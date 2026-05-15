Ak ste si ho kúpili, prestaňte ho nosiť: Obľúbený doplnok zo Sinsay obsahuje nebezpečnú látku, môžete ho vrátiť

Ilustračná foto: Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim, CC0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Predával sa aj na Slovensku.

Na prvý pohľad obyčajný doplnok, akých sú v obchodoch desiatky. Slovenská obchodná inšpekcia však upozornila, že jedna z retiazok predávaných v Sinsay môže byť nebezpečná pre zdravie. Obsahovala totiž priveľa niklu.

Upozornenie zverejnila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe. Ide o striebornú retiazku s príveskami v tvare nekonečna a srdca. Práve prívesok v tvare srdca podľa kontroly obsahoval nadlimitné množstvo niklu.

Ľudia ju majú prestať používať

Ako dodáva SOI, nikel je kov, ktorý môže u mnohých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Pri dlhšom alebo opakovanom kontakte však môže mať aj vážnejšie následky. Obchodná inšpekcia upozornila, že môže negatívne vplývať na nervový systém či poškodzovať orgány.

Foto: Slovenská obchodná inšpekcia

„Po dlhšej alebo opakovanej expozícii môže negatívne vplývať na nervový systém, spôsobiť poškodenie orgánov a predstavovať potenciálny rizikový faktor pre vznik rakoviny,“ uviedla inšpekcia.

Retiazka pochádza z Číny a predávala sa pod označením 926HM-SLV-ONE. Výrobok bol zabalený v malom priehľadnom obale a niesol EAN kód 59078313887162.

Peniaze vám musia vrátiť

Obchodník sa podľa SOI zaviazal, že výrobok stiahne z trhu a prestane ho predávať. Ak máte retiazku doma, inšpekcia odporúča, aby ste ju ďalej nenosili. Výrobok môžete vrátiť v predajni, kde ste ho kúpili. Nárok máte na vrátenie peňazí alebo výmenu za iný bezpečný výrobok v rovnakej hodnote.

