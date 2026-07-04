Pozor pri prechádzkach v prírode: V jednej slovenskej obci sa objavili jedovaté vretenice, uhryzli už aj psa

Horúce letné dni lákajú Slovákov schladiť sa pri vode alebo sa ukryť pred slnkom v tieni lesov a pri potokoch. Práve na takýchto miestach však v jednej obci pri Prievidzi upozorňujú na zvýšenú opatrnosť. Samospráva varuje pred výskytom jedovatých vreteníc, ktoré sa objavili v okolí vodných tokov, pričom podľa obce už došlo aj k uhryznutiu voľne pohybujúceho sa psa.
Obec Chrenovec-Brusno upozornila obyvateľov na výskyt vreteníc vo svojom katastri. Jedovaté hady boli podľa samosprávy spozorované najmä pri vodných tokoch, preto vyzýva ľudí, aby boli počas prechádzok v prírode mimoriadne opatrní.
Obec upozorňuje na výskyt vreteníc
Na nebezpečenstvo upozornila obec prostredníctvom sociálnej siete, kde zároveň informovala aj o prípade uhryznutia voľne pohybujúceho sa psa. „Vážení občania, upozorňujeme vás na výskyt vreteníc v našej obci. Vretenica je jedovatý had a jej uhryznutie je nebezpečné pre človeka aj zviera. Spozorované boli pri vodných tokoch a dokonca došlo k uhryznutiu voľne pohybujúceho sa psa,“ uviedla obec.
Pozor by si mali dať rodičia aj majitelia psov
Samospráva odporúča, aby rodičia nepúšťali deti do vysokých trávnatých porastov a majitelia psov mali svojich štvornohých miláčikov počas prechádzok na vôdzke. Zároveň ich vyzýva, aby zvieratá nepúšťali do vodných tokov. „Žiadame vás, aby ste pri prechádzkach zvýšili pozornosť, nepúšťajte deti do vysokých trávnatých porastov a v prípade uhryznutia človeka alebo zvieraťa okamžite vyhľadajte lekársku a veterinárnu pomoc. Pri prechádzkach so psami ich majte na vôdzke a nepúšťajte ich do vodných tokov,“ pripomenula obec.
Obec upozornila aj na výskyt užoviek. Tie síce nie sú jedovaté, podľa samosprávy však môžu pri uhryznutí zaviesť do rany infekciu. Aj v ich prípade preto odporúča zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.
Obyvatelia aj návštevníci by preto mali byť počas pobytu v prírode obozretní, sledovať okolie a vyhýbať sa vysokej tráve či miestam pri vodných tokoch, kde sa hady môžu prirodzene vyskytovať.
Čo robiť pri uhryznutí vretenicou
Podľa Národného toxikologického informačného centra patria uhryznutia hadom na Slovensku medzi pomerne zriedkavé prípady. Odborníci zároveň upozorňujú, že ani pri uhryznutí vretenicou nemusí vždy dôjsť k vstreknutiu jedu. Vretenica severná totiž jed využíva najmä pri love koristi a podľa odborných odhadov ho pri obrannom uhryznutí nevstrekuje približne v 30 až 50 percentách prípadov.
Rozsah zdravotných problémov závisí od viacerých faktorov. Dôležité je, či a koľko jedu sa dostalo do organizmu, ale aj vek, zdravotný stav a telesná hmotnosť postihnutého. Citlivejšie reagujú najmä deti a starší ľudia. Význam zohráva aj miesto uhryznutia. Vo väčšine prípadov ide o končatiny, ktoré predstavujú menšie riziko než uhryznutie v blízkosti veľkých ciev alebo v oblasti krku.
Najdôležitejšie je zachovať pokoj. Odborníci upozorňujú, že panika môže mať niekedy vážnejšie následky ako samotné uhryznutie. Pohyb totiž urýchľuje krvný obeh a môže prispieť k rýchlejšiemu šíreniu jedu v organizme. Zasiahnutú končatinu je preto potrebné znehybniť a postihnutý by mal zostať v pokoji až do príchodu zdravotníkov alebo transportu do nemocnice.
Medzi prvé príznaky patrí opuch a bolesť v mieste uhryznutia. V prvých hodinách sa môže objaviť začervenanie, neskôr sa opuch môže rozšíriť na väčšiu časť končatiny. V niektorých prípadoch vznikajú aj krvné podliatiny alebo pľuzgiere. Objaviť sa však môžu aj celkové príznaky, napríklad nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, závraty, slabosť, potenie či zrýchlený tep.
V prípade uhryznutia odborníci odporúčajú ranu iba jemne očistiť, zabezpečiť dostatok tekutín a čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Pri bolestiach možno podať paracetamol, naopak neodporúča sa užívanie liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej. Existuje aj niekoľko postupov, ktoré môžu stav postihnutého zhoršiť. Ranu by sa nikdy nemali ľudia snažiť vyrezávať ani vysávať ústami. Rovnako sa neodporúča používanie škrtidla, vypaľovanie rany či prikladanie ľadu. O prípadnom podaní antiséra vždy rozhoduje lekár podľa zdravotného stavu pacienta.
Tieto chyby môžu situáciu zhoršiť
Národné toxikologické informačné centrum zároveň pripomína, že najúčinnejšou ochranou zostáva prevencia. Pri pohybe vo vysokej tráve alebo v okolí vodných tokov je vhodné nosiť pevnú obuv, sledovať priestor pred sebou a nesnažiť sa hadov chytať alebo odháňať. Hady sa človeku vo väčšine prípadov vyhýbajú a útočia iba vtedy, keď sa cítia ohrozené. Odborníci preto zdôrazňujú jednoduché pravidlo: ak necháme hady na pokoji my, vo väčšine prípadov nechajú na pokoji aj ony nás.
Nahlásiť chybu v článku