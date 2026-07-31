Súd potrestal muža, ktorý mal verejne schvaľovať atentát na Fica: Obžalovaný hovorí, že je nevinný a slušný človek

Viac ako rok po atentáte na premiéra Roberta Fica padol ďalší rozsudok súvisiaci s týmto prípadom. Špecializovaný trestný súd potrestal dôchodcu, ktorý mal na internete verejne schvaľovať útok na predsedu vlády. Obžalovaný však svoju vinu odmieta a proti verdiktu sa okamžite odvolal.
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Dôchodca Július K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom v piatok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie.
Súd uložil podmienečný trest
„Obžalovaný bol uznaný za vinného zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom na štyri roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci,“ uviedla pre TASR Mária Horáková z ŠTS.
Obžalovaný dôchodca mal strelcovi Jurajovi Cintulovi, ktorého ŠTS uznal za vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku a odsúdil ho na 21 rokov väzenia, vyjadrovať na internete podporné statusy. Podľa obžaloby Július K. na internetovej stránke vystupoval ako „Modrý zajačik“ a svojimi opakovanými statusmi údajne schvaľoval teroristický útok.
Obžalovaný vinu odmieta
Na súde tvrdil, že je nevinný a žiadnu streľbu, ani atentát nikdy neschvaľoval. Vo svojich videách vraj vyjadroval iba pochybnosť, či sa atentát vôbec stal, keďže bolo okolo neho veľa nejasností. Ak sa stal, tak podľa neho inak, ako sa o ňom verejnosť dozvedela. Dodal, že vo väzbe v Leopoldove ho držali 4,5 mesiaca.
„Všetci svedkovia potvrdia, že som slušný človek. Dnes verím, že atentát sa stal, ale inak, ako ho oni popisujú,“ tvrdil Július K. počas pojednávania, ktoré sa začalo v januári tohto roka.
„Po spáchaní atentátu obžalovaný vo svojom tzv. rannom spravodajstve, ktoré on vysiela a komentuje ako jediné objektívne spravodajstvo na Slovensku, ako reakciu na atentát uviedol, že Juraj C. zle trafil premiéra a mal ho trafiť do čela,“ uvádzala v obžalobe Krajská prokuratúra v Nitre.
Obhajoba odmietala právnu kvalifikáciu
Najvyšší súd (NS) SR rozhodol o odvolaní obžalovaného Juraja Cintulu v prípade atentátu na premiéra Fica. Potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády. Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.
Obhajoba odmietala právnu kvalifikáciu skutku ako teroristického činu. „Obžalovaný nemal v úmysle destabilizovať ústavné zriadenie SR ani exekutívu,“ povedal advokát Namir Alyasry. Obžalovaný navrhoval vrátenie prípadu späť na ŠTS, prípadne zmenu právnej kvalifikácie na zločin útoku na verejného činiteľa. „Nie som žiadny terorista. Dvadsaťjeden rokov väzenia považujem za šialenstvo,“ zdôraznil Cintula.
Obžalovaný navrhoval doplnenie dokazovania v podobe lekárskych správ o zdravotnom stave poškodeného. Súd návrh odmietol. „Považujeme to za duplicitný návrh na vykonanie dôkazu, ktorý bol vykonaný v rámci znaleckého dokazovania,“ argumentoval predseda senátu NS SR.
Vraj nechcel zabíjať
Pochybnosť o tom, že Juraj Cintula skutok spáchal, podľa vlaňajšieho rozsudku ŠTS nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie. ŠTS strelca zatiaľ neprávoplatne odsúdil za teroristický útok. Hrozilo mu doživotie. Senát vlani zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí.
Cintula počas súdneho procesu na ŠTS tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej v máji 2024. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol obžalovaný zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a niekoľkokrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.
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