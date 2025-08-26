Poliaci berú slovenské obchody útokom: Vyvážajú od nás potravinu, ktorá u nich stojí dvojnásobok

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Janíková
Kým v minulosti Poliaci kupovali skôr symbolické množstvá, dnes nie je výnimkou, že odchádzajú domov s celými kontajnermi piva.

Po dlhých rokoch sa opakuje scenár zo začiatku 90. rokov – Poliaci vo veľkom prichádzajú na Slovensko, aby nakupovali lacnejší alkohol, najmä pivo. V posledných týždňoch sa tento trend výrazne zrýchlil a pohraničné obchody v okolí Tatier navštevujú nákupní turisti takmer denne.

Mnoho Slovákov pritom pravidelne jazdí za lacnými nákupmi práve do Poľska. Viacerí spoja nákup potravín s tankovaním a aj tak sa im „výlet“ oplatí. Teraz sa však karta obrátila a čoraz viac Poliakov nakupuje u nás, píše o tom portál Onet. Dôvodom je lacnejší alkohol.

Kým v minulosti Poliaci kupovali skôr symbolické množstvá, dnes nie je výnimkou, že odchádzajú domov s celými kontajnermi piva. Rozdiel v cenách je markantný. Na Slovensku je možné kúpiť pollitrovú fľašu piva už za približne 0,55 eura vrátane zálohy, zatiaľ čo v Poľsku je cena podstatne vyššia, často dvojnásobná.

Poliaci prichádzajú čoraz častejšie

Lacnejšie sú aj niektoré nealkoholické nápoje, čo z nákupov na Slovensku robí ešte atraktívnejšiu voľbu. Predavači z obcí neďaleko hraníc potvrdzujú, že nápor Poliakov je výrazný a čoraz častejšie si odvážajú plné autá nielen piva, ale aj ďalších nápojov.

Dôvodom je aj plánované zvýšenie spotrebnej dane na alkohol v Poľsku, ktoré by malo nadobudnúť platnosť už v najbližších mesiacoch. Poľská vláda pripravuje trojnásobné zvýšenie dane, čo by mohlo ceny alkoholu ešte viac vyšvihnúť nahor. Odborníci očakávajú, že po tomto kroku bude záujem Poliakov o slovenské obchody ešte intenzívnejší.

Majitelia obchodov v pohraničných oblastiach hovoria o obrovskom náraste tržieb a niektorí už uvažujú o rozšírení skladových zásob. „Predtým kupovali Poliaci pár fliaš na ochutnávku, dnes odchádzajú s plnými kontajnermi. Niektorí si dokonca robia vopred objednávky,“ hovorí jedna z predavačiek z podtatranského regiónu.

Zatiaľ čo slovenskí obchodníci profitujú, poľskí výrobcovia piva bijú na poplach. Obávajú sa výrazného prepadu predaja na domácom trhu a rastúcej konkurencie zo Slovenska. Tento trend môže zároveň zvýšiť aj cezhraničný cestovný ruch, keďže Poliaci si často spájajú nákupy s jednodňovým výletom do slovenských Tatier či okolitých miest.

Ak sa pripravované zmeny v Poľsku definitívne schvália, môžeme očakávať, že slovenské obchody pri hraniciach budú čeliť ešte väčšiemu náporu zákazníkov zo severu.

