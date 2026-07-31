Na Slovensku namerali 39 °C. Maximum teploty ešte môže byť v nasledujúcich hodinách vyššie

Teploty na Slovensku dnes siahajú vysoko ku 40 °C a najbližšie dve hodiny ešte môžu kulminovať. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že takéto počasie môže byť pre ľudský organizmus nebezpečné, preto dávajte na seba dobrý pozor a dodržiavajte niekoľko pravidiel.
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Hodnota 39 stupňov Celzia už padla
Ako sme vás informovali, Slovensko čaká nebezpečný víkend a hodnota 39 stupňov Celzia už padla. Teplota vzduchu v piatok u nás dosiahla túto hodnotu. Môže však ešte stúpať. Kulminovať by mala medzi 15.30 h a 17.30 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Najteplejšie je zatiaľ na juhozápade, v Mochovciach a v Kamenici nad Hronom a mimoriadne teplo je aj vo vyšších častiach Bratislavy,“ uviedli meteorológovia.
Teploty by mohli vrcholiť budúci týždeň, takže úľava je v nedohľadne
Slovensko zasiahla ďalšia vlna horúčav. Teplota vzduchu atakuje 40 stupňov Celzia. Horúčavy by mohli podľa meteorológov vyvrcholiť na budúci týždeň.
Na celom území Slovenska v piatok platia všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. Tretí stupeň výstrah SHMÚ vyhlásil pre juhozápad Slovenska a ďalšie okresy juhu krajiny.
Nepodceňte vysoké horúčavy, varuje úrad verejného zdravotníctva
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Preto sa pri výlete do prírody správajte zodpovedne.
Vyrazte sa schladiť k vode
Ak počas horúceho víkendu plánujete vyraziť k vode, pozrite si najnovšie výsledky kontroly hygieny na slovenských kúpaliskách a prírodných vodných plochách určených na kúpanie.
Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina-Bátovce – črevné enterokoky, rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže a Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach – cyanobaktérie, chlorofyl-a a na Štrkovisku Čaňa a Vinianskom jazere – cyanobaktérie. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.
Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo preukázané vo vonkajšom bazéne v Penzióne Lagáň, v oddychovom bazéne na Termálnom kúpalisku Komárno, vo vonkajšom detskom bazéne na kúpalisku Thermal Corvinus.
ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.
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