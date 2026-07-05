Prečo sa dovolenka v Grécku v roku 2026 nemusí vyplatiť? Večera vás vyjde aj na 60 €

Ani turistami vyhľadávanému Grécku sa nevyhlo zdražovanie, pričom medziročná inflácia v prímorskej krajine presiahla 5 %. Ceny služieb spojených s dovolenkou rástli ešte výraznejšie. Spoločnosť Finax priblížila, ako sa zmenili a odporučila, ako ušetriť.
Aj toto leto sa za oddychom za hranice chystá veľká časť Slovákov. Vlani ich cestovalo cez cestovné kancelárie do zahraničia viac ako milión a pozíciu v prvej trojke najobľúbenejších letných destinácií si dlhodobo drží Grécko.
Minulý rok tam vycestovalo takmer 115-tisíc slovenských dovolenkárov s cestovnými kanceláriami a mnohí ďalší individuálne.
Drahšie sú tento rok služby aj potraviny
Výrazne si dovolenkári v Grécku priplatia za služby. Ubytovanie v hoteloch a hostincoch zdraželo o 9,5 %, stravovanie v reštauráciách a podnikoch rýchleho občerstvenia o 8,5 % a „balíkové dovolenky“ o takmer 6 %.
Ceny bežných potravín a nealkoholických nápojov v obchodoch rástli o 3,5 %, cukroviniek a dezertov o 2 %.
„Základným pravidlom pre lepšie ceny je zísť z hlavných promenád, vyhnúť sa reštauráciám s výhľadom priamo na more a hľadať skryté taverny či stánky s lokálnym pouličným jedlom, kam chodia domáci. Môžete výrazne ušetriť a často dostanete aj oveľa autentickejšie a chutnejšie jedlo,“ uviedla vedúca PR vo Finaxe Linda Gáliková.
Večera bez nápojov vyjde dvoch ľudí aj na 50 až 60 €
Večera pre dve osoby bez nápojov v turistických tavernách stojí v priemere 50 eur, priamo v Aténach aj 60 eur. Porcia morských plodov a rýb pre jedného vyjde na 25 až 30 eur, čapované pivo 4,50 až 5 eur a káva od 3 do 5 eur.
Účet za dovolenku dokážu zbytočne predražiť aj lokálne presuny. Odporúčaním je vyhnúť sa drahým taxíkom a namiesto nich naplno využívať dostupnú mestskú hromadnú dopravu, ktorá je v Grécku cenovo veľmi priaznivá. Jednosmerný lístok z aténskeho letiska do centra vyjde na 5,50 až 9 eur, no bežný 90-minútový lístok na MHD stojí iba 1,20 eura.
Letecká doprava do Grécka medziročne zdražela o vyše 19 %. Ceny pritom výrazne ovplyvňuje sezónnosť. „Ušetriť sa dá samotným výberom letiska aj dní odletu. V aktuálnej sezóne sa spravidla viac oplatí letieť z Bratislavy alebo Budapešti než z Viedne. Pri letoch z Bratislavy do Atén sa vyhnite štvrtkom a sobotám, keďže absencia priamych liniek a následné prestupy cestu predražia,“ upozornila Gáliková.
Naopak, pri letoch na ostrovy Zakynthos či Rodos môže prestup obojsmerne ušetriť aj polovicu sumy v porovnaní s priamou linkou.
Pozor na trajekty aj prenájom auta
„Návrat z Atén domov býva najdrahší v nedeľu, výhodnejšie je voliť pondelok alebo utorok. Výslednú sumu tradične stlačíte nadol aj cestovaním len s menšou príručnou batožinou a vynechaním poplatkov za výber sedadla,“ odporučila.
Náklady na dopravu v Grécku celkovo vzrástli o 11,5 %, pričom benzín medziročne zdražel o 21,5 %, nafta o 24,4 % a ostatné palivá o takmer 35 %. Prenájom auta kategórie economy na štyri dni môže stáť 150 až 220 eur. K základnej cene treba pripočítať ďalšie príplatky, napríklad za vozidlo s automatickou prevodovkou alebo za doplnkové služby.
Skryté príplatky sa podľa Finaxu môžu objaviť pri vrátení vozidla na inom mieste, než kde bolo požičané, alebo u vodičov mladších ako 25 rokov (v Grécku má viacero požičovní túto hranicu na 23 rokov). Pripoistenie môže výrazne znížiť spoluúčasť pri prípadnej škode. Hoci ide o 45 až 90 €, pri nehode dokáže ochrániť rozpočet.
Drahou položkou sú aj trajekty. Napríklad cesta z Atén na populárny ostrov Santorini vyjde jednu osobu na približne 47 eur, no príplatok za prepravu auta je asi 110 eur. Ekonomickejšie je naplánovať pobyt na jednom ostrove či pevnine, auto prenajať priamo na mieste a neplatiť za jeho presun po mori.
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