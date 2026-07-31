V obľúbenej európskej destinácii môžete zacvakať 340 eur za nevhodné oblečenie. O zákaze ste možno nepočuli

Veď to možno dobre poznáte – užívate si horúci deň na pláži, kúpanie v mori striedate s vylihovaním na ležadle či uteráku a keď vám vyhladne alebo vysmädne, zamierite si to do mesta. Ak radi počas letnej dovolenky trávite čas v plavkách, aby vás neopálilo podľa trička, sú miesta, kde na to môžete doplatiť. Patrí medzi ne aj Barcelona, kde za takéto správanie hrozí ľuďom pokuta. A možno ste o nej ešte ani len nepočuli.
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Cestovný expert Jacob Wedderburn-Day sa pre portál UNILAD podelil o málo známe pravidlo, ktoré platí v populárnej španielskej destinácii, a mnohí o ňom nevedia. Priblížil, že miestny zákon v Barcelone zakazuje pohybovať sa po verejných priestranstvách iba v plavkách. Výnimku majú pláže, bazény či promenády pri nich, kde to niekedy jednoducho inak ani nejde. No ak sa vyberiete do mestských uličiek či centra „hore bez“, hrozí vám pokuta.
Podľa Wedderburna-Daya sa výška pokuty, ktorú pri nedodržaní pravidiel môžu ľudia dostať, pohybuje v rozmedzí od 140 do 340 eur. Ešte predtým by však v prípade porušenia mali byť najprv políciou len napomenutí.
Okrem toho, že Barcelona je top destináciou dovolenkárov, predovšetkým je aj domovom ľudí, ktorí tu vedú svoje životy, a takéto správanie sa zo strany turistov im nemusí byť príjemné. Preto, keď sa niekam vyberiete – či už do zahraničia, alebo aj na výlet na Slovensku, správajte sa k prírode či mestám s rešpektom.
Barcelona zakročila voči masovému turizmu vyššími daňami
Nie je tajomstvom, že španielske mesto začalo regulovať nadmerný turizmus po svojom. Ako sme vás informovali, od 1. apríla zaviedla nové sadzby daní pri ubytovacích zariadeniach. Pocítili sme ich na vlastnej koži aj my, keď sa nám takto dovolenka predražila o 60 eur.
Daň sa líši podľa charakteru ubytovacieho zariadenia a je iná pri apartmánoch ako napríklad pri 5-hviezdičkových hoteloch. Nové poplatky v Barcelone sa mali zaradiť medzi jedny z najvyšších v Európe. Ak sa chystáte toto nádherné mesto navštíviť, budú sa týkať aj vás. A ak nechcete, aby na vás čakalo prekvapenie, vždy si pred cestou overte platné opatrenia.
Čo vidieť v Barcelone?
Jednou z najobľúbenejších pláží Barcelony je pláž Barceloneta s palmami a hladkým pieskom. Medzi neprehliadnuteľné ikony mesta patria bazilika Sagrada Familia, ktorú ročne navštívia milióny turistov, architektúra španielskeho architekta Antoniho Gaudího, ktorou sa môžete kochať aj v parku Güell, či množstvo parkov plných zelene.
My pri návšteve Barcelony nikdy nevynecháme ani bývalý olympijský park, ktorý bol vybudovaný na kopci Montjuïc. Jeho súčasťou je napríklad plavecký areál Piscina Municipal de Montjuïc, ktorý sa počas horúcich mesiacov mení na letné kúpalisko. Ak sa vám zdá toto miesto povedomé, nie je to náhoda. Objavilo sa vo videoklipe speváčky Dua Lipy k skladbe Illusion alebo Slow od Kylie Minogue.
Barcelona je skvelou destináciou na letnú dovolenku, ale taktiež aj na jarný alebo jesenný trip. Zaletieť si sem môžete aj priamo z Bratislavy. Pred kúpou leteniek si však vždy dopredu pozrite ceny ubytovania, aby ste nezostali nepríjemne prekvapení, keďže ubytovať sa v Barcelone nemusí byť lacná záležitosť.
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