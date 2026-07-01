Action, Woolworth aj Billa pod jednou strechou. Nové obchodné centrum otvorí už počas leta

Obyvatelia Komárna sa môžu počas leta tešiť na príjemnú novinku. Už 25. júla 2026 sa v meste otvorí nové obchodné centrum OC Sedmička. Toto menšie obchodné centrum bude lákať na zaujímavé zloženie nájomcov, ľudia sa dočkajú najmä tovaru za veľmi priaznivé ceny.
Za projektom stojí skúsený developer zo skupiny InterCora – spoločnosť Primum. Táto firma má dlhoročné skúsenosti s výstavbou komerčných objektov na Slovensku, v minulosti stavala predajne Kauflandu aj ďalšie známe obchodné centrá.
OC Sedmička vyrastie v širšom centre mesta medzi ulicami Svätojánska a R. Seressa. Okrem obchodov projekt zahŕňa aj kompletné dopravné napojenie, parkovacie plochy, zeleň a modernú infraštruktúru.
Nové centrum bude štýlom pripomínať menšie retailové parky, akými sú napríklad sieť OC Klokan alebo OC Point. Celková plocha presiahne 5 000 m² a prinesie typické zloženie nájomcov pre tento druh projektov.
Ako pre Interez potvrdil riaditeľ spoločnosti Primum Michal Milata, otvorenie je naplánované presne na 25. júla 2026. „OC Sedmičku v Komárne plánujeme otvoriť 15.7.2026 ak všetko dobre dopadne s kolaudáciou,“ vyjadril sa pre interez Milata.
Lacné reťazce a silní nájomcovia
V centre budú dominovať najmä obľúbené lacné reťazce. Hlavným potravinovým obchodom sa stane Billa, ďalšími veľkými nájomcami budú Action, lekáreň Benu a najmä Woolworth. O pláne reťazca otvoriť predajňu práve v tomto obchodnom centre sme informovali v samostatnom článku.
„Okrem najmodernejšej predajne Billa tu svoj nový domov nájdu aj obľúbené značky Action a Woolworth spolu s lekárňou siete Benu,“ uviedol k zloženiu obchodníkov pre interez Milata.
Práve príchod lacných reťazcov do Komárna je jednou z najzaujímavejších noviniek. Ako sme vás už informovali v samostatnom článku, nemecký reťazec Woolworth sa na Slovensku výrazne rozrastá a OC Sedmička bude patriť medzi ďalšie lokality, kde otvára svoju predajňu.
Woolworth je známy veľmi výhodnými cenami a širokým sortimentom tovaru „všetko pod jednou strechou“. Zákazníci tu nájdu oblečenie, domáce potreby, hračky, dekorácie, drogériu, sezónny tovar aj praktické veci do domácnosti. To všetko za veľmi priaznivé ceny, ktoré často patria k najnižším na trhu a začínajú už od jedného eura. O tom, ako to vyzerá pri otvorení novej predajne, konkrétne v nitrianskom OC MAX, sme informovali v samostatnom článku.
Pri otvorení novej predajne Woolworthu je bežné, že prvé týždne sprevádzajú výrazné akcie, zľavy a uvítacie ponuky, aby si reťazec rýchlo získal miestnych zákazníkov. Otváracie hodiny budú prispôsobené bežnej prevádzke centra.
Diskontný reťazec Action, rovnako ako Woolworth, výrazne zrýchľuje svoju expanziu na Slovensku. Len niečo vyše troch rokov od otvorenia svojej prvej predajne v Bratislave v máji slávnostne otvoril už 50. predajňu na Slovensku.
Nová jubilejná predajňa pribudla v Košiciach a zákazníkom ponúkne tisíce produktov za veľmi výhodné ceny. Prevádzka sa nachádza na ulici Pri Prachárni 4, má rozlohu 796 m² a zamestnáva 22 ľudí. Otvorená je každý deň od pondelka do nedele v čase 9:00 – 20:00.
Developer chystá ďalšie projekty
Skupina InterCora nekončí v Komárne. Slováci majú menšie retailové parky v obľube, svedčí o tom aj záujem developerov. Ďalšie obchodné centrá podobného typu pripravuje InterCora v Partizánskom, Hlohovci a Starej Ľubovni. V každom z nich bude opäť silný potravinový reťazec. V Komárne to bude spomínaná Billa, v Partizánskom napríklad Kaufland.
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