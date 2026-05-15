Lacného Actionu sa dočkajú ďalší Slováci. Diskont plánuje expanziu, láka na nízke ceny

Košičania sa dočkajú ďalšej prevádzky reťazca Action. Bude to v poradí už tretia predajňa v meste a nachádzať sa bude v známom nákupnom centre. Košičania v nej budú nakupovať už koncom mesiaca.
Spoločnosť Action pokračuje v rýchlom rozširovaní svojej siete na Slovensku. Za necelé tri roky pôsobenia sa jej podarilo otvoriť už takmer 50 predajní naprieč krajinou. Najsilnejšie zastúpenie má aktuálne v Bratislave, kde na prelome rokov pribudli nové pobočky napríklad v obchodnom centre Central či v mestskej časti Podunajské Biskupice.
Reťazec pritom v expanzii nepoľavuje. Ďalšie otvorenie predajne je naplánované v Košiciach už na 28. mája. Zverejnil to samotný reťazec na svojom webe.
Tretia prevádzka v metropole východu
V Košiciach sa aktuálne nachádzajú dve predajne reťazca – jedna v nákupnej pasáži Obchodnej galérie Naša na sídlisku Nad jazerom a druhá v obchodnom centre Pri hati na sídlisku Ťahanovce. Čoskoro k nim pribudne aj ďalšia prevádzka na adrese Pri Prachani 4, kde sídli Obchodné centrum Cassovia. Práve to by malo holandský reťazec privítať.
Ako sme informovali prednedávnom, spoločnosť sa po prvý raz rozšírila aj do Detvy. Nová predajňa s rozlohou viac ako 700 metrov štvorcových sa stala 48. pobočkou na Slovensku. Rovnako ako v iných mestách ponúka aj táto prevádzka široký sortiment rozdelený do 14 produktových kategórií.
Úspešný štart na Slovensku
Action je charakteristický najmä neustále sa meniacim sortimentom. Každý týždeň totiž rozširuje ponuku približne o 150 nových produktov, takže zákazníci sa môžu pri každej návšteve tešiť na nový tovar. Okrem hračiek či vybavenia do domácnosti a záhrady predáva aj rôzne praktické drobnosti a sezónny tovar, ktorý sa prispôsobuje aktuálnemu obdobiu.
Reťazec pôvodom z Holandska má v súčasnosti už viac ako 3 000 predajní v 14 krajinách. Štart na našom trhu pritom spoločnosti vyšiel. O tom, že Slováci si reťazec obľúbili, svedčia jeho finančné výsledky. V roku 2024, iba rok po príchode na náš trh, zaznamenal tržby viac ako 75 miliónov eur a zisk na úrovni 2,35 milióna eur.
