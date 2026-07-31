Na týchto kúpaliskách sa radšej nekúpte: Hygienici zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Kúpajúci sa muž a mapa kúpalísk

Foto: SITA - Jana Birošová/UVZSR (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Zvýšené zdravotné riziko hygienici odhalili na viacerých kúpaliskách.

Letná sezóna je v plnom prúde, Slovensko opäť zasiahli extrémne horúčavy a mnohých to preto logicky ťahá na kúpaliská, či už prírodné, alebo umelé. Treba si však dať veľký pozor na to, aké kúpaliská navštevujeme a aká je tam kvalita vody. Úrad verejného zdravotníctva SR preto bude celé leto monitorovať vodné plochy na našom území a my o tom budeme pravidelne informovať.

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Povolenie na prevádzku malo k piatku 169 sezónnych umelých kúpalísk a 498 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Problémové kúpaliská

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na jazere Izra, jazere Krpáčovo Horná Lehota, vodnej nádrži Tajch Nová Baňa a na Veľkých Uhercoch. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil ÚVZ.

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre vodnú nádrž Duchonka, jazero Malé Leváre, Plavecký Štvrtok a Kanianka. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie.

Mapa kúpalísk
Foto: UVZSR (reprofoto)

Možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny platí aj pre Ružín (Počkaj Beach), Delňu, Zelenú vodu-Kurinec a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu mierneho prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez premnoženia cyanobaktérií.

Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina-Bátovce – črevné enterokoky, rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže a Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach – cyanobaktérie, chlorofyl-a, a na Štrkovisku Čaňa a Vinianskom jazere – cyanobaktérie. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.

Nedodržanie mikrobiologickej alebo biologickej kvality vody na kúpanie bolo preukázane vo vonkajšom bazéne v Penzióne Lagáň, v oddychovom bazéne na Termálnom kúpalisku Komárno, vo vonkajšom detskom bazéne na kúpalisku Thermal Corvinus.

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

Odborník radí

Na kúpanie by mali ľudia využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva. Informácie o kvalite vody na kúpanie sú dostupné na webe Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ zároveň pripomína viaceré zásady, ktoré je vhodné pri kúpaní dodržiavať.

Záber na ľudí v jazere
Ilustračná foto: TASR

„Dodržiavajte hygienické zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch. Rešpektujte označenie o zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa,“ zdôraznil.

Odborník radí nekúpať sa v prípade, že človek nie je zdravý alebo má porušenú pokožku. Neodporúča ani plávanie s kontaktnými šošovkami v očiach. „Pri kúpaní a potápaní v teplých vodách používajte nosné svorky alebo držte nos nad vodou. Po kúpaní si nos dôkladne vypláchnite fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou,“ uviedol Babjak. Apeluje aj na to, aby sa ľudia po každom kúpaní dôkladne osprchovali, vyprali plavky a prezliekli sa do suchého oblečenia.

V prípade kúpania na prírodných vodných plochách by ľudia nemali vstupovať do neznámej stojatej či tečúcej vody. Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie osamotene. Zároveň prízvukuje, aby ľudia pri kúpaní neskákali do vody, predovšetkým tam, kde je to zakázané.

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