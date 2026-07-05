Muž po návšteve pláže v Chorvátsku zúri: „Budú všetci mlčať a znášať takéto veci?”

O to nepríjemnejšie býva zistenie, že hoci sú všetky prázdne, na voľnom mieste si nemôžete rozložiť vlastný uterák bez toho, aby vám hrozil konflikt.
Rozzúrený muž opísal nepríjemný incident, ku ktorému došlo v zátoke v obľúbenej chorvátskej destinácii Crikvenica.
Opisuje, že ležadlá boli na tejto pláži vždy prítomným prvkom, no to, čo sa deje v posledných rokoch, už prekračuje hranice dobrého vkusu aj zákona.
Muž si vypočul, že odrádza „potenciálnych zákazníkov“
Rodina muža je s Crikvenicou spätá už takmer polstoročie. Narodila sa tu jeho mama, stará mama aj ujo. Ako informoval chorvátsky portál Morski, aj preto sa po nepríjemnej slovnej výmene so zamestnancom jedného z koncesionárov na mestskej pláži rozhodol, že prehovorí verejne.
K slovnej potýčke malo dôjsť v skorých ranných hodinách a podľa jeho opisu môže ísť o názornú ukážku čoraz agresívnejších obchodných politík na niektorých verejných miestach v oblasti. Na pláži bol pritom len krátky čas, keď bol oslovený zamestnancom spoločnosti, ktorá tu prenajíma ležadlá.
Zamestnanec mu povedal, že svojou prítomnosťou môže majiteľom ležadiel spôsobovať finančnú ujmu tým, že odrádza „potenciálnych zákazníkov“. Vyzval ho, aby sa presunul na iné miesto.
Muž mal odpovedať, že ide o verejnú pláž, a preto sa nemá v úmysle z miesta pohnúť ani o milimeter. Situácia mala neskôr eskalovať a vypočuť si mal dokonca výstrahu, že „z toho budú problémy so šéfom, ktorý je držiteľom koncesie“.
Hnevá ho aj mlčanlivosť miestnych
Skúsenosť v mužovi zanechala trpký pocit. Podľa jeho slov sa ležadlá nachádzajú na pláži prakticky všade a v niektorých úsekoch dokonca obmedzujú prístup ostatných ľudí k moru.
„Vytláčajú nás z pláží pre rýchly zisk jednotlivcov,” uviedol v rozhovore pre Morski. Kritika sa netýka len samotného rozmiestňovania prázdnych ležadiel, ale aj miestnych, ktorých muž označil za málo aktívnych.
Hnevá ho totiž fakt, že ostatní podľa neho mlčia a zdanlivo neprotestujú. Pýta sa, či sa spoločnosť skutočne „premenila na hlúpy dobytok“, ktorý bude mlčky tolerovať podobné praktiky: „Naozaj sme sa všetci premenili na hlúpy dobytok, ak sa pre niekoho rýchly zisk nemajú miestni ľudia ako normálne okúpať? Budú všetci mlčať a znášať takéto veci?“
Ľudia pre ležadlá nemajú priestor pre vlastný uterák
Podľa slov portálu Morski má agresívne rozmiestňovanie prázdnych ležadiel v tesnej blízkosti morského pobrežia reálne oberať ľudí o priestor na rozloženie uterákov.
Koncesionári na pláži majú okrem toho porušovať zákon, podľa ktorého majú byť ležadlá uložené na jednom mieste pohromade a rozkladať sa majú len v prípade, ak si za ne niekto zaplatí, pričom má v pláne ich využiť.
Na ľudí preto apeluje s prosbou, aby sa voči podobným praktikám ohradili a bránili si tak prístup k moru: „Akékoľvek vyhostenie kúpajúcich sa z ich uterákov predstavuje hrubé porušenie zákona a prekročenie právomocí,“ uvádza. Situáciu opisuje ako názorný príklad absurdity, ktorej miestni čelia.
„Zakaždým, keď niekto odmietne dodržiavať pravidlá samozvaných ‘šerifov’, vyústi to do slovných konfliktov a dokonca aj do vyhrážok,“ dodáva médium. Podľa dostupných informácií nejde o ojedinelý prípad. Minulý rok malo na rovnakom mieste dôjsť k podobným situáciám, pričom niektorí návštevníci opisujú aj ostrejšie konflikty.
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