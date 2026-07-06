Firmu známeho exministra dobehli dlhy. Do veľkej dražby putuje celá fabrika

Spoločnosť Salsia, ktorá ešte donedávna dosahovala miliónové tržby v obchode s mäsom, sa ocitla na pokraji krachu. Po vyhlásení konkurzu smeruje jej výrobný areál na Záhorí do dražby s vyvolávacou cenou tri milióny eur.
Za firmou pritom stojí bývalý minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa a okolo jej podnikania sa objavujú viaceré otázniky vrátane možných prepojení na ďalšie skrachované spoločnosti z mäsospracujúceho sektora. Informoval o tom portál Index.
Vlastná výroba mäsa
Salsia s.r.o. vznikla v septembri 2021 a sídli v obci Sekule v Trnavskom kraji, hoci ako svoju adresu v minulosti uvádzala aj bytový dom na Račianskej ulici v Bratislave. Formálne pôsobí v maloobchode a veľkoobchode s tovarom a v sprostredkovateľskej činnosti, prezentovala sa však hlavne ako firma obchodujúca s mrazeným a chladeným kuracím mäsom. Zároveň si budovala aj vlastnú výrobu v Sekuliach.
Za spoločnosťou Salsia sa v minulých rokoch vystriedali viaceré známe aj menej známe mená. Viac ako tri roky ju vlastnil Viktor Piváček z Radimova v okrese Skalica, ktorý dovtedy nepôsobil v žiadnej inej slovenskej firme ani nepodnikal ako živnostník.
Mečiarov minister
K zmene došlo v marci 2025, keď spoločnosť prevzal Miroslav Jureňa. Ide o bývalého ministra pôdohospodárstva za HZDS z obdobia prvej vlády Roberta Fica.
Vo funkcii však skončil po kauze týkajúcej sa predaja štátnych pozemkov pod Vysokými Tatrami za výrazne nižšiu cenu spoločnosti spájanej s HZDS. Po odchode z ministerstva sa naďalej angažoval v politike, neskôr pôsobil aj v SNS a v roku 2024 viedol prezidentskú kampaň Štefana Harabina. Ich spolupráca sa však napokon skončila rozchodom po vzájomných sporoch.
Z účtovných výsledkov vyplýva, že spoločnosť Salsia ešte donedávna vykazovala rast. V roku 2024 hospodárila so ziskom takmer 388 000 eur pri tržbách približne 10,7 milióna eur. Situácia sa však v nasledujúcom roku dramaticky zhoršila.
Dražba za milióny
Tržby medziročne klesli približne o 13 percent na 9,28 milióna eur, firma sa však prepadla do straty presahujúcej 1,06 milióna eur. Zároveň sa jej vlastné imanie dostalo do záporných hodnôt a celková zadlženosť prekročila 103 percent, čo naznačuje výrazné finančné problémy.
Spoločnosť čelila vážnym finančným problémom, ktoré napokon vyústili až do konkurzu. Okresný súd Trnava vyhlásil na jej majetok konkurzné konanie 13. júna 2026. Výrobný areál firmy v Sekuliach na Záhorí sa má už v najbližších týždňoch ocitnúť v jednej z najväčších dražieb, aké región za posledné roky zažil.
Odhadovaná hodnota nehnuteľností spolu s výrobnými technológiami dosahuje niekoľko miliónov eur. Vyvolávacia cena je 3 milióny eur. Finančné problémy teda napokon zasiahli aj samotného Miroslava Jureňu, ktorý firmu prevzal len niekoľko mesiacov predtým, ako sa jej nepriaznivá situácia naplno ukázala.
Medzičasom skončila v konkurze aj ďalšia firma zaoberajúca sa mäsom. Spoločnosť Meat Invest pritom sídli v rovnakej obci ako Salsia. Voči firme si nárokovalo asi dvadsať veriteľov s pohľadávkami za viac ako 2,1 milióna eur, pričom správca našiel majetok v hodnote len 43 000 eur.
Na zozname veriteľov skrachovanej spoločnosti Meat Invest figuruje na prvom mieste práve Salsia. Voči firme si prihlásila pohľadávku vo výške približne 627 000 eur za dodávky tovaru, ktoré jej neboli uhradené.
Významné nároky voči Meat Invest majú aj Daňový úrad Bratislava, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad SR, Tatra banka, Všeobecná úverová banka a viacerí poľskí dodávatelia mäsa. Konkurzné konanie odštartovalo na návrh Tatra banky podaný v marci 2025, pričom súd o vyhlásení konkurzu rozhodol v decembri toho istého roka.
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