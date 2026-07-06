Správanie turistu v Tatrách pobúrilo ľudí: Muž vošiel do plesa a zaplával si. Rozbehol búrlivú diskusiu

Stačilo niekoľko sekúnd vo vode a na internete sa rozpútala ďalšia diskusia o tom, čo si môžu návštevníci Tatier dovoliť a kde už je hranica jednoducho preplávaná. Sociálnymi sieťami sa totiž začalo šíriť video muža, ktorý sa rozhodol okúpať v jednom z tatranských plies. Za podobné konanie pritom hrozí pokuta až do výšky 3319 eur.
Na zábery upozornil na svojom Instagrame profil tatry_official. Na videu vidno muža, ktorý pomaly schádza do vody, niekoľko sekúnd pláva a následne sa vracia späť na breh. V okolí sa pritom nachádzajú aj ďalší ľudia.
Zábery vznikli pri Dlhom plese
Profil následne pre TV Markíza potvrdil, že video vzniklo vo Velickej doline a muž vošiel do vôd Dlhého plesa. Pod príspevkom sa krátko po zverejnení začali kopiť komentáre. Mnohí ľudia neskrývali rozhorčenie a nad správaním muža len krútili hlavou.
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Ľudia žiadajú tvrdšie postihy
V komentároch sa opakovane objavovali výzvy na vysoké pokuty a prísnejší prístup voči ľuďom, ktorí pravidlá nerešpektujú. „Veľké pokuty treba, lebo nebude odstrašovací príklad a hotovo. Ale takto to ľudia ignorujú,“ uviedol jeden z komentujúcich.
Ďalší navrhovali ešte tvrdšie riešenia. „Doživotný zákaz alebo takú pokutu, že by nemal na lístok alebo benzín do Tatier na dlhé roky,“ znel jeden z komentárov. Objavovali sa aj názory, že podobné priestupky by sa mali riešiť okamžite na mieste a nie až po tom, čo sa video objaví na sociálnych sieťach.
„Treba ho exemplárne potrestať s mastnou pokutou, aby si to zapamätal,“ napísal ďalší diskutujúci. Niektorí ľudia zase navrhovali vytvorenie stálej služby, ktorá by podobné miesta monitorovala a zasahovala priamo pri porušení pravidiel.
Nie je to prvý podobný prípad
Podobné situácie sa vo Vysokých Tatrách objavili aj v minulosti. Len minulý mesiac sa na sociálnych sieťach šírilo video dvoch českých turistiek, ktoré vstúpili do jedného z tatranských plies a otužovali sa v ňom nahé.
Celú situáciu zachytila bezpečnostná kamera a ženám začala hroziť pokuta až do výšky 3319 eur. Profil tatry_official vtedy pripomenul, že vstup do tatranských plies a otužovanie v nich patria medzi zakázané aktivity. Prípad vzbudil pozornosť aj preto, že ženy vstúpili do vody úplne nahé napriek tomu, že sa v okolí pohybovali ďalší návštevníci Tatier.
Podobný rozruch vyvolal aj prípad z roku 2021, keď sa v potoku na území TANAP-u okúpala Romana Tabaková. Tá v júli 2021 zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u, ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Následne uviedla, že miesto zle označila. „Som pripravená niesť zodpovednosť, ak som urobila niečo zakázané,“ napísala Tabaková na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov si bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách. Za svoj čin sa neskôr ospravedlnila.
Kde sa dá okúpať legálne a bez pokuty?
Na Slovensku pritom rozhodne nie je núdza o miesta, kde sa môžete počas horúcich dní okúpať legálne a bez rizika pokuty. Naša krajina ponúka desiatky vodných nádrží, jazier, štrkovísk, tajchov či prírodných kúpalísk roztrúsených od západu až po východ.
Medzi najznámejšie patria Zlaté piesky v Bratislave, Slnečné jazerá v Senci, Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska šírava či Veľká Domaša. Obľube sa tešia aj menej známe lokality ako Bukovec pri Košiciach, Hrabovo pri Ružomberku alebo viaceré banskoštiavnické tajchy.
Podľa odhadov sa na Slovensku nachádza približne 400 lokalít, kde sa dá reálne kúpať. Mnohé z nich pritom pravidelne kontrolujú hygienici a počas sezóny sledujú kvalitu vody. Ľudia, ktorí si chcú užiť osvieženie v prírode, tak majú na výber množstvo možností bez toho, aby museli porušovať pravidlá platné v národných parkoch.
Ak hľadáte inšpiráciu na letné kúpanie, viac tipov na zaujímavé prírodné kúpaliská a vodné plochy po celom Slovensku nájdete v našom samostatnom článku venovanom miestam, kde sa môžete legálne a bezpečne okúpať.
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