Vieme, kedy sa vrátia horúčavy: Slovensko čaká prudká zmena počasia, dorazia aj búrky a ochladenie

Horúčavy a búrka

Foto: TASR/Dano Veselský, /Roman Hanc

Nina Malovcová
Počasie bude ako na hojdačke.

Po chladnejšom začiatku týždňa čaká Slovensko rýchly obrat. Už v utorok sa do krajiny vráti letné počasie a na niektorých miestach teploty opäť prekročia hranicu 30 °C. Tropické dni si však tentoraz dlho neužijeme, meteorológovia totiž už teraz upozorňujú na ďalšiu výraznú zmenu a tiež na návrat búrok.

Podľa portálu iMeteo sa Slovensko momentálne nachádza pod vplyvom chladnejšieho a vlhšieho vzduchu od severozápadu. Práve ten prináša prehánky a miestami aj slabšie búrky, ktoré sa v posledných hodinách objavili najmä na severozápade krajiny. Hoci na niektorých miestach spadlo niekoľko milimetrov zrážok, na vyriešenie problému so suchom to stále nestačí.

Portál iMeteo zároveň upozorňuje, že búrky sa dnes a zajtra môžu vyskytnúť prakticky kdekoľvek na Slovensku. Dobrou správou je, že riziko nebezpečných sprievodných javov zostáva zatiaľ pomerne nízke.

Pondelok prinesie dážď a ojedinelé búrky

Aj dnešok bude ešte v znamení premenlivého a chladnejšieho počasia. Od severozápadu bude cez Slovensko postupovať ďalšie zrážkové pole, ktoré prinesie občasný dážď, prehánky a miestami aj búrky.

Záber na búrku s bleskom
Ilustračná foto: Pxhere

Tie by však podľa aktuálnych predpokladov nemali dosahovať výraznejšiu intenzitu. Atmosféra totiž nebude obsahovať dostatok energie na vznik silných búrok sprevádzaných krúpami alebo silným nárazovým vetrom. Najväčšia pravdepodobnosť búrok je počas dnešného dňa na západnom a severozápadnom Slovensku. Obyvatelia týchto regiónov by sa mali pripraviť predovšetkým na častejšie prehánky a lokálne intenzívnejší dážď.

Na Slovensko sa vrátia tropické teploty

Nad západnou Európou sa opäť zhromažďuje veľmi teplý vzduch, ktorý tam prináša vlnu horúčav. V niektorých oblastiach sa teploty približujú až k 40 °C a časť tohto horúceho vzduchu sa počas utorka dostane aj nad naše územie.

Najvýraznejšie oteplenie pocítia obyvatelia západného Slovenska. V porovnaní s pondelkom môžu byť popoludňajšie teploty vyššie dokonca o približne 10 °C. Väčšina územia Slovenska zaznamená maximá od 25 do 30 °C. Na západe a severozápade však teplomery môžu ukázať aj viac než 30 °C, pričom lokálne sa očakávajú hodnoty okolo 32 °C.

V utorok večer dorazí studený front a silnejšie búrky

Prílev teplého vzduchu nebude mať dlhé trvanie. Už počas utorkového večera začne od severozápadu postupovať studený front, ktorý opäť zmení charakter počasia. Práve utorok môže priniesť intenzívnejšie búrky než tie dnešné. Dôvodom bude kombinácia veľmi teplého vzduchu a príchodu studeného frontu, čo vytvorí vhodnejšie podmienky na vznik búrok.

Meteorológovia aktuálne očakávajú najvyššie riziko búrok najmä na severe a východe Slovenska. Nie je vylúčené, že niektoré z nich budú sprevádzané menšími krúpami alebo silnejšími nárazmi vetra.

Vývoj situácie však bude závisieť od presného načasovania studeného frontu. Ak dorazí ešte počas utorkového večera, búrky môžu byť výraznejšie. V prípade, že sa jeho príchod oneskorí až na noc z utorka na stredu, riziko silnejších búrok sa zníži. Najbližšie dni tak budú na Slovensku mimoriadne dynamické. Po daždi a ochladení príde krátka epizóda tropických teplôt, ktorú následne ukončí ďalší studený front sprevádzaný prehánkami a búrkami.

Ak sa chystáte k vode, oplatí sa skontrolovať kvalitu vody

Ak si preto plánujete počas tohto týždňa užiť deň pri vode, najlepšou príležitosťou bude podľa aktuálnych predpovedí práve utorok, keď sa na Slovensko vrátia tropické teploty a na viacerých miestach sa ortuť teplomera opäť dostane nad hranicu 30 °C.

Kúpalisko Čajka Bojnice
Foto: Fb/Kúpalisko Čajka Bojnice

Pred cestou na kúpalisko alebo k jazeru však odborníci odporúčajú skontrolovať si kvalitu vody v konkrétnej lokalite. Hygienici totiž v uplynulých dňoch zaznamenali zhoršené parametre na viacerých prírodných kúpaliskách a vodných nádržiach. Na niektorých miestach evidujú zvýšené hodnoty cyanobaktérií či rias, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko najmä pre deti, tehotné ženy, alergikov a ľudí s oslabenou imunitou.

V niekoľkých prípadoch dokonca Úrad verejného zdravotníctva kúpanie neodporúča vôbec. Ak sa teda počas návratu horúčav vyberiete za osviežením k vode, oplatí sa ešte pred odchodom overiť aktuálne výsledky meraní. Nie každé jazero alebo vodná nádrž totiž ponúkajú len príjemné ochladenie, niekde môže pobyt vo vode priniesť aj zdravotné komplikácie.

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