Šutaj Eštok chce, aby za referendum zaplatili Demokrati. Vyjadril sa aj prezident

Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok označil sobotné (4. 7.) referendum za fiasko. Iniciátorom referenda, mimoparlamentnej strane Demokrati, odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. Minister to uviedol na sociálnej sieti.
„Historicky najnižšia účasť občanov v referende. Za toto fiasko by sa mali Demokrati Slovensku ospravedlniť a uhradiť jeho náklady,“ napísal Šutaj Eštok.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil, pretože bola podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
K referendu sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini. Podľa neho je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Pripomenul, že referendum musel vyhlásiť v súlade s Ústavou SR a zákonmi
„Vždy budem rešpektovať ústavné právo občanov Slovenskej republiky požiadať o vypísanie referenda a aj sa na takomto referende zúčastniť. Z úcty k tomuto právu a k inštitútu referenda som sa na ňom zúčastnil aj ja, hoci ako občan, politik a človek mám svoj vlastný a jasný názor na toto konkrétne referendum,“ uviedla v stanovisku pre TASR hlava štátu.
„Ako prezident Slovenskej republiky som sa pri vyhlasovaní referenda striktne držal ústavy a platných zákonov a nemohol som postupovať inak. Je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe,“ skonštatoval Pellegrini.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii neplatnosť sobotného (4. 7.) referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Z celkového počtu 4 369 989 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 705 227 zapísaných voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 698 757. Voliči hlasovali v 5545 volebných okrskoch. Počet okresných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnice, bol 50. Zo zahraničia bolo doručených cez voľbu poštou 5218 hlasov, čo predstavuje 0,73 percenta zúčastnených voličov z cudziny.
Ide tak o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej SR. Nižšiu účasť malo už len zmarené referendum o vstupe do NATO v roku 1997, píše Denník N.
Odpovede boli jasné
Na otázku, či občania súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odpovedalo 93,43 percenta zúčastnených kladne. Nesúhlas vyjadrilo 5,32 percenta zúčastnených. V druhej otázke, či občania súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, si vybralo odpoveď áno 92,23 percenta zúčastnených. Odpoveď nie zvolilo 6,07 percenta zúčastnených.
Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky informoval, že najvyššiu účasť zaznamenali v Bratislavskom kraji s 21,84 percenta voličov. Najmenej voličov prišlo na referendum v Košickom kraji, odhlasovalo tam 13,4 percenta voličov. Spomedzi okresov bola najvyššia účasť v okrese Senec, k urnám tam prišlo 24,18 percenta. Najnižšiu účasť zaznamenali v okrese Revúca so 7,91 percenta voličov.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Volebné miestnosti boli v sobotu otvorené od 7.00 h do 22.00 h s výnimkou dvoch prípadov. V Hurbanove zatvorili miestnosť v jednom z okrskov o 22.15 h a v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa referendum končilo o 22.30 h.
Polícia v sobotu evidovala viacero podnetov, ale žiaden trestný čin. Ako uviedol policajný viceprezident, evidujú dva priestupky. Prvý sa stal v Žiari nad Hronom, kde člen volebnej komisie bol pod vplyvom alkoholu a po nafúkaní ho vystriedali. „Druhý priestupok sme evidovali v meste Ružomberok, kde prišiel pán zjavne pod vplyvom alkoholu a vulgárne sa správal, taktiež túto vec objasňujeme,“ zhodnotil policajný viceprezident Rastislav Polakovič.
„Evidovali sme ešte nejaké drobné preverenia, ktoré sa však nepotvrdili,“ povedal policajný viceprezident. Polícia bola súčinná aj pri preverovaní udalostí, keď niektorí voliči chceli uplatniť svoje voličské právo prostredníctvom pasu, ale nebolo im to umožnené, keďže v referende sa dalo hlasovať len s občianskym preukazom.
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