Samoobslužné pokladnice budú v ďalších predajniach. Rozširuje ich aj najväčší predajca módy na Slovensku

Ilustračná foto: LPP

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Už v blízkej dobe by mali mať inováciu v podobe samoobslužných pokladníc desiatky ďalších predajní známej módnej siete.

Implementovanie samoobslužných pokladníc nie je v slovenskom maloobchode žiadnou novinkou. Využívajú ich mnohé potravinové, ale dnes už aj športové či módne obchodné siete. V súčasnosti ich do svojich predajní pridáva tiež najväčší predajca módy – skupina LPP. Ako nám spoločnosť prezradila, ešte tento rok by ich mohla mať v desiatkach pobočiek.

Pod hlavičkou LPP fungujú značky ako Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito a House. Práve v prvých dvoch menovaných by mali pribudnúť samoobslužné pokladnice, pre interez to potvrdil Country Manager LPP Patrik Čanecký.

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Atraktivita, efektivita

Takéto kroky Čanecký avizoval ešte v januárovom rozhovore pre náš portál. Automatizovaný systém by mal značkám priniesť viacero výhod.

V prvom rade ide o to, aby boli naše prevádzky atraktívne a prístupné zákazníkom. Vieme, že časť obyvateľov uprednostňuje práve samoobslužné pokladnice. Zároveň ide o krok, keď z pohľadu efektivity a atraktivity vieme udržať danú prevádzku produktívnu, a to z viacerých uhlov pohľadu,” uviedol šéf najväčšej módnej skupiny pôsobiacej na Slovensku.

Na druhej strane máme regióny, kde je problém nájsť zamestnancov. Nejde tu teda o to, že my nechceme ponúkať ľuďom prácu, LPP má viac ako tisíc zamestnancov, ale máme regióny, kde skrátka nevieme nájsť pracovníka. Samoobslužné pokladnice nám pomôžu optimalizovať procesy v prevádzkach a zároveň uspokojiť zákazníka,” dodáva.

Foto: LPP

Ako najnovšie potvrdil, implementácia samoobslužných pokladníc prebieha podľa plánu a v mnohých predajniach značky Sinsay budú výsledky viditeľné už počas augusta. “V mesiaci august by naši zákazníci mohli začať využívať samoobslužné pokladne v 30 vybraných prevádzkach značky Sinsay,” povedal pre interez Čanecký.

Zaujímavé je, že spoločnosť pristúpi k tejto možnosti aj v predajniach Reserved, ktoré patria medzi najznámejšie z portfólia módnej skupiny. Ako sme sa dozvedeli, koncom roka by teda mali samoobslužné pokladnice pribudnúť v 7 pobočkách Reservedu.

Téma okolo samoobslužných pokladníc sa na Slovensku opätovne otvorila začiatkom tohto roka, kedy sa mnohí ľudia na sociálnych sieťach pridali do ich avizovaného bojkotu. Virálne príspevky vyzývali aj na to, ako ich majú zákazníci obchádzať. Ako sa nám ale opakovane podarilo zistiť, potravinové reťazce zaznamenávajú v používaní tejto vymoženosti stabilne rastúci trend a budú ju zavádzať aj naďalej.

Expanzia značky Sinsay

Už v januári zástupcovia LPP Slovakia naznačili, že expanzia ich kamennej siete bude pokračovať predovšetkým vďaka značke Sinsay. “Chceli by sme otvoriť minimálne 20 nových predajní Sinsay a objavíme sa aj v regiónoch, kde sme doteraz neboli,” uviedol vtedy Patrik Čanecký.

Ako nám najnovšie potvrdil, v prvých šiestich mesiacoch sa spoločnosti podarilo otvoriť 7 prevádzok Sinsay a jednu prevádzku Mohito. V pláne má byť v najbližších mesiacoch minimálne šesť ďalších pobočiek Sinsay.

Čo sa týka ostatných značiek, tam sa masívnejšia expanzia v týchto mesiacoch kvôli dostatočnej distribúcii neočakáva.

Módna skupina LPP má pod Tatrami dlhodobo priaznivé hospodárske výsledky. Vlani opäť rástla tržbami (konkrétne o 16 %, pozn. red.) a dostala sa na úroveň 196 miliónov eur. Samotný zisk medziročne klesol a predstavoval 1,78 milióna eur. Medziročne išlo o zhruba 70 % pokles, pod ktorý sa zrejme podpísali aj legislatívne implementácie a stav, v akom sa tuzemský maloobchod nachádza.

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