Takto vyzerali oslavy za 320 tisíc: Na pódiu sa nečakane objavil aj Čekovský, Fico odmietol výhrady k nákladom

Cyrilometodské oslavy na Devíne tento rok sprevádza nielen diskusia o hodnotách a odkaze vierozvestcov, ale aj otázky okolo ich financovania a podoby. Kým vlani sa podujatie konalo za účasti tisícov návštevníkov z celého Slovenska, tohtoročné oslavy sa uskutočnili bez verejnosti a boli určené predovšetkým politikom a pozvaným hosťom.
Pozornosť vzbudili aj náklady na podujatie. Podľa Denníka N a denníka SME mali manželia Marián Čekovský a Nataša Čekovská získať za skladbu „Nádej a viera“, ktorá zaznela počas večerného programu na Devíne, honorár vo výške 26 814 eur. Celkové náklady na tohtoročné oslavy majú podľa dostupných informácií dosiahnuť najmenej 320 000 eur, čo je výrazne menej ako vlani, keď štát vynaložil na podujatie približne 750 000 eur. Vtedy sa ich však mohla zúčastniť aj široká verejnosť a tomu bol prispôsobený aj bohatý program.
Fico chce návrat k hodnotovým základom
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas osláv Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru.
Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Premiér tvrdí, že kríza v „spoločnom európskom dome“ je spôsobená rozpadom duchovných a hodnotových základov západnej civilizácie. „Hybnou silou súčasnosti je najmä konfrontácia a vojenská sila. Pozorujeme, že európske elity stavajú náš európsky spoločný dom na jednu kartu. A to je konfrontácia a rusofóbia. Chcem sa spýtať, to naozaj potrebujeme konfrontáciu, aby sme opätovne nadobudli presvedčenie, že prežitie Európy je možné len vtedy, ak sa bude spájať východ so západom?“ vyhlásil premiér počas príhovoru na Devíne.
Reakciou na krízu v Európe musí byť podľa neho návrat Slovenska k hodnotovému základu. „Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme,“ zdôraznil. Jedným z výstupov z nedeľných osláv by mal byť podľa Fica prísľub, že v dokumente Vízia Slovensko 2040 bude zakotvená samostatná časť o hodnotách. „Ak nebudeme stáť na hodnotách, dopadneme ako náš spoločný európsky dom, ktorý sa nám hodnotovo rozkladá,“ uviedol Fico.
Premiér zdôraznil kresťanské tradície a kultúru mieru
Premiér hovoril o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície. Ak sa podľa jeho slov chceme hodnotovo zakotviť, musíme sa vyrovnať s krízou dôvery a pravdy. „Nie je možné, aby prevládala nenávisť, konfrontácia, arogancia, neslušnosť, nepravdy a hoaxy. Myslím si, že je našou povinnosťou vrátiť do reálneho života jednoduché veci – úctu k vzdelaniu, úctu k starším, že tolerancia nie je slabosť, ale predovšetkým úctu k sebe samým,“ zdôraznil.
Predseda vlády spomenul tiež proeurópsku orientáciu Slovenska, ktorá dáva možnosť hovoriť so všetkými. „Slovensko je geograficky a kultúrne priam nastavené, aby sme takúto zásadnú úlohu spájania východu a západu plnili,“ myslí si. Slovensko podľa Fica musí mať zároveň kultúru mieru. Na oslavách preto vyhlásil, že jeho vláda nebude podporovať žiadne vojny.
Odkaz Cyrila a Metoda prirovnal k dubu
Posolstvo Cyrila a Metoda vníma predseda vlády ako obrovský dub, o ktorý sa máme oprieť a urobiť všetko pre to, aby nebol „nikdy skynožený“. Pripomenul, že odkazom na Veľkú Moravu v ústave Slovensko hovorí, aké náročné bolo zápasenie o štátnosť, svojbytnosť a aké hlboké historické korene mal tento súboj. Nebol to teda „lacný sentiment za históriou“.
Keď Cyril a Metod presadzovali zakotvenie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka, presadzovali to podľa Fica zbraňami múdrosti, zdravého rozumu, ľudskej dôstojnosti a spájania východu a západu. „Toto sú zbrane, ktoré formovali a formujú našu typickú slovenskú povahu a musíme byť na to maximálne hrdí,“ skonštatoval slovenský premiér.
Raši hovoril o porozumení a dialógu
V dnešnej dobe, keď sa svet opäť zmieta v konfliktoch, keď vojny zasahujú nevinných, keď sa napätie šíri rýchlejšie než pokoj, je odkaz svätých Cyrila a Metoda aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Vyhlásil to v príhovore predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) počas národných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa konajú na hrade Devín. Zdôraznil, že odkaz vierozvestcov, ktorý poukazuje na viac porozumenia, menej nenávisti a na dialóg namiesto konfliktu, je dôležitý.
Raši pripomenul, že práve Devín je jedným zo symbolických začiatkov našich dejín. Je aj pripomenutím, že slovenský príbeh nevznikol včera ani pred jednou či dvomi generáciami. „Je to príbeh, ktorý sa tvoril viac ako tisíc rokov: vo viere, tvrdej práci, ľudovej kultúre, neľútostných vojnách, boji za našu svojbytnosť, za náš jazyk a v schopnosti našich predkov znovu a znovu v tomto boji obstáť,“ povedal predseda NR SR.
Svätí Cyril a Metod priniesli predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku, uviedol Raši. „Dali nám aj porozumenie – schopnosť hovoriť, počúvať, chápať sa navzájom. Porozumenie je základ kultúry. Porozumenie je základ spoločenstva a je aj základ mieru,“ povedal.
Parlament má byť miestom služby verejnosti
Porozumenie podľa Rašiho nie je slabosť, ale je to sila. „Schopnosť vidieť svet očami druhého, schopnosť hľadať spoločné riešenia aj tam, kde sa zdá, že žiadne neexistujú. Porozumenie je to, čo nás ako národ držalo pokope celé stáročia – medzi regiónmi, generáciami, ľuďmi s rôznymi názormi. Umožnilo nám prežiť vojny, krízy či rozdelenia. A tak, ako kedysi svätí Cyril a Metod naučili Slovanov hovoriť jedným jazykom, dnes je na nás, aby sme sa naučili hovoriť jazykom porozumenia. Nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete,“ vyhlásil.
Raši ako predseda NR SR vníma, že parlament je miestom rôznych názorov, sporov a často aj napätia. Ale zároveň má byť podľa jeho slov miestom, kde sa aj pri odlišnostiach nestráca vedomie služby verejnosti. „Svätí Cyril a Metod nás učia, že skutočne veľké diela nevznikajú pre potlesk jednej chvíle. Vznikajú preto, lebo niekto myslí ďalej než na dnešný deň. Ich misia prežila storočia preto, že bola postavená na pevných základoch – na viere, vzdelanosti, jazyku, kultúre a porozumení,“ poznamenal predseda parlamentu vo svojom príhovore.
Ako dodal, to je odkaz, ktorý je potrebný aj v súčasnosti a je pre neho záväzkom. „A preto si dnes na Devíne nepoložme iba otázku, čo pre nás svätí Cyril a Metod znamenali v minulosti. Položme si aj otázku, čo s ich odkazom urobíme v prítomnosti,“ dodal. Zároveň uviedol, nech je nedeľný sviatok pripomenutím, že slovenská štátnosť má hlboké duchovné a kultúrne korene. „Nech je výzvou, aby sme s nimi nenarábali povrchne, ale s rešpektom. A nech je povzbudením, že národ, ktorý pozná svoje korene, sa nemusí báť budúcnosti,“ uzavrel Raši.
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