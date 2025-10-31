Prepísali rekord, svet má nový najvyšší kostol: Nachádza sa v slávnom meste a stavba bude ešte rásť

Barcelona sa môže pochváliť novým rekordom. Slávna bazilika Sagrada Familia sa vo štvrtok stala najvyšším kostolom sveta, keď na ňu umiestnili časť centrálnej veže.
Bazilika, majstrovské dielo architekta Antoni Gaudího, sa teraz týči 163 metrov nad mestom, čo prekonáva doterajšieho držiteľa titulu, nemecký Ulmer Münster s výškou niečo vyše 161 metrov. Informoval portál Daily Mail.
Stavebný proces pritom stále pokračuje. Centrálna „Veža Ježiša Krista“ má po dokončení dosiahnuť 172 metrov. Prvý diel veže umiestnil žeriav vo štvrtok ráno na vrch baziliky.
Gaudí sa svojho diela nedočkal
Prvý kameň Sagrada Familia bol položený už v roku 1882. Gaudí ju však nevidel v celej svojej kráse, počas jeho života bola hotová len jedna z veží. V posledných desaťročiach sa práce urýchlili, keď sa bazilika stala medzinárodnou turistickou atrakciou. Minulý rok zaplatilo vstupné takmer 4,9 milióna návštevníkov, z toho 15 % pochádzalo zo Spojených štátov.
Úprava fasád a výzdoba interiéru potrvá ešte niekoľko rokov, úplné dokončenie sa očakáva približne o desať rokov. Budúci rok si Barcelona pripomenie sté výročie smrti Gaudího, ktorého dedičstvo zahŕňa aj ďalšie ikonické stavby v meste a po celom Španielsku. Bazilika plánuje pri tejto príležitosti viacero podujatí na oslavu jeho odkazu.
