedronka. Prácu tam nájde takmer 100 ľudí
2.
Poliaci postavia na Slovensku nové obchodné centrum. Súčasťou bude známa predajňa a menšie prevádzky
3.
Lidl predstavil historickú zmenu. Viac ako 3000 predajní chce konkurovať lacným reťazcom
Zobraziť všetky články (369)

Reťazec pritom v expanzii nepoľavuje. Ďalšie otvorenie predajne je naplánované v Košiciach už na 28. mája. Zverejnil to samotný reťazec na svojom webe.

Tretia prevádzka v metropole východu

V Košiciach sa aktuálne nachádzajú dve predajne reťazca – jedna v nákupnej pasáži Obchodnej galérie Naša na sídlisku Nad jazerom a druhá v obchodnom centre Pri hati na sídlisku Ťahanovce. Čoskoro k nim pribudne aj ďalšia prevádzka na adrese Pri Prachani 4, kde sídli Obchodné centrum Cassovia. Práve to by malo holandský reťazec privítať.

Autor: RickRichardsVlastné dielo, CC BY-SA 4.0, Odkaz

Ako sme informovali prednedávnom, spoločnosť sa po prvý raz rozšírila aj do Detvy. Nová predajňa s rozlohou viac ako 700 metrov štvorcových sa stala 48. pobočkou na Slovensku. Rovnako ako v iných mestách ponúka aj táto prevádzka široký sortiment rozdelený do 14 produktových kategórií.

Úspešný štart na Slovensku

Action je charakteristický najmä neustále sa meniacim sortimentom. Každý týždeň totiž rozširuje ponuku približne o 150 nových produktov, takže zákazníci sa môžu pri každej návšteve tešiť na nový tovar. Okrem hračiek či vybavenia do domácnosti a záhrady predáva aj rôzne praktické drobnosti a sezónny tovar, ktorý sa prispôsobuje aktuálnemu obdobiu.

Foto: Action

Reťazec pôvodom z Holandska má v súčasnosti už viac ako 3 000 predajní v 14 krajinách. Štart na našom trhu pritom spoločnosti vyšiel. O tom, že Slováci si reťazec obľúbili, svedčia jeho finančné výsledky. V roku 2024, iba rok po príchode na náš trh, zaznamenal tržby viac ako 75 miliónov eur a zisk na úrovni 2,35 milióna eur.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac