Muž po návšteve pláže v Chorvátsku zúri: „Budú všetci mlčať a znášať takéto veci?”

Ležadlá na pláži pri mori

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Chorvátsko
Ak zvyknete dovolenkovať pri Stredozemnom mori, je možné, že ste už aspoň raz v živote narazili na pláž posiatu ležadlami.

O to nepríjemnejšie býva zistenie, že hoci sú všetky prázdne, na voľnom mieste si nemôžete rozložiť vlastný uterák bez toho, aby vám hrozil konflikt.

Rozzúrený muž opísal nepríjemný incident, ku ktorému došlo v zátoke v obľúbenej chorvátskej destinácii Crikvenica.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Lacná náhrada za vyťažený Dubrovník: Máme pre vás tajný tip, za pivo dáte o polovicu menej
2.
Muži v Chorvátsku bavia ľudí svojou netradičnou posádkou. Člnom prevážali cez more 5 kôz
3.
Obľúbený chorvátsky Split chce zaviesť zákaz alkoholu. Slovenskí dovolenkári tak môžu mať problém
Zobraziť všetky články (312)

Opisuje, že ležadlá boli na tejto pláži vždy prítomným prvkom, no to, čo sa deje v posledných rokoch, už prekračuje hranice dobrého vkusu aj zákona.

Muž si vypočul, že odrádza „potenciálnych zákazníkov“

Rodina muža je s Crikvenicou spätá už takmer polstoročie. Narodila sa tu jeho mama, stará mama aj ujo. Ako informoval chorvátsky portál Morski, aj preto sa po nepríjemnej slovnej výmene so zamestnancom jedného z koncesionárov na mestskej pláži rozhodol, že prehovorí verejne.

K slovnej potýčke malo dôjsť v skorých ranných hodinách a podľa jeho opisu môže ísť o názornú ukážku čoraz agresívnejších obchodných politík na niektorých verejných miestach v oblasti. Na pláži bol pritom len krátky čas, keď bol oslovený zamestnancom spoločnosti, ktorá tu prenajíma ležadlá.

Ležadlá na pláži pri mori
Ilustračná foto: Pexels

Zamestnanec mu povedal, že svojou prítomnosťou môže majiteľom ležadiel spôsobovať finančnú ujmu tým, že odrádza „potenciálnych zákazníkov“. Vyzval ho, aby sa presunul na iné miesto.

Muž mal odpovedať, že ide o verejnú pláž, a preto sa nemá v úmysle z miesta pohnúť ani o milimeter. Situácia mala neskôr eskalovať a vypočuť si mal dokonca výstrahu, že „z toho budú problémy so šéfom, ktorý je držiteľom koncesie“.

Hnevá ho aj mlčanlivosť miestnych

Skúsenosť v mužovi zanechala trpký pocit. Podľa jeho slov sa ležadlá nachádzajú na pláži prakticky všade a v niektorých úsekoch dokonca obmedzujú prístup ostatných ľudí k moru.

„Vytláčajú nás z pláží pre rýchly zisk jednotlivcov,” uviedol v rozhovore pre Morski. Kritika sa netýka len samotného rozmiestňovania prázdnych ležadiel, ale aj miestnych, ktorých muž označil za málo aktívnych.

Hnevá ho totiž fakt, že ostatní podľa neho mlčia a zdanlivo neprotestujú. Pýta sa, či sa spoločnosť skutočne „premenila na hlúpy dobytok“, ktorý bude mlčky tolerovať podobné praktiky: „Naozaj sme sa všetci premenili na hlúpy dobytok, ak sa pre niekoho rýchly zisk nemajú miestni ľudia ako normálne okúpať? Budú všetci mlčať a znášať takéto veci?“

Ľudia pre ležadlá nemajú priestor pre vlastný uterák

Podľa slov portálu Morski má agresívne rozmiestňovanie prázdnych ležadiel v tesnej blízkosti morského pobrežia reálne oberať ľudí o priestor na rozloženie uterákov.

Koncesionári na pláži majú okrem toho porušovať zákon, podľa ktorého majú byť ležadlá uložené na jednom mieste pohromade a rozkladať sa majú len v prípade, ak si za ne niekto zaplatí, pričom má v pláne ich využiť.

Ležadlá na pláži pri mori
Ilustračná foto: Pexels

Na ľudí preto apeluje s prosbou, aby sa voči podobným praktikám ohradili a bránili si tak prístup k moru: „Akékoľvek vyhostenie kúpajúcich sa z ich uterákov predstavuje hrubé porušenie zákona a prekročenie právomocí,“ uvádza. Situáciu opisuje ako názorný príklad absurdity, ktorej miestni čelia.

„Zakaždým, keď niekto odmietne dodržiavať pravidlá samozvaných ‘šerifov’, vyústi to do slovných konfliktov a dokonca aj do vyhrážok,“ dodáva médium. Podľa dostupných informácií nejde o ojedinelý prípad. Minulý rok malo na rovnakom mieste dôjsť k podobným situáciám, pričom niektorí návštevníci opisujú aj ostrejšie konflikty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prečo sa dovolenka v Grécku v roku 2026 nemusí vyplatiť? Večera vás vyjde aj na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac