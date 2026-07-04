Horúčavy sa vrátia na Slovensko už o pár dní: Meteorológovia majú tentoraz aj dobrú správu

Vodná hmla na ochladenie okoloidúcich počas horúčav na Námestí osloboditeľov v centre mesta Michalovce

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
Ak plánujete kúpalisko či výlet k vode, utorok bude podľa predpovede najlepší.

Horúčavy zo Slovenska na pár dní zmizli a mnohí si po rekordných teplotách konečne vydýchli. Namiesto tropických nocí a rozpálených miest prišlo príjemnejšie počasie, ktoré je pre začiatok júla úplne bežné. Predpoveď však naznačuje, že leto ešte nepovedalo posledné slovo.

Podľa meteorológov z portálu iMeteo sa totiž teplejší vzduch v priebehu budúceho týždňa opäť vráti nad naše územie. Dobrou správou však je, že zatiaľ by nemalo ísť o ďalšiu dlhú a vyčerpávajúcu vlnu horúčav, akú Slovensko zažilo v uplynulých dňoch.

Ešte začiatkom týždňa sa na viacerých miestach lámali rekordy a teploty vystupovali do extrémnych hodnôt. Na niektorých meteorologických staniciach dokonca padli historické maximá pre začiatok júla. Horúčavy napokon ukončil prechod výrazného búrkového systému, ktorý zasiahol prakticky celé Slovensko a na viacerých miestach spôsobil škody či komplikácie v doprave. Aktuálne sa maximálne denné teploty pohybujú približne od 23 °C do 29 °C. Hoci sa niekomu môžu zdať na vrchol leta pomerne nízke, meteorológovia ich označujú za úplne normálne hodnoty pre toto obdobie roka.

Počasie čakajú výrazné výkyvy

Sobota ešte prinesla príjemné letné počasie s teplotami od 23 °C do 29 °C. Už o deň neskôr však príde výrazná zmena. Nedeľa bude citeľne chladnejšia, pribudnú prehánky, dážď a miestami sa môžu objaviť aj búrky. Denné maximá klesnú približne o štyri až päť stupňov a pohybovať sa budú väčšinou medzi 19 °C a 25 °C.

Podobný charakter počasia si udrží aj pondelok. Meteorológovia očakávajú ďalšie prehánky a teploty približne od 20 °C do 26 °C. Po krátkom ochladení však príde ďalší obrat.

Tropická tridsiatka sa vráti už v utorok

V utorok začne od západu nad Slovensko prúdiť teplejší vzduch, ktorý teploty opäť výraznejšie zvýši. V porovnaní s pondelkom môže byť teplejšie približne o päť stupňov. Na viacerých miestach krajiny sa teploty dostanú nad 25 °C.

Vysoké horúčavy na teplomeri
Foto: Pixabay

Na západnom a južnom Slovensku sa opäť objavia tropické dni s teplotami nad 30 °C a v najteplejších oblastiach môže ortuť teplomera vystúpiť až na 32 °C. Najvyššie teploty sa očakávajú predovšetkým na Podunajskej nížine a v južných regiónoch Slovenska, kde býva prúdenie teplého vzduchu najvýraznejšie.

Horúčavy by mali vydržať len krátko

Tentoraz však majú meteorológovia aj povzbudivú správu pre všetkých, ktorí vysoké teploty príliš nemusia. Podľa aktuálnych predpovedí by mala vlna tepla trvať pravdepodobne len jediný deň. Už v stredu totiž cez Slovensko prejde studený front sprevádzaný búrkami, ktorý prinesie ďalšie ochladenie a zmierni vysoké teploty. Nie je pritom vylúčené, že sa opäť vyskytnú aj intenzívnejšie búrkové javy.

Aj zvyšok budúceho týždňa by sa mal niesť v znamení typického letného počasia, pri ktorom sa budú striedať teplejšie dni s ochladeniami, prehánkami a občasnými búrkami. Zdá sa tak, že po rekordných teplotách Slovensko minimálne nateraz nečaká ďalšia dlhá vlna extrémnych horúčav, ale skôr premenlivé leto, na aké sme v našich podmienkach zvyknutí.

Ak sa chystáte k vode, oplatí sa skontrolovať kvalitu vody

Ak si preto plánujete počas budúceho týždňa užiť deň pri vode, najlepšou príležitosťou bude podľa aktuálnych predpovedí práve utorok, keď sa na Slovensko vrátia tropické teploty a na viacerých miestach sa ortuť teplomera opäť dostane nad hranicu 30 °C.

Otvorenie sezóny na letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi
Foto: TASR/Oliver Ondráš

Pred cestou na kúpalisko alebo k jazeru však odborníci odporúčajú skontrolovať si kvalitu vody v konkrétnej lokalite. Hygienici totiž v uplynulých dňoch zaznamenali zhoršené parametre na viacerých prírodných kúpaliskách a vodných nádržiach. Na niektorých miestach evidujú zvýšené hodnoty cyanobaktérií či rias, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko najmä pre deti, tehotné ženy, alergikov a ľudí s oslabenou imunitou.

V niekoľkých prípadoch dokonca Úrad verejného zdravotníctva kúpanie neodporúča vôbec. Ak sa teda počas návratu horúčav vyberiete za osviežením k vode, oplatí sa ešte pred odchodom overiť aktuálne výsledky meraní. Nie každé jazero alebo vodná nádrž totiž ponúkajú len príjemné ochladenie, niekde môže pobyt vo vode priniesť aj zdravotné komplikácie.

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