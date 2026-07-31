Max Verstappen spravil pre Slovenku nádherné gesto: Chorá Nina na tento moment nikdy nezabudne

Nina a Verstappen

Foto: SITA/AP, Facebook/Andrej Kiska﻿

Nina Malovcová
SITA
Nine sa splnil sen o stretnutí s Maxom Verstappenom.

Život jej už dvakrát pripravil ťažkú skúšku, no tentoraz prišiel aj okamih, na ktorý nikdy nezabudne. 18-ročná Nina, ktorá bojuje s rakovinou, sa vďaka úsiliu Andreja Kisku stretla so svojím najväčším idolom, štvornásobným majstrom sveta Formuly 1 Maxom Verstappenom.

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Bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na sociálnej sieti zverejnil krásny príbeh so šťastným koncom. Opísal 18-ročnú Ninku, ktorá bojuje s rakovinou. Prvýkrát túto zákernú chorobu dostala, keď mala len 9 rokov – nádor kosti.

„Liečba bola veľmi náročná. Operácia. Chemoterapia. Všetko úžasne zvládla a v januári 2018 liečbu ukončila. Ninka sa s chuťou vrátila do života. Úspešná študentka. Čisté jednotky. Plán študovať architektúru,“ uviedla bývala hlava SR.

Rakovina sa po rokoch vrátila

No vo februári tohto roka sa krutá diagnóza vrátila – tentoraz nádor na hrudnej kosti. „Namiesto príprav na 18. narodeniny znova vyšetrenia, chemoterapie, operácia. Nám napísala len, že to zvládla,“ prezradil Kiska. Nina od detstva zbožňuje jazdca Formuly 1 Maxa Verstappena. Jej izba sa dá nazvať akýmsi múzeom, vankúš s jeho fotografiou si berie aj na onkológiu. Aj preto sa bývalý prezident začal zamýšľať nad tým, ako by jej urobil radosť a skúsil vybaviť stretnutie so štvornásobným majstrom sveta z Holandska.

Keď dosiahla Nina plnoletosť, tak dostala veľký balík, v ktorom našla umelecký obraz Verstappenovho monopostu s osobným venovaním a lístky na F1 do Budapešti (26.7.) s prísľubom osobného stretnutia. Lekári upravili jej liečbu tak, aby tam mohla vycestovať. „Pripravila si náhradné vlasy – také, aké mala celý život. Na svojej životnej fotke chcela vyzerať čo najlepšie,“ uviedol Kiska ďalej.

Cestu skomplikovali kolóny

Lenže na ceste do maďarského hlavného mesta došlo ku komplikácii – rekonštruovala sa diaľnica a boli tam niekoľkohodinové kolóny. Nina sa rozplakala, keďže stretnutie bolo dohodnuté v určitom čase, no pre spomenuté problémy ho zmeškala.

„Potom však zasvietil telefón a oznámil, že má prísť, pretože si Holanďan našiel na ňu čas. Napriek tomu, že už mal iné povinnosti, vrátil sa. Pre niekoho možno iba pár sekúnd. Pre Ninku okamih, ktorý jej zostane navždy,“ priblížil 63-ročný rodák z Popradu. Všetko napokon dopadlo podľa predstáv a Verstappen ukázal veľké srdce, ktoré Ninku prijalo a strávilo s ňou chvíle, na ktoré bude ešte dlho spomínať.

Na záver tohto príbehu zaželal Kiska mladej žene, aby aj tento boj úspešne zvládla. „Aby ti z tohto ťažkého obdobia nezostali iba spomienky na nemocnice, chemoterapie a bolesť, ale aj jedna nádherná chvíľa, keď sa ti splnil tvoj najväčší sen,“ dodal.

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