Čech navštívil Liptov: Ochutnal halušky za 10 eur. Z hotela musel napokon odísť a nájsť si iný

Youtuber Pan Plešatý na Liptove

Foto: YouTube/ Pan Plešatý

Petra Sušaninová
Český youtuber sa rozhodol dovolenkovať na Liptove.

Nejeden Slovák sníva o dovolenke v zahraničí. Aj na Slovensku ale máme mnoho miest, ktoré celkom iste stoja za návštevu. Český youtuber Pan Plešatý rád navštevuje okrem iných miest aj Slovensko a nenechá si ujsť bryndzové halušky. Ako sa mu páčilo na Liptove?

Personál si ho nevšímal

Českého youtubera Pana Plešatého sme vám predstavili už niekoľkokrát, navštívil už aj Bratislavu či Košice. Tentoraz sa vybral na Liptov a veselé momenty striedali tie trpkejšie. Hneď na začiatku ukazuje ubytovanie v kolibe, no sklamalo ho, že nejde o skutočnú historickú kolibu, ale o „pseudokolibu“ postavenú z roku 2007.

Ochutnal aj pravý vyprážaný ovčí syr, no zhodnotil, že nabudúce by radšej volil overené bryndzové halušky. Zmiešané emócie v ňom vyvolala aj reštaurácia, kde si mohol dať welcome drink. Síce hrala živá kapela, tancovalo sa a bolo veselo, no z personálu si ho nikto nevšímal. Po otázke, či je neviditeľný, napokon podnik opustil a svoj lístok na welcome drink daroval svojim fanúšikom, s ktorými sa stretol.

Napokon zvažoval, že opustí aj celé ubytovanie. Popisuje, že bežná cena pre dvoch aj s raňajkami sa pohybuje na úrovni viac ako 100 eur za noc. V lete sa vyžaduje ubytovanie aspoň na dve noci. Youtuber nakoniec skutočne nasadol do auta a ubytoval sa inde. Divákom vraj chce z Liptova ukázať to pekné a dobré, to, čo naozaj stojí za to.

Zvláštny výlet na lodi za 12 eur

Dovolenka však nie je len o ubytovaní a o jedle. Pan Plešatý sa preto pozrel aj k Liptovskej Mare. Za vstup na pláž zaplatil 6,40 eura. Za 12 eur na osobu sa po vodnej nádrži previezol aj na lodi (kde sprievodca podľa jeho slov velebí komunistov a chváli, že za ich čias bolo ovocie lepšie a dostupnejšie). Za 40 eur si však na 15 minút môžete požičať aj skúter. Za pol litra piva dáte v okolí nádrže približne 3 eurá.

Z paluby lode český youtuber vysvetľuje, že Liptov považuje za jednu z najkrajších oblastí na Slovensku. Samotná Liptovská Mara je v diaľke obklopená pohoriami, kam len pozriete. Napokon si našiel aj reštauráciu – „továreň na halušky“, s krásnym výhľadom na vodnú hladinu. Tanier ho vyšiel na 10 eur.

Z Liptova odchádzal pozitívne naladený

Do tretice sa po dni pri Mare Pan Plešatý ubytoval v Rezorte Demänová. Ten okrem iného núka aj minizoo či centrum Aqua Fun s bazénmi. Hostia majú za príplatok k dispozícii dokonca aj kolotoče. Za noc bez raňajok zaplatil youtuber 86 eur, za raňajky si priplatil ďalších 16 eur.

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Nevynechal ani Liptovský Mikuláš. Pozdávalo sa mu množstvo kaviarní, reštaurácií a miest na posedenie. Hoci teda prvé ubytovanie v podobe falošnej koliby nezanechalo práve najlepšie dojmy, Pan Plešatý z Liptova predsa len odchádzal pozitívne naladený. Pri poslednom z troch ubytovaní, ktoré skúsil, ohodnotil, že tam rád niekedy vezme aj svoju rodinu.

Je vidieť, že youtuber si získal srdcia slovenských fanúšikov. Viacerí mu v komentároch pod videom píšu, že robí Slovensku najlepšiu reklamu. Dokonca lepšiu ako samotní Slováci. „Čech, ktorý robí Slovensku lepšiu reklamu ako my sami,“ myslí si jeden z komentujúcich. Ďalší ho chvália za skvelú prácu a myslia si, že by za ňu mal dostať medailu.

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