Šou Let’s Dance roky odmieta. Erika Judínyová spravila len jednu výnimku a skončilo to katastrofou

Keďže je dlhoročnou moderátorkou, ktorá sa podieľa na tvorbe programu o celebritách a spoločenských akciách, mnohí si ju neraz predstavovali v elegantných šatách pod svetlami tanečného parketu a viacerí dúfali, že ju raz uvidia predvádzať tanečné kreácie v Let’s Dance.
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Tak ako Smotánka, aj spomínaná tanečná šou má svoju noblesu. Preto sa tam Erika Judínyová hodí a mohla by zažiariť na parkete. Bohužiaľ, ubehlo už 11 ročníkov Let’s Dance a ani v jednom nezahviezdila. Ako uviedla ešte v rozhovore pre Markízu v roku 2010, tanec ani zďaleka nie je jej silnou stránkou.
Zdedila to po otcovi
Pozvanie do veľkolepej šou dostala viackrát, no vždy sa rozhodla odmietnuť. Za roky vysielania sa na tanečnom parkete vystriedalo množstvo slovenských celebrít – niektoré prekvapili talentom, iné odvahou postaviť sa výzve, ktorá preverila nielen ich pohybové schopnosti, ale aj nervy. Erika Judínyová vie, prečo sa na parket príliš nehrnula.
“Tak ja a tancovanie, musím sa veľmi sebakriticky priznať, že toto dokopy skutočne nikdy nešlo. Bohužiaľ, v tomto som po otcovi. Mama vie tancovať, otec nevie, ani ja nie,” vyšla s pravdou von mamička Elly. Nikdy ju to neťahalo k tancu a dokonca nechodila ani na tanečné krúžky. Taktiež sa vyhýbala diskotékam, a keď sa na nejakej objavila, radšej sedela, ako tancovala.
Zaspomínala si tiež na obdobie stužkovej, keď sa mala zapojiť do tanečného vystúpenia, no nakoniec z toho vycúvala. “Maximum, čo som zo seba vypáčila, bol nejaký valčík na stužkovej a povinné tance, polky a podobné záležitosti,” poznamenala moderátorka, ktorá pred kamerami pôsobí sebavedomo a elegantne, no na parkete sa cíti nesvoja.
Nakoniec sa nechala prehovoriť
Doteraz má v živej pamäti moment ešte z tínedžerských čias. “Keď sme nakrúcali, teda nacvičovali tanečný program na stužkovú, tak som musela odstúpiť z toho tanečného čísla, lebo som to jednoducho nezvládala,” bonzla na seba.
Raz však spravila výnimku a ukázala, či v nej naozaj nedrieme skrytý talent. “Mohli ste ma vidieť tancovať na Silvestra. Bolo to po dlhom prehováraní. Priznám sa, že som dostala aj veľmi slušný honorár od Televízie Markíza, ale ten výsledok nebol taký dobrý, ako to bolo vidieť v televízii. Bol tam veľmi šikovný režisér. Myslím, že Peter Núñez to strihal a sama som bola prekvapená, ako to dobre vyzeralo, ale v skutočnosti to bola katastrofa,” povedala úprimne Erika.
Verná relácii Smotánka
Nielenže by ste Eriku Judínyovú len ťažko stretli vo víre tanca na diskotéke, ale v poslednom čase ju vidieť tiež menej na spoločenských akciách. Jej manžel a herec Štefan Skrúcaný prezradil, čo je za tým.
Moderátorka zostala verná tomu, čo jej je najbližšie – práci pred kamerou. Fanúšikovia si však dodnes môžu pozrieť moment, keď sa aj ona na chvíľu premenila na tanečnicu. A možno práve preto je táto ukážka zaujímavá – pretože ukazuje známu tvár v polohe, v akej ju diváci bežne nepoznajú.
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