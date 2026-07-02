Náš najväčší reťazec hlási exkluzívnu novinku, na pulty zaradí BCC kurča. Dostupné bude iba u neho

Čerstvý pult v predajni Coop Jednota

Foto: Coop Jednota

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
„Naším cieľom nebolo vytvoriť len nový produkt, ale posunúť kvalitu slovenského hydinového mäsa na novú úroveň," hovorí na margo novinky Jiří Šavrda, generálny riaditeľ spoločnosti HYZA.

Najväčšia slovenská maloobchodná sieť Coop Jednota pokračuje v rozvíjaní svojich tuzemských aktivít a okrem expanzie kamenných pobočiek a rozvoja konceptu 24/7 predajní posúva aj svoje produktové portfólio. Moderné trendy reflektuje napríklad privátna značka Tomu Ver, ale tiež najnovšia spolupráca so slovenským výrobcom hydiny HYZA.

Coop Jednota a HYZA podľa vlastných slov chceli posunúť štandard slovenskej hydiny na pultoch v domácich obchodoch. Výsledkom je uvedenie BCC kurčaťa, ktoré bude dostupné výhradne v sieti Coop Jednota. Zástupcovia reťazca o tom informovali na stretnutí s novinármi.

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Slovenský pôvod

BCC, teda Better Chicken Commitment, je medzinárodne uznávaný štandard pre chov a spracovanie hydiny zameraný na vyšší welfare zvierat. Nový produkt na pultoch tak okrem splnenia stanovených štandardov garantuje plne slovenský pôvod, plnú dohľadateľnosť, kontrolu celého procesu od farmy až po pult, moderné šetrné spracovanie a prírodnú podporu zdravia zvierat.

Naším cieľom nebolo vytvoriť len nový produkt, ale posunúť kvalitu slovenského hydinového mäsa na novú úroveň. BCC kurča je výsledkom dlhodobých investícií do welfare, moderných technológií a transparentnosti,” povedal Jiří Šavrda, generálny riaditeľ spoločnosti HYZA.

Kuracie mäso v chladiacom boxe v predajni
Foto: Coop Jednota

Spolupráca so slovenským výrobcom hydiny je podľa zástupcov Coop Jednota dôležitým pilierom vo filozofii, ktorú sa tradičný reťazec snaží raziť. „Podpora slovenskej výroby potravín je samotnou podstatou nášho podnikania. Ak chceme zvyšovať podiel slovenských výrobkov na pultoch, musíme posilňovať aj ekonomickú stabilitu domácich producentov a vytvárať im dlhodobé, férové a predvídateľné podmienky,” uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko.

Najnovšie prieskumy medzi slovenskými spotrebiteľmi ukázali, že hydina je stále ich najčastejšou voľbou a to naprieč viacerými generáciami. Zároveň sa čoraz častejšie ukazuje, že pre zákazníkov hrá rolu aj to, či je dané mäso domáceho pôvodu.

Nové supermarkety a nonstop predajne

Ako sme vás koncom júna informovali, sieť kamenných pobočiek Coop Jednota by sa mala postupne rozrastať aj počas tohto roka. Reťazec by chcel tento rok sprístupniť dokopy 10 nových supermarketov pod značkou TEMPO, ako aj nové 24/7 predajne.

Lokality sú naprieč celým Slovenskom. V tomto roku sme už sprístupnili pre zákazníkov predajne Tempo supermarket vo Vinici – Coop Jednota Krupina a druhá predajňa bola otvorená začiatkom júna v Ružomberku,” priblížila pre interez hovorkyňa Jana Kuklová.

Okrem toho, Coop Jednota patrí medzi priekopníkov automatizovaných predajní, ktoré pod Tatrami rozvíja skutočne dynamicky. Čoskoro bude atakovať hranicu 40 takýchto pobočiek. Zaujímavou novinkou dozaista bude otvorenie zatiaľ najväčšej nonstop predajne s rozlohou tisíc metrov štvorcových. Nachádzať by sa mala na Orave.

Foto: SITA/COOP Jednota Slovensko

Skúsenosti ukazujú, že Coop Jednota 24/7 sa dokáže uplatniť nielen v malých obciach, kde posilňuje dostupnosť základného nákupu, ale aj v prevádzkach, ktoré fungujú ako obchodné centrá miest. Každá predajňa si pritom prirodzene nachádza svojich špecifických zákazníkov – od ľudí z okolia cez cestujúcich a študentov až po turistov,” dodala Kuklová.

Iba pred pár dňami pribudla 24/7 predajňa v obci Demänová, kde bude okrem domácich obyvateľov slúžiť aj množstvu turistov. Tí si po registrácii a overení svojej identity nakúpia pohodlne v noci, ale tiež počas sviatkov.

Turistické destinácie sú prirodzeným prostredím pre rozvoj takýchto riešení. Demänová je ukážkou toho, ako dokáže moderný maloobchod reagovať na potreby ľudí bez ohľadu na to, či sú doma alebo na dovolenke,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva Coop Jednota Slovensko.

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