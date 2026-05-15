Ak ste si ho kúpili, prestaňte ho nosiť: Obľúbený doplnok zo Sinsay obsahuje nebezpečnú látku, môžete ho vrátiť

Na prvý pohľad obyčajný doplnok, akých sú v obchodoch desiatky. Slovenská obchodná inšpekcia však upozornila, že jedna z retiazok predávaných v Sinsay môže byť nebezpečná pre zdravie. Obsahovala totiž priveľa niklu.
Upozornenie zverejnila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe. Ide o striebornú retiazku s príveskami v tvare nekonečna a srdca. Práve prívesok v tvare srdca podľa kontroly obsahoval nadlimitné množstvo niklu.
Ľudia ju majú prestať používať
Ako dodáva SOI, nikel je kov, ktorý môže u mnohých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Pri dlhšom alebo opakovanom kontakte však môže mať aj vážnejšie následky. Obchodná inšpekcia upozornila, že môže negatívne vplývať na nervový systém či poškodzovať orgány.
„Po dlhšej alebo opakovanej expozícii môže negatívne vplývať na nervový systém, spôsobiť poškodenie orgánov a predstavovať potenciálny rizikový faktor pre vznik rakoviny,“ uviedla inšpekcia.
Retiazka pochádza z Číny a predávala sa pod označením 926HM-SLV-ONE. Výrobok bol zabalený v malom priehľadnom obale a niesol EAN kód 59078313887162.
Peniaze vám musia vrátiť
Obchodník sa podľa SOI zaviazal, že výrobok stiahne z trhu a prestane ho predávať. Ak máte retiazku doma, inšpekcia odporúča, aby ste ju ďalej nenosili. Výrobok môžete vrátiť v predajni, kde ste ho kúpili. Nárok máte na vrátenie peňazí alebo výmenu za iný bezpečný výrobok v rovnakej hodnote.
