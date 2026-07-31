Modernému mestu hrozí, že príde o vodu: Deje sa „vážna a nevídaná“ vec

Pohľad na mesto Corpus Christi

Foto: Quintin Soloviev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Desaťročia sme žili v presvedčení, že pitná voda bude v moderných mestách vždy dostupná a nikdy nezmizne. Môžeme sa mýliť.

Zdá sa vám nepredstaviteľné žiť v 21. storočí a napriek tomu sa obávať o zásoby vody? Texaské mesto Corpus Christi (USA) sa ocitá na prahu podobne hrozivej situácie. Pobrežná oblasť je domovom pre viac ako 300-tisíc ľudí a obyvatelia mesta od augusta 2024 čelia obmedzeniam, ktoré sa týkajú zavlažovania záhrad alebo umývania áut. Obavy z nedostatku vody sa však po rokoch stupňujú a začínajú dosahovať bod zlomu.

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Situácii vôbec nepomáhajú podmienky, za ktorých sa mesto vyvíjalo do svojej dnešnej podoby. Ako informuje ScienceAlert, reč je o tzv. bridlicovej revolúcii – označenie pre zásadný zlom v ťažbe ropy a zemného plynu z bridlicových hornín. K zmenám došlo v 21. storočí a uvoľnenie obrovských zásob ropy a plynu pritiahlo do oblasti nové priemyselné projekty.

Jedným z nich je komplex na výrobu plastov, ktorý bol otvorený v roku 2022. Ten istý komplex však na chladenie denne spotrebuje toľko vody, koľko všetci obyvatelia Corpus Christi dohromady.

Tlak malo zmierniť zariadenie, ktoré doposiaľ nevzniklo

V oblasti bolo zároveň naplánované zariadenie na odsoľovanie morskej vody, ktoré malo zmierniť tlak na vodné zdroje spôsobený rastúcou spotrebou. Projekt, o ktorom sa diskutuje už od roku 2017, sa však dodnes nezrealizoval, čo problémy so zásobovaním mesta ešte viac prehĺbilo.

Situáciu navyše zhoršuje aj zmena klímy. Texas, rovnako ako mnohé iné oblasti vo svete, v posledných rokoch zasiahla séria historických období sucha, ktorá nedostatok vody ešte viac prehĺbila.

Od vody pritom nie je závislý len život obyvateľov v meste. Ak totiž nebude vody, nebude ani priemyslu. Hladiny v nádržiach sú pritom dnes nebezpečne nízke. Nie je jasné, ako dlho môže táto situácia trvať. Tlak zmiernili zrážky v roku 2026, no ani zďaleka natoľko, aby sa mohol nedostatok zásob považovať za zažehnaný.

Mesto sa ocitlo „na pokraji vyčerpania vody“

„Corpus Christi sa ocitlo na pokraji vyčerpania vody takmer ako prakticky ktorékoľvek iné mesto v USA,“ hovorí novinár Dylan Baddour z Inside Climate News. „Od začiatku tohto roka sa im podarilo výrazne zotaviť, ale momentálne majú v zásobách vodu približne na jeden rok, čo by sa už v každom meste považovalo za núdzový stav.“

Priemysel v meste Corpus Christi
Foto: Carol M. Highsmith, Public domain, via Wikimedia Commons

Zariadenie na odstraňovanie soli a nečistôt z morskej vody je pritom stále v éteri. Snahy o jeho realizáciu však narážajú na byrokraciu a otázky týkajúce sa financovania. Takéto zariadenie by mohlo pritom vyprodukovať odhadom 378 miliónov litrov vody denne, čo je dvakrát viac ako terajšie najväčšie odsoľovacie zariadenie v USA, ktoré sa nachádza v meste San Diego. Účet zaň by sa mal údajne pohybovať na sume asi šesť miliárd dolárov.

„Ide o roky tápania. Ľudia sa snažili niečo zaviesť, iní sa to snažili zastaviť, a voda po celý čas dochádzala,“ hovorí novinárka Arcelia Martinová, taktiež z Inside Climate News.

V modernej dobe ide o niečo nevídané.“

Do zoznamu riešení pribudli aj vrty podzemnej vody, ktoré už oblasti dodávajú približne 45,4 milióna litrov denne. Ani tie však počas dlhodobého sucha nedokážu potreby mesta pokryť. V súčasnosti sa zároveň pripravuje projekt využívania vyčistenej odpadovej vody na priemyselné chladenie, pričom dodávky by sa mali spustiť ešte tento rok.

Portál ScienceAlert uvádza, že ešte donedávna sa rátalo so zavedením núdzových opatrení už v decembri 2026. Medzi zvažovanými scenármi boli aj plánované výpadky dodávok vody, ktorá by bola obyvateľom dostupná iba počas určitých hodín dňa. Vďaka výdatným zrážkam sa však tento odhad posunul na september 2027.

Ani to však mestu neposkytuje veľký priestor na chyby. Odborníci varujú, že Corpus Christi musí čo najskôr prísť na riešenie. Nad miestnou komunitou aj ekonomikou totiž naďalej visí vážna hrozba. Súčasťou núdzových opatrení by sa v krajnom prípade mohlo stať aj odstavenie rafinérií a priemyselných závodov, čo by vyvolalo dominový efekt s výraznými hospodárskymi dôsledkami.

„Tento príbeh nám ukazuje bod zlomu – začíname chápať, čo znamená, keď mestu dôjde voda. V modernej dobe ide o niečo nevídané, či už na regionálnej, alebo dokonca svetovej úrovni,“ uzatvára tému Baddour. „Scenáre, ktoré sa tým otvárajú, sú mimoriadne vážne. A práve takejto realite dnes čelíme.“

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