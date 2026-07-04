Muž prehral takmer dva milióny eur: Prišiel aj o úspory na svadbu. Žaluje stávkovú spoločnosť

Stávkovanie počas športového podujatia

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Nastávajúci ženích prehral všetky svadobné úspory, prišiel o prácu a nakoniec bol hospitalizovaný, pretože sa chcel pokúsiť vziať si život.

Dane Miller, 32-ročný žalobca žijúci v Illinois tvrdí, že stávkový gigant DraftKings ignoroval zjavné vzorce jeho hráčskeho správania, na základe ktorého malo byť zrejmé, že je gamblerom.

Podľa jeho slov je platforma navrhnutá tak, aby toto správanie zneužívala a on v procese prišiel úplne o všetko.

Upozornenie: Tento článok sa venuje témam patologického hráčstva, závislosti a samovraždy. Tieto témy môžu byť pre niektorých čitateľov citlivé.

Platforma je „chybne navrhnutá“, tvrdí zdevastovaný muž

Miller si podľa žaloby na federálnom súde v Chicagu založil účet v roku 2020 a jeho cieľom bolo príležitostné stávkovanie. V máji 2021 však získal štatút VIP hráča. Ako informoval Unilad, výhody prémiového profilu boli širokospektrálne, od propagačných akcií či bezplatných stávok cez zvýšenie sumy potenciálneho zisku až po vstupenky na profesionálne športové podujatia.

Podľa žaloby však bola platforma „navrhnutá chybne“ a mala zneužívať systém chemickej odmeny v mozgu gamblera.

Ako sme vás už informovali, stávkovanie a iné druhy gamblerstva ovplyvňujú ľudský mozog podobne ako návyková droga. Rastislav Žemlička, riaditeľ sociorehabilitačnej starostlivosti Sanatória AT pre interez priblížil, že podobne ako pri iných nelátkových závislostiach, aj na gamblerstvo sa často nahliada menej pozorne. A že je bežné nebrať problém príliš vážne, kým závislosť nespôsobí aktívne ekonomické či iné dosahy.

„Niekedy to trvá roky, a ak sa z toho človek nedostane, môže sa ocitnúť v bezvýchodiskovej situácii, ktorá môže skončiť tragicky,“ varuje odborník v rozhovore.

Tvrdí, že ho spoločnosť udržiavala v závislosti. Prišiel o dva milióny dolárov

Miller v žalobe tvrdí, že spoločnosť navrhla stránku tak, aby ho udržiavala v závislosti prostredníctvom personalizovaných algoritmov. Podľa žaloby mali tieto nástroje posilňovať ilúziu kontroly a zosilňovať pocit averzie voči stratám. Mali tiež nútiť používateľov naháňať sa za dorovnaním strát a robiť tak namiesto toho, aby došlo k zásahu v momente, keď hráč vykazoval jasné známky závislosti.

50-eurová bankovka v ruke
Foto: Pexels

Miller postupne vyčerpal svoj svadobný fond, neskôr sa obrátil na hotovostné pôžičky z kreditných kariet, osobné pôžičky, a dokonca aj na svoje dôchodkové úspory. Dohromady prehral vyše dva milióny dolárov (zhruba 1,75 milióna eur).

V septembri 2024 si jeho zamestnávateľ uvedomil rozsah Millerovej závislosti a on dostal výpoveď. Aj po tom, ako prišiel o svadobné úspory, ho mal však jeho pridelený VIP hostiteľ naďalej denne kontaktovať. V jednom momente ho dokonca odmenil za „lojalitu“ lístkami do apartmánu na Soldier Field.

Miller mal mesiac na to napísať list na rozlúčku.

Bol hospitalizovaný pre vážne samovražedné myšlienky, no len dva týždne pred prijatím mal údajne dostať päť samostatných kreditov na športové stávky vo výške 200 dolárov (175 eur). Hneď po prepustení sa Miller okamžite vrátil k hazardu a do niekoľkých dní mal aplikáciu opäť v telefóne.

„Osobná zodpovednosť nie je chybou produktu.“

Nejde o prvú žalobu svojho druhu. Spoločnosť DraftKings už v roku 2024 čelila samostatnej federálnej žalobe a obvineniam z toho, že podporovala závislosť otca z New Jersey od hazardných hier pomocou taktík vyargumentovaných podobným štýlom. Malo ho to viesť k tomu, že minul takmer milión dolárov (877-tisíc eur) z rodinných úspor vrátane peňazí vyčlenených pre svoje deti.

Stávkovanie na hráčskom automate
Foto: Pexels

Proti podobne ladeným argumentom sa v minulosti ohradili právnici spoločnosti. Michael Andolina a Markus Funk tvrdili, že „osobná zodpovednosť nie je chybou produktu“. Poukázali tiež na to, že akýkoľvek dospelý hráč sa na aktivite s dobre zdokumentovaným rizikom zúčastňuje vedome.

Podľa iného súdneho sporu v Pensylvánii, kde sa riešil podobne ladený prípad, nemala spoločnosť žiadnu zákonnú povinnosť zabrániť používateľom v nadmernom míňaní peňazí alebo vo vzniku závislosti. A v Spojenom kráľovstve dospel súd k podobnému záveru v inom prípade týkajúcom sa stávkovej spoločnosti Betfair.

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