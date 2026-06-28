Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze

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Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele
V dejinách 20. storočia existuje ešte jeden príbeh o krutom vedcovi, ktorého rozhodnutia navždy zanechali stopu na mnohých ľudských životoch. Odohral sa približne v rovnakom období ako Mengeleho experimenty — no nie v Európe, ale na opačnom konci sveta, kam sa Slovák bežne nepozrie.
V tomto prípade dostal moc nad životom a smrťou japonský lekár Širó Išii. V Európe si ho len matne spájame s prezývkou „japonský Mengele“. Rovnako povrchne poznáme aj názov „ázijský Osvienčim“, ktorým sa niekedy označuje tajná výskumná jednotka 731. Tieto dve mená — Išii a jednotka 731, sú navzájom neoddeliteľné. Bez jedného by neexistovalo druhé a spoločne tvoria kapitolu histórie, o ktorej mnoho Slovákov ledva počulo. A to napriek tomu, že je rovnako temná, ako tá európska.
Viac si prečítate v našom článku: Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Viktória žije v Dánsku
Viktória odišla do Dánska splniť si svoj študentský sen. Počas magisterského štúdia ju to však odvialo aj do Švédska. Zamilovala si dánsky životný štýl, ktorý každému odporúča zažiť na vlastnej koži.
Viktória Pavlová pochádza z Českej republiky, ale už takmer sedem rokov žije v Dánsku, ktoré sa stalo jej druhým domovom. Do Dánska odišla ako 19-ročná študovať na vysokú školu odbor marketing, napokon tam však už zostala. Aj keď, ako sama hovorí, raz by sa chcela vrátiť domov do Čiech, prípadne nájsť spôsob, ako žiť na pol cesty medzi Škandináviou a Českou republikou, ale ktovie.
Momentálne však netuší, o koľko rokov to bude.Aktuálne pracuje v dánskej marketingovej agentúre, zároveň má so svojou kamarátkou, Češkou žijúcou vo Švédsku, dánsko-švédske marketingové kreatívne štúdio, okrem toho fotografuje svadby.
Viktória sa o svoj život v Škandinávii delí aj na sociálnych sieťach, kde vystupuje pod prezývkou viki_album. V rozhovore nám prezradila, prečo sa rozhodla pre štúdium práve v Dánsku, ako ich vysokoškolský systém vyzerá a či je náročné nájsť si v Dánsku prácu a bývanie ako cudzinec, ale aj to, ako ju prijali miestni.
Viac sa dozviete v článku: Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov
Známy herec Vladimír Kobielsky zverejnil video, v ktorom kritizuje dostupnosť liekov v nočných hodinách. Jeho skúsenosť s lekárenskou pohotovosťou vyvolala búrlivú diskusiu a vlnu hnevu medzi občanmi.
Na situáciu už stihla zareagovať aj Slovenská lekárnická komora (SLeK), ktorá vysvetľuje, ako systém v skutočnosti funguje.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite? Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, SLeK reaguje
Boli sme na kúpalisku za 12 eur, realita nás však sklamala
Vstupné na slovenské kúpaliská rastie, no nie vždy mu zodpovedá kvalita služieb. Navštívili sme jedno z drahších miest, kde nás za 12 eur čakalo nepríjemné prekvapenie.
Plavecký bazén bol zatarasený ležadlom a nafukovacia atrakcia, ktorá mala byť lákadlom pre deti, smutne ležala v tráve.
Viac sa dozviete v našom článku: Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Zločinec, vďaka ktorému vznikol štokholmský syndróm
Jeho životný príbeh znie ako z filmu. Clark Olofsson ušiel z väzenia neuveriteľných 17-krát a napriek svojej kriminálnej minulosti ho ženy milovali a rukojemníci k nemu cítili sympatie.
Práve prepadnutie banky v Štokholme, na ktorom sa podieľal, dalo svetu známy psychologický pojem – štokholmský syndróm.
Viac si o ňom môžete prečítať v našom článku: Z väzenia ušiel 17-krát, milovali ho ženy aj rukojemníci. Vďaka tomuto zločincovi vznikol štokholmský syndróm
Beštia, ktorá pobyt v cele smrti označuje za hotel
Svetom otriasol prípad ženy, ktorá sa dopustila brutálneho činu – svoju obeť 100-krát bodla a následne jej z maternice vyrezala dieťa. Hoci bola odsúdená na najvyšší trest, jej vyjadrenia o pobyte vo väzení mrazia.
Cela smrti je podľa nej miestom, ktoré pripomína hotel a v ktorom sa cíti prekvapivo komfortne.
Celý príbeh si môžete prečítať tu: 100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. „Beštiu“ odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Prečo sa vyhorenie začína nenápadne?
Práca, ktorá vás kedysi napĺňala a bavila, vás dnes môže vnútorne ničiť. Expertka na duševné zdravie vysvetľuje, že vyhorenie neprichádza zo dňa na deň. Začína sa pomaly a nenápadne, pričom si ho často všimneme, až keď je neskoro.
Dozviete sa, aké varovné signály netreba prehliadať a ako opäť nájsť stratenú rovnováhu.
Viac sa dočítate v rozhovore: Práca, ktorá vás kedysi bavila, vás dnes ničí. Expertka vysvetlila, prečo sa vyhorenie začína nenapadne a pomaly
Venezuela čelí hrozbe 100-tisíc obetí
Seizmologické dáta naznačujú, že Venezuela môže čeliť katastrofe, akú krajina nezažila 125 rokov. Odborníci varujú pred ničivým zemetrasením, ktoré by mohlo mať za následok až 100-tisíc obetí.
Seizmológ v našom rozhovore vysvetľuje procesy v zemskej kôre a varuje pred nedostatočnou pripravenosťou infraštruktúry na takýto masívny otras.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Takéto zemetrasenie sa nestalo 125 rokov, hrozí 100-tisíc obetí. Seizmológ vysvetľuje, čo sa stalo vo Venezuele
Navštívili sme vodnú nádrž, kde sme boli úplne sami
V rámci našich potuliek po Slovensku sme narazili na miesto, ktoré dýcha tichom a miernou nostalgiou. Hoci nás lákala priezračná hladina, voda v tejto nádrži bola taká studená, že sme si do nej netrúfli ponoriť ani prst.
Napriek tomu to bol unikátny zážitok – mať celú túto scenáriu len pre seba bez davov turistov.
Celú reportáž nájdete tu: Navštívili sme vodnú nádrž: Netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst, mali sme to tu sami pre seba
Slovák takmer prišiel o tisíce eur
Dovolenková sezóna láka aj podvodníkov. Náš respondent nám opísal svoju skúsenosť z ciest, kedy len o vlások unikol prefíkanému podvodu, ktorý ho mohol pripraviť o všetky úspory.
Ak sa chystáte vycestovať do zahraničia, prinášame vám prehľad vecí, na ktoré si treba dať pozor, a rady, ako identifikovať pasce v ubytovacích zariadeniach či pri finančných transakciách.
Viac sa dozviete v rozhovore: Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
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