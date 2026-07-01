Samoobslužné pokladnice budú v ďalších predajniach. Rozširuje ich aj najväčší predajca módy na Slovensku

Implementovanie samoobslužných pokladníc nie je v slovenskom maloobchode žiadnou novinkou. Využívajú ich mnohé potravinové, ale dnes už aj športové či módne obchodné siete. V súčasnosti ich do svojich predajní pridáva tiež najväčší predajca módy – skupina LPP. Ako nám spoločnosť prezradila, ešte tento rok by ich mohla mať v desiatkach pobočiek.
Pod hlavičkou LPP fungujú značky ako Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito a House. Práve v prvých dvoch menovaných by mali pribudnúť samoobslužné pokladnice, pre interez to potvrdil Country Manager LPP Patrik Čanecký.
Atraktivita, efektivita
Takéto kroky Čanecký avizoval ešte v januárovom rozhovore pre náš portál. Automatizovaný systém by mal značkám priniesť viacero výhod.
“V prvom rade ide o to, aby boli naše prevádzky atraktívne a prístupné zákazníkom. Vieme, že časť obyvateľov uprednostňuje práve samoobslužné pokladnice. Zároveň ide o krok, keď z pohľadu efektivity a atraktivity vieme udržať danú prevádzku produktívnu, a to z viacerých uhlov pohľadu,” uviedol šéf najväčšej módnej skupiny pôsobiacej na Slovensku.
“Na druhej strane máme regióny, kde je problém nájsť zamestnancov. Nejde tu teda o to, že my nechceme ponúkať ľuďom prácu, LPP má viac ako tisíc zamestnancov, ale máme regióny, kde skrátka nevieme nájsť pracovníka. Samoobslužné pokladnice nám pomôžu optimalizovať procesy v prevádzkach a zároveň uspokojiť zákazníka,” dodáva.
Ako najnovšie potvrdil, implementácia samoobslužných pokladníc prebieha podľa plánu a v mnohých predajniach značky Sinsay budú výsledky viditeľné už počas augusta. “V mesiaci august by naši zákazníci mohli začať využívať samoobslužné pokladne v 30 vybraných prevádzkach značky Sinsay,” povedal pre interez Čanecký.
Zaujímavé je, že spoločnosť pristúpi k tejto možnosti aj v predajniach Reserved, ktoré patria medzi najznámejšie z portfólia módnej skupiny. Ako sme sa dozvedeli, koncom roka by teda mali samoobslužné pokladnice pribudnúť v 7 pobočkách Reservedu.
Expanzia značky Sinsay
Už v januári zástupcovia LPP Slovakia naznačili, že expanzia ich kamennej siete bude pokračovať predovšetkým vďaka značke Sinsay. “Chceli by sme otvoriť minimálne 20 nových predajní Sinsay a objavíme sa aj v regiónoch, kde sme doteraz neboli,” uviedol vtedy Patrik Čanecký.
Ako nám najnovšie potvrdil, v prvých šiestich mesiacoch sa spoločnosti podarilo otvoriť 7 prevádzok Sinsay a jednu prevádzku Mohito. V pláne má byť v najbližších mesiacoch minimálne šesť ďalších pobočiek Sinsay.
Čo sa týka ostatných značiek, tam sa masívnejšia expanzia v týchto mesiacoch kvôli dostatočnej distribúcii neočakáva.
Módna skupina LPP má pod Tatrami dlhodobo priaznivé hospodárske výsledky. Vlani opäť rástla tržbami (konkrétne o 16 %, pozn. red.) a dostala sa na úroveň 196 miliónov eur. Samotný zisk medziročne klesol a predstavoval 1,78 milióna eur. Medziročne išlo o zhruba 70 % pokles, pod ktorý sa zrejme podpísali aj legislatívne implementácie a stav, v akom sa tuzemský maloobchod nachádza.
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