V lacných predajniach míňajú Slováci milióny eur. Action či Pepco hlásia obrovské zisky

Foto: Action

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Kým niektorí obchodníci bojujú o prežitie a bijú sa o zákazníkov, diskontom sa na Slovensku darí. Ľudia pod Tatrami im úplne podľahli, čoho dôkazom sú najnovšie čísla z reťazcov ako Action či Pepco.

Ak je v rámci slovenského maloobchodu oblasť, ktorá aj v súčasnosti prežíva značný rozmach, sú to práve diskontné reťazce so zmiešaným tovarom. Dnes už asi len ťažko nájdete obchodné centrum, retailový park či inú obchodnú zónu, v ktorej nemá zastúpenie aspoň jeden z nich. Popularitu diskontov podčiarkujú aj zverejnené hospodárske výsledky za minulý rok.

Svoje vlaňajšie čísla už sprístupnili aj dvaja azda najvýraznejší hráči z tohto segmentu – Pepco a Action. V oboch prípadoch môžeme hovoriť o veľmi solídnych výsledkoch, hoci v Pepcu minuli spotrebitelia medziročne menej takmer o 6 miliónov eur.

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Action konštantne rastie

Holandský reťazec Action vstúpil na Slovensko v marci 2023 a okamžite si vyslúžil pozornosť nielen médií, ale aj zákazníkov. V nasledujúcich mesiacoch rozbehla značka dynamickú expanziu naprieč mnohými tuzemskými regiónmi. Action má aktuálne pod Tatrami už viac ako 50 otvorených predajní so zastúpením ako v krajských mestách, tak aj na južnom či strednom Slovensku.

Spoločnosť zatiaľ chýba v regiónoch ako Kysuce, Orava či na krajnom severovýchode krajiny. S ambíciami, ktoré Holanďania viackrát prezentovali, to je však zrejme iba otázka času.

Po produktoch, ktoré diskont ponúka, je zjavne dopyt, čo dokazujú aj hospodárske výsledky tunajšej eseročky. Tá už počas prvého nekompletného roka dokázala vygenerovať tržby viac ako 26 miliónov eur. Čo sa týka minulého roka, v tom firma Action Slovakia vyrástla na 123 miliónov eur, čo symbolizuje medziročný nárast v tržbách o 64 %. Rástol aj zisk, ktorý vlani predstavoval 4,66 milióna eur – oproti roku 2024 bol teda vyšší o úctyhodných 99 %.

Foto: Action

Action naposledy otvoril nový obchod v Chorvátskom Grobe. Bratislavský satelit sa tak stal lokalitou s poradovým číslom 51, pričom expanzia by mala pokračovať aj naďalej. Podľa dostupných informácií sa novej prevádzky dočká Komárno, ale ďalší obchod sa má pripravovať tiež v Košiciach.

Má Pepco spozornieť?

Dlhoročne stabilnú pozíciu si na Slovensku drží aj značka Pepco. Poľský reťazec je vďaka svojej maloobchodnej sieti, ktorá má v súčasnosti podľa oficiálneho webu viac ako 160 slovenských pobočiek, mnohým zákazníkom takpovediac poruke. To je často veľmi silný faktor, ktorý vplýva na samotné nákupné správanie.

Spoločnosť Pepco Slovakia už roky vykazuje konštantný rast, ktorý nenarušila ani covidová kríza. Úspešný rok hlásia kompetentní aj teraz, nakoľko zisk narástol oproti predvlaňajšku o 12 % a zastavil sa na úrovni 14,19 milióna eur. Zaujímavé je ale to, že v horizonte posledných rokov Poliakom prvý raz klesli tržby – konkrétne o 4 percentuálne body.

Ak by sme si preniesli do inej metriky, slovenské Pepco utŕžilo necelých 144 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2024 o takmer 6 miliónov menej. Čo tento údaj môže znamenať v praxi?

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

V prvom rade ide zrejme o obraz súčasného trhu. Spotrebitelia sa začínajú rozptyľovať medzi viaceré reťazce, čo dozaista podporil príchod práve holandského Actionu, ale aj ďalšieho nového hráča – Woolworthu. V segmente detského oblečenia môžeme do istej miery považovať za konkurenciu pre Pepco poľský reťazec Smyk, ktorý v týchto mesiacoch rozbieha slovenskú expanziu.

Pepco má zároveň obmedzenejšie možnosti v rámci expanzie, nakoľko je jeho kamenná sieť dostatočne saturovaná a potenciálnych lokalít, do ktorých by mohol reťazec vstúpiť, už nie je tak veľa. Na druhej strane, Pepco dokázalo so zníženými tržbami zvýšiť svoj zisk. To znamená, že sieť dokáže fungovať efektívne a v súčasnosti teda nie je dôvod obávať sa o nastavenú stratégiu.

Na Slovensku vyhráva cena

Situáciu v slovenskom maloobchode sme prednedávnom rozoberali aj s odborníkom Tiborom Taberym. Ten pre interez uviedol, že na slovenskom trhu sa takpovediac zdiskontieva.

Slovenské mestá a prémiové komerčné zóny zaplavujú značky ako Action, TEDi, KiK, Pepco a podobne. Nikto zameraný na strednú vrstvu, systémový, fungujúci hráč zo zahraničia na Slovensko neprichádza. Štruktúra predaja spotrebného tovaru, napríklad v bežnom slovenskom supermarkete, je v súčasnosti postavená zásadne na zľavách, výpredajoch a privátnych značkách. V podstate sa nepredáva nič okrem bežných položiek takzvanej povinnej jazdy,” skonštatoval Tabery.

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