Červená farba už nepatrí len na rúže. Módne trendy ukazujú, ako ju bezchybne kombinovať 6 spôsobmi

žena v červenej farbe oblečená

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Červená sa stáva novou neutrálnou farbou.

Výrazné farby už nemusia zostať iba na kabelkách, topánkach alebo šperkoch. Správne zvolený odtieň môže vytvoriť základ celého outfitu a prekvapivo dobre zastúpiť klasickú čiernu či bielu.

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Ako uvádza magazín Vogue, červená už v modernom šatníku nemusí plniť iba úlohu nápadného detailu. Najnovšie kolekcie módnych značiek aj outfity známych osobností ukazujú, že ju možno kombinovať s pastelovými, zemitými aj ďalšími sýtymi farbami. Z odtieňa vyhradeného najmä na lodičky, kabelky a rúže sa tak stáva všestranný základ, ktorý dokáže vniesť energiu aj do jednoduchej kombinácie.

žena v sukni
Foto: Pexels

V outfite môže nahradiť čiernu

Červená patrí medzi farby, ktoré sa nedajú prehliadnuť. Prirodzene priťahuje pohľady, pôsobí sebavedomo a aj jednoduchému oblečeniu dodá osobitosť. Práve preto sa jej časť ľudí vyhýba alebo ju nosí iba v malom množstve.

Z farby, ktorú si ľudia spájali s náročným kombinovaním, sa postupne stáva univerzálny základ šatníka. V mnohých outfitoch dokáže červená nahradiť tradičnú čiernu alebo bielu.

Nemusí sa objavovať iba na jednom bezpečnom doplnku, ale môže byť hlavnou súčasťou celého outfitu. Nohavice, košeľa, sveter či bunda v tomto odtieni nemusia vyzerať príliš výrazne. Rozhoduje najmä výber ostatných farieb, materiálov a strihov.

Bledomodrá a červená vytvárajú kontrast

Jednou z najzaujímavejších kombinácií je spojenie žiarivej červenej s jemnou bledomodrou. Oba odtiene sa navzájom vyvažujú – červená dodáva outfitu energiu, zatiaľ čo modrá jeho výraznosť opticky zjemňuje.

 

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Žiarivočervená košeľa oblečená cez bledomodré tričko s dlhými rukávmi vytvára svieži kontrast, v ktorom sa oba odtiene príjemne dopĺňajú.  Podobný kontrast vytvoria aj svetlomodré džínsy, sukňa alebo kabelka. Celý outfit vyzerá veľmi moderne, sviežo a vhodný aj do úplne bežného dňa.

Maslovožltá zjemňuje červenú

Maslovožltá patrí medzi jemné odtiene, ktoré sa v posledných sezónach objavujú na šatách, svetroch aj doplnkoch. V spojení s červenou vytvára veselú kombináciu, no nevyznie tak ostro ako sýta žltá.

Žiarivočervená košeľa navrstvená na maslovožltom vrchnom diele ukazuje, že aj dve výraznejšie farby môžu spolu pôsobiť harmonicky. Na bežné nosenie stačí skombinovať červený kardigán so svetložltým tričkom a jednoduchými džínsami.

Hnedá tlmí výraznosť červenej

Pokojnejší výsledok prináša spojenie červenej s hnedou. Zemitý odtieň tlmí jej intenzitu, preto je táto kombinácia vhodná aj pre ľudí, ktorí sa výrazným farbám zvyčajne vyhýbajú.

Červené vrchné diely sa dajú jednoducho skombinovať s hnedými nohavicami. Výsledok je vyvážený, elegantný a vhodný aj na bežné nosenie. Červený top možno doplniť hnedým sakom, koženou kabelkou alebo nohavicami v čokoládovom odtieni.

 

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Zelená a žltá ukazujú odvahu, červená zvládne aj viac farieb

Červená nemusí byť jedinou výraznou farbou v outfite. Čerešňovočervená bunda skombinovaná s nohavicami so zelenými a žltými pruhmi vytvára odvážny farebný kontrast. Premyslený výber odtieňov zachováva celému outfitu ucelený vzhľad.

Hra s viacerými výraznými farbami si vyžaduje viac odvahy, no netreba okamžite siahať po troch sýtych kúskoch. Červenú bundu možno spojiť so zelenou sukňou a žltú ponechať iba na drobnom doplnku. Jeden z odtieňov tak zostane dominantný a ostatné ho iba podporia.

Fialová s červenou pôsobí nečakane, no moderne

Menej tradičnou voľbou je spojenie výrazných červených nohavíc s fialovým kardigánom. Dva sýte odtiene dodajú outfitu moderný a neprehliadnuteľný vzhľad. Červená a fialová sa na prvý pohľad môžu zdať ako náročná dvojica, blízkosť ich teplých tónov však vytvára harmonický výsledok.

Jednoduchšou možnosťou sú vínové nohavice, tlmený fialový sveter a neutrálne topánky. Farby zostanú výrazné, no celý outfit si zachová vyvážený vzhľad.

 

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Béžová a ďalšie neutrálne tóny nechajú červenú vyniknúť

Najbezpečnejšou voľbou zostáva spojenie červenej s béžovou, sivou, bielou alebo čiernou. Pletený pulóver v tomto výraznom odtieni možno doplniť jednoduchými neutrálnymi kúskami, vďaka ktorým sa stane prirodzeným centrom celého outfitu.

Spojenie s neutrálnymi tónmi môže byť prvým krokom pre každého, kto si na červenú ešte iba zvyká. Výrazný sveter, nohavice alebo sako nepotrebujú množstvo doplnkov. Stačí pokojný základ, jednoduchý strih a priestor vyniknúť.

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