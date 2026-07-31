Masový príchod migrantov: Do španielskej Ceuty ich vstúpilo až 60-tisíc, na mieste vládne chaos

Aktualizácia o 13:45 – Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60 000 ľudí, oznámil v piatok starosta mesta a hlava autonómneho regiónu Jesús Vivas. Situácia je podľa neho neudržateľná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. Pôvodné správy hovorili o 49-tisíc migrantoch.
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Pôvodný článok – Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49 000 migrantov. Oznámilo to v piatok španielske ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Čo podnietilo toľko ľudí k prekročeniu hranice, nebolo zatiaľ jasné. Pri pokuse dostať sa tam ich zahynulo najmenej 19, informoval denník El País.
Viacero mŕtvych
Španielska vláda vo štvrtok večer oznámila, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Španielske autonómne územie má v piatok dopoludnia navštíviť premiér Pedro Sánchez aj minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.
Polícia v noci na piatok zasahovala proti snahám o nelegálne prekročenie španielsko-marockej hranice aj v prípade druhej exklávy Melilla. Odhadom ich tam podľa tamojšej vlády prenikli stovky. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v piatok v reakcii na príchod migrantov do Ceuty oznámil okamžité posilnenie kontrol na hranici so Španielskom. Taliansko dokonca vyzvalo na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom, ktoré avizovalo predvolanie talianske veľvyslanca.
Agentúra EFE uvádza, že v okolí jediného tamojšieho hraničného priechodu bolo počuť streľbu. Hraničný priechod ostáva uzavretý, uviedla samospráva autonómneho mesta. Občanov vyzvala, aby sa nepribližovali k hraniciam a nesťažovali prácu bezpečnostným jednotkám.
Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti. „Ozbrojené sily budú pomáhať Občianskej garde pri výkone jej právomocí a pri akýchkoľvek ďalších opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na udržanie bezpečnosti v meste Ceuta,“ uviedlo ministerstvo vnútra vo vyhlásení. Posilnené majú byť aj špeciálne policajné jednotky, a to na približne 200 príslušníkov.
Podľa predstaviteľa Občianskej gardy Rachida Sbihiho sa situácia vymyká spod kontroly. „Sme preťažení a obávame sa, že sa to neskončí o dva dni,“ uviedli podľa denníka El País príslušníci bezpečnostných zložiek.
Úrady to nedokážu vysvetliť
Úrady zatiaľ nedokážu presne vysvetliť, čo spôsobilo výrazný nárast počtu migrantov. Miestne úrady predtým spájali vyšší počet príchodov s rozhodnutím španielskeho Najvyššieho súdu, podľa ktorého migrantov prichádzajúcich po mori nemožno okamžite vracať späť do Maroka. Niektorí marockí aktivisti však túto súvislosť spochybňujú.
Pomoc prisľúbila aj Európska únia. „Sme pripravení poskytnúť Španielsku ďalšiu podporu, a to finančnú, ako aj prostredníctvom dodatočnej technickej a operačnej pomoci vrátane podpory zo strany Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex),“ uviedla Komisia pre TASR. Doplnila, že je v kontakte so španielskymi aj marockými úradmi.
Súčasná situácia pripomína migračnú krízu z mája 2021, keď do Ceuty počas dvoch dní preniklo viac ako 8000 migrantov. Vtedy Madrid obvinil Rabat, že úmyselne uvoľnil kontroly na hranici po tom, ako Španielsko umožnilo hospitalizáciu lídra hnutia za nezávislosť Západnej Sahary Ibráhíma Ghálího, čo vyvolalo diplomatický spor medzi oboma krajinami. Madrid tentoraz odmietol obavy, že by Maroko pri riešení situácie nespolupracovalo, ako to bolo pred piatimi rokmi.
Ceuta a Melilla sú španielske enklávy na severe Afriky a dlhodobo tvoria citlivý bod vo vzťahoch medzi Španielskom a Marokom. Španielsko zároveň patrí medzi hlavné vstupné trasy migrantov do Európy.
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