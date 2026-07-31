NATO pripravuje jadrové opatrenia, reaguje na hrozbu z Ruska: Odborníci odporúčajú desiatky ďalších zbraní v Európe

Bezpečnostná situácia v Európe sa podľa NATO mení a Aliancia zvažuje kroky, ktoré by ešte pred niekoľkými rokmi vyvolali obrovskú pozornosť. V hre je rozšírenie amerických jadrových kapacít na kontinente vrátane ich možného presunu do krajín bližšie k Rusku. Odborníci hovoria o výraznom posilnení odstrašujúcej sily, zatiaľ čo NATO pripúšťa, že bude musieť reagovať na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie.
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Severoatlantická aliancia (NATO) v reakcii na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Ruska plánuje rozšíriť svoje jadrové odstrašujúce kapacity v Európe. Jednou z posudzovaných možností je aj rozmiestnenie ďalších amerických jadrových zbraní na území európskych spojeneckých krajín, informuje TASR na základe piatkovej správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na vlastné zistenia.
NATO zvažuje rozmiestnenie ďalších jadrových zbraní
Odborníci nevylučujú, že Spojené štáty už presunuli časť modernizovaných bômb typu B61-12 na britskú leteckú základňu pri obci Lakenheath v grófstve Suffolk. V prípade ďalšieho zhoršenia bezpečnostnej situácie by podľa nich mohli byť bomby rozmiestnené tiež v Poľsku, vo Fínsku či v Litve.
Plány sa týkajú najmä tzv. nestrategických jadrových zbraní, určených na nasadenie proti vojenským cieľom v blízkosti bojiska. Po rozsiahlom masívnom jadrovom odzbrojení po skončení studenej vojny sa v Európe nachádza približne 100 amerických bômb B61-12, rozmiestnených v Nemecku, Belgicku, Taliansku, Holandsku a Turecku.
NATO nechce zverejňovať podrobnosti
Podľa zdrojov z NATO nie je známe, či a ako bude Aliancia komunikovať prípadné rozhodnutia o posilnení jadrovej odstrašujúcej sily – tradične totiž nezverejňuje presné počty ani lokality rozmiestnených amerických jadrových zbraní.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v rozhovore pre DPA nevylúčil možnosť, že v budúcnosti bude v Európe umiestnených viac amerických jadrových zbraní, k podrobnostiam sa však odmietol vyjadriť. Zdôraznil, že NATO priebežne hodnotí potrebné kapacity a je pripravené upraviť svoj „jadrový mix“, ak si to situácia vyžiada. To, že by mohlo ísť viac ako o obyčajnú výmenu a modernizáciu existujúcich systémov, naznačil už v apríli na sympóziu NATO o jadrovej politike v Istanbule. Vtedy povedal, že je potrebné prijať kľúčové rozhodnutia o tom, ako by sa mali jadrové spôsobilosti NATO ďalej prispôsobiť zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii.
Odborníci hovoria o výraznom posilnení
O možnom rozšírení jadrových kapacít sa diskutuje aj medzi odborníkmi. Robert Peters z amerického konzervatívneho think tanku Heritage Foundation uviedol, že USA by mohli v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov výrazne posilniť jadrovú odstrašujúcu silu v Európe. Podľa neho by bolo vhodné rozmiestniť ďalších 100 až 150 nestrategických jadrových zbraní, prípadne aj v Poľsku a vo Fínsku, kde by sa však museli vybudovať nové skladovacie zariadenia.
Bývalý riaditeľ NATO pre jadrovú politiku Jim Stokes považuje zavedenie „nových typov jadrových schopností“ za užitočné. Pripomenul, že v 80. rokoch počas studenej vojny boli v Európe rozmiestnené aj rakety Pershing II či strely BGM 109G Gryphon. Stokes zároveň zdôraznil, že presun amerických jadrových zbraní bližšie k Rusku nie je vojensky nevyhnutný, keďže ich prípadné nasadenie je možné aj zo západnej Európy. Za prínosné však považuje širšie zapojenie spojencov, napríklad prostredníctvom stíhačiek certifikovaných pre takéto operácie, dopĺňania paliva vo vzduchu, prieskumu či výcviku.
Diskusie o európskom jadrovom dáždniku, ktorý presadzuje najmä Francúzsko, vnímajú experti aj Rutte ako doplnok, nie náhradu ochrany zo strany USA. Americký jadrový dáždnik zostáva podľa Rutteho najvyššou zárukou bezpečnosti spojencov.
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