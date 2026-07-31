Pivo za 6,50 eura a ázijská polievka za 5,50 €: Za koľko sa najete na palube Ryanairu a Wizz Airu?

Alkohol na palube a paluba Ryanair

Ilustračné foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / Ruthann from Western Ireland, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
V cene balenej čistej vody je u konkurencie rozdiel 50 centov.

Vďaka nízkonákladovým leteckým spoločnostiam Ryanair a Wizz Air môžeme za pár eur precestovať prakticky celú Európu. Stále sa nájdu kritici, ktorým prekáža, že v cene lacnej letenky nemajú veľkú batožinu či sedadlo pri kamarátovi, no ruku na srdce, tieto lety na krátke vzdialenosti do obľúbených destinácií sa dajú zvládnuť, ak chcete ušetriť, aj bez toho. Ďalšou témou je jedlo na palube, ktoré neservírujú, no čo-to si môžete pod zub zakúpiť. Pozreli sme sa do ich jedálneho a nápojového lístka a porovnali, čo a za aké ceny ponúka dvojica obľúbených konkurentov. 

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Ryanair a Wizz Air zažívajú na Slovensku rozmach, čo v praxi pre nás cestujúcich vo výsledku znamená viac letov a lacné letenky. Čo ale, ak vám na palube lietadla vyhladne? Nemusíte sa obávať, aj keď v cene letu automaticky nie je žiadne jedlo ani nápoje, môžete si ich na palube zakúpiť. Koľko za ne zaplatíte?

Lacnejšiu čistú vodu si zakúpite na palube Wizz Airu

Nazreli sme do ponuky, ktorú na palube ponúkajú letušky a stevardi Ryanairu. Balenú vodu 0,5 litra si tu zakúpite za 3,50 eura, sladké snacky ako Snickers či Twix za 2,75 eura alebo slané chuťovky v podobe Pringles rôznych druhov za 3,25 eura za balenie 40 gramov.

Pre porovnanie, palubný personál Wizz Airu predáva balenú vodu v rovnakom objeme za 3 eurá a dokonca ponúka akciu dva kusy za 5 eur. Na druhej strane pri porovnaní cien slaných snackov obstál drahšie, malé Pringles si tu vychutnáte za 4 eurá, no pri sladkostiach opäť tento „súboj“ vyhráva. Za Snickers alebo Twix zaplatíte 2,50 eura a opäť nechýba akcia – dva kusy za 4 eurá. Poďme však ďalej.

Lietadlo Wizz Air na letisku v Bratislave
Ilustračná foto: interez.sk/Jakub Baláž

Pri kombách je rozdiel 1 euro

Obe letecké spoločnosti majú vo svojej ponuke kombá, ktoré pozostávajú z jedla, nápoja a snacku. V ponuke Ryanairu sme našli najlacnejší sendvič alebo panini + nápoj + snack za 12,50 eura a v ponuke Wizz Airu croissant s dvojitým syrom + nápoj + snack za 11,50 eura.

Nižšími cenami nealkoholických nápojov sa môže pochváliť Ryanair, za Coca-Colu či Sprite zaplatíte 3,75 eura a na palube Wizz Airu za ne dáte o 25 centov viac.

Pivo na letisku
Ilustračná foto: Flickr.com (Tri.)

Ceny alkoholu sú na palube oboch leteckých spoločností rovnaké

Čo majú nápojové lístky oboch nízkonákladoviek spoločné, je cena plechovky piva v objeme 0,33 l. Aj keď servírujú rôzne značky, pasažieri zaň zaplatia 6,50 eura. Zjednotené majú aj ceny alkoholických nápojov ako vodka či rum za 7 eur.

Zatiaľ čo Ryanair má vo svojom jedálnom lístku zahrnuté teplé jedlá v podobe lazaní a curry za 8,50 eura, Wizz Air ponúka ázijské polievky za 5,50 eura či zalievané cestoviny za 5 eur. A povedzme si pravdu, keď sa ich vôňa začne šíriť kabínou, mnohí ďalší na ne tiež dostanú chuť. Či je to marketingový trik leteckej spoločnosti, nevieme, no v každom prípade môže byť efektívny.

Ako sa nízkonákladovky bijú o Slovensko

O konkurenčnom súboji medzi leteckými spoločnosťami Ryanair a Wizz Air sme sa rozprávali s hľadačom leteniek Lukášom Chovanom. Odporučil využiť letecké linky, ktoré ponúkajú obe duplicitne.

„Okrem toho, že letenky sú veľmi lacné, lebo konkurenčný boj tlačí ich ceny nadol, taktiež sa môže stať, že pôjdu na odstrel ako prvé,“ opísal situáciu Lukáš.

Ako sa obľúbené nízkonákladovky začali biť o Slovensko, sa dozviete v našom rozhovore.

Ponuka a sumy uvádzané v článku vychádzajú z oficiálnych údajov zverejnených leteckými spoločnosťami Ryanair a Wizz Air. 

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