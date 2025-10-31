Prepísali rekord, svet má nový najvyšší kostol: Nachádza sa v slávnom meste a stavba bude ešte rásť

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
Sagrada Familia počas rekonštrukcie prekonala doterajšieho držiteľa prvenstva, nemecký Ulmer Münster.

Barcelona sa môže pochváliť novým rekordom. Slávna bazilika Sagrada Familia sa vo štvrtok stala najvyšším kostolom sveta, keď na ňu umiestnili časť centrálnej veže.

Bazilika, majstrovské dielo architekta Antoni Gaudího, sa teraz týči 163 metrov nad mestom, čo prekonáva doterajšieho držiteľa titulu, nemecký Ulmer Münster s výškou niečo vyše 161 metrov. Informoval portál Daily Mail.

Stavebný proces pritom stále pokračuje. Centrálna „Veža Ježiša Krista“ má po dokončení dosiahnuť 172 metrov. Prvý diel veže umiestnil žeriav vo štvrtok ráno na vrch baziliky.

Foto: Pixabay

Gaudí sa svojho diela nedočkal

Prvý kameň Sagrada Familia bol položený už v roku 1882. Gaudí ju však nevidel v celej svojej kráse, počas jeho života bola hotová len jedna z veží. V posledných desaťročiach sa práce urýchlili, keď sa bazilika stala medzinárodnou turistickou atrakciou. Minulý rok zaplatilo vstupné takmer 4,9 milióna návštevníkov, z toho 15 % pochádzalo zo Spojených štátov.

Úprava fasád a výzdoba interiéru potrvá ešte niekoľko rokov, úplné dokončenie sa očakáva približne o desať rokov. Budúci rok si Barcelona pripomenie sté výročie smrti Gaudího, ktorého dedičstvo zahŕňa aj ďalšie ikonické stavby v meste a po celom Španielsku. Bazilika plánuje pri tejto príležitosti viacero podujatí na oslavu jeho odkazu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zomrela známa americká herečka a jediná dcéra legendárnej Marlen Dietrichovej. Dožila sa úctyhodného veku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac