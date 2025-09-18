Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Vypadnite zo sychravého počasia.

Obdobie nekonečného vylihovania na európskych plážach je na konci a blížiaca sa jeseň je ako stvorená na spoznávanie miest. Ak túžite po slnečných lúčoch, ktoré príjemne zahrejú a dobijú vás pozitívnou energiou, nechajte sa zlákať temperamentným Španielskom. Jedným z jeho obľúbených klenotov je Barcelona, pričom sme sa na vlastnej koži presvedčili, že sa ju oplatí navštíviť aj mimo hlavnej turistickej sezóny, a dokonca, že si ju naplno užijete aj s nižším rozpočtom. 

Barcelonu môžeme nepochybne nazvať jednou z top európskych mestských destinácií. No ruku na srdce – nepatrí medzi tie s prívlastkom superlacných. My sme sa pokúsili vychutnať si ju za čo najmenej peňazí. Ako na to?

Zohnať lacné letenky do Barcelony nie je problém. Spiatočne sme za ne zaplatili okolo 50 eur na osobu a v podobnej cenovke ich na jeseň alebo zimu zoženiete aj teraz. K linkám z Viedne sa pridáva aj nová priamo z Bratislavy, tak sa druhé najväčšie mesto Španielska stáva pre nás ešte dostupnejším.

Spoznávanie začína už v lietadle

Ak budete mať šťastie a vychytáte sedadlo pri okienku, nezabudnite sa na Barcelonu pozrieť z vtáčej perspektívy. Uvidíte budovy štvrte Eixample, ktoré sú postavené do dokonalej mriežky – štvorcových blokov, ktoré majú zrezané rohy do tvaru osemuholníka.

Štvrť Eixample z vtáčej perspektívy, foto: Alhzeiia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Nielen dominantou štvrte Eixample, ale aj celého mesta je ikonická Sagrada Familia, ktorej stavba začala ešte v roku 1882 a stále nie je dokončená. Prečo sa stavia už cez 140 rokov?

Jej architekt Antoni Gaudí si želal, aby bazilika bola financovaná výlučne z darov ľudu a zo vstupného, nie zo štátnych peňazí. A aj keď je už dávno po smrti, Španieli sa nikam nenáhlia a jeho želanie rešpektujú. Vyzerá to tak, že dokončenie baziliky sa blíži a je naplánované už na budúci rok. Napriek unikátnosti tejto stavby nie je každému po chuti – je plná zvláštností, a keď sa na ňu lepšie zadívate, nájdete na nej napríklad len tak „pohodený“ stromček, morské tvory či štvorcovú tabuľku s číslami, ktorých súčet vždy dáva 33 – teda vek Krista, kedy zomrel.

Vstup dovnútra je spoplatnený. Obyčajný lístok si kúpite za 26 eur a ak si chcete užiť aj pohľad z veže, bude vás to stáť ešte o desať eur viac. Zážitkom je však aj prechádzka okolo baziliky a kochanie sa architektúrou tohto diela zvonku, za čo nezaplatíte vôbec nič.

@reemmamin Here for the tiktok🥹😂 #ty #fyp #barcelona #barcelonatrend #sagradafamilia #sagradafamiliabarcelona #fyppppppppppppppppppppppp #viraltiktok #viral ♬ original sound – Ewin22

Priamo pred bazilikou nájdete vstup do metra, ktorý sa stal natoľko virálnym fotospotom, až k eskalátoru museli vyvesiť oznam o zákaze kladenia mobilu na schody. Preto ak si chcete takéto zábery zhotoviť, odporúčame vám dať ho do ruky kamarátovi, ktorý vás počká na ich vrchole, pretože je to jednoznačne bezpečnejšie.

Bazilika Sagrada Familia a virálny eskalátor, ktorý nájdete neďaleko nej, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Čo ďalšie zažiť v Barcelone úplne zadarmo?

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • ktoré miesto mnoho ľudí vynechá a je to chyba;
  • kam sa vybrať za západom slnka bez platenia;
  • aké sú tu ceny ubytovania;
  • koľko stojí jedlo v reštauráciách;
  • ako čo najviac ušetriť.

