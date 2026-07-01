Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur

Ešte pred pár mesiacmi to vyzeralo jednoducho. Do košíka ste si pridali kryt na mobil za euro, organizér do skrine za dve eurá, gýčovú dekoráciu do bytu za pár eur a o niekoľko dní ste si balík vyzdvihli v boxe alebo ho prevzali od doručovateľky. Práve na takýchto nákupoch vyrástla popularita čínskych internetových trhovísk a milióny Európanov si zvykli, že drobnosti do domácnosti, auta či školy ich stoja menej než ranná káva.
Od júla sa však pravidlá výrazne menia. Európska únia zavádza nové paušálne clo na zásielky z tretích krajín do hodnoty 150 eur. Hoci sa hovorí najmä o sume tri eurá, v praxi môže byť výsledný účet výrazne vyšší, než sa na prvý pohľad zdá.
Najväčším prekvapením totiž je, že nové clo sa nebude platiť za balík ani za objednávku. Bude sa viazať na jednotlivé kategórie tovaru nachádzajúce sa v zásielke. A práve tento detail môže rozhodnúť o tom, či sa objednávka za niekoľko eur zmení na účet, ktorý bude dvojnásobný alebo dokonca trojnásobný.
Tri eurá neznamenajú tri eurá za celý nákup
O chvíľu sa začnú letné prázdniny a mnohí rodičia už počas nich tradične riešia nákupy pred novým školským rokom. Do košíka pridajú box na desiatu, fľašu na vodu či menovky na školské pomôcky a nad výslednou sumou príliš nepremýšľajú. Práve takéto drobné objednávky však môžu po novom zdražieť najvýraznejšie.
Ak budú jednotlivé produkty patriť do rôznych colných kategórií, ku každému z nich sa pripočíta samostatný poplatok. Výsledná suma sa tak môže veľmi rýchlo dostať na dvojnásobok pôvodnej ceny a nákup, ktorý ešte donedávna stál niekoľko eur, môže byť zrazu podstatne drahší.
Podobná situácia môže nastať aj pri vybavovaní domácnosti. Organizér na kozmetiku, držiak na papierové utierky a malý stojan na koreniny sú veci, ktoré si dnes mnohí ľudia objednávajú bez väčšieho rozmýšľania. Ich cena často nepresahuje niekoľko eur a práve preto patria medzi najobľúbenejší tovar na ázijských platformách.
Práve tieto produkty však môžu nové pravidlá zasiahnuť najvýraznejšie. Fixný poplatok totiž bolí oveľa viac pri produkte za jedno euro než pri výrobku za päťdesiat eur. Kým pri drahšej elektronike predstavuje trojeurové clo len malú časť ceny, pri drobných doplnkoch môže znamenať zdraženie o stovky percent.
Najviac pocítia zmenu zákazníci kupujúci drobnosti
Paradoxne tak nové pravidlá najmenej zasiahnu ľudí kupujúcich drahšie produkty. Oveľa väčší zásah čaká zákazníkov, ktorí boli zvyknutí objednávať si drobnosti za pár centov len preto, že boli lacné.
Predstavte si napríklad majiteľa psa, ktorý objedná cestovnú misku, svietiaci prívesok na obojok a hračku na aportovanie. Samotný tovar pritom nemusí byť drahý, no po pripočítaní nových poplatkov sa výsledná suma môže výrazne zmeniť. Práve impulzívne nákupy boli jedným z hlavných dôvodov úspechu platforiem z Ázie. Produkty boli natoľko lacné, že mnohí zákazníci ani neriešili, či ich skutočne potrebujú. Ak však bude konečná suma výrazne vyššia, nákupné správanie sa pravdepodobne začne meniť.
Európa reaguje na miliardy balíkov, problém je však oveľa širší
Dôvodom zavedenia nových pravidiel je obrovský nárast počtu zásielok prichádzajúcich do Európy z krajín mimo Únie. Podľa údajov Európskej únie dorazilo v minulom roku do členských štátov približne 5,9 miliardy balíkov s nízkou hodnotou. Ide o viac než 16 miliónov zásielok denne.
Za rozhodnutím Bruselu však nie je iba snaha odbremeniť colné úrady alebo zlepšiť postavenie európskych obchodníkov. Európa sa v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie snaží riešiť aj dôsledky takzvanej fast fashion a kultúry lacných jednorazových nákupov.
Nie je pritom náhoda, že medzi najčastejšie spomínanými platformami figurujú práve predajcovia oblečenia a módnych doplnkov. Lacné tričká za pár eur, ktoré si zákazníci oblečú niekoľkokrát a následne ich nahradia ďalšími kúskami, sa postupne stali bežnou súčasťou nakupovania. Podľa údajov Európskeho parlamentu sa spotreba textilu v Európskej únii zvýšila zo 17 kilogramov na osobu v roku 2019 na 19 kilogramov v roku 2022. Zároveň každý Európan každoročne vyhodí približne 12 kilogramov oblečenia.
Problém pritom nespočíva iba v odpade. Výroba oblečenia patrí medzi odvetvia s výrazným dopadom na životné prostredie. Na výrobu jediného bavlneného trička je podľa údajov Európskeho parlamentu potrebných približne 2 700 litrov vody, čo predstavuje množstvo pitnej vody, ktoré by jednému človeku vystačilo približne na dva a pol roka.
Textilný priemysel zároveň patrí medzi významné zdroje znečistenia vôd a mikroplastov. Syntetické materiály pri praní uvoľňujú drobné plastové častice, ktoré sa následne dostávajú do riek, morí a potravinového reťazca. Aj preto Európska únia postupne pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré majú podporiť kvalitnejšie a trvácnejšie oblečenie, jednoduchšie opravy či recykláciu textilu.
Skutočnú cenu nemusíte poznať pri objednávke
Pre zákazníkov bude dôležitá ešte jedna otázka. Budú konečnú cenu poznať ešte pred zaplatením objednávky? Veľké platformy sa pravdepodobne pokúsia zahrnúť nové poplatky priamo do ceny v nákupnom košíku podobne, ako dnes funguje DPH. Nie je však isté, že rovnaký model zvolia všetci predajcovia a všetky internetové trhoviská.
Časť zákazníkov sa preto môže stretnúť so situáciou, že sa o konečnej výške poplatkov dozvedia až počas doručovania zásielky alebo krátko pred jej prevzatím. Práve tento scenár odborníci označujú za najproblematickejší, pretože človek môže mať pocit, že nakupuje za určitú sumu, no výsledná cena bude nakoniec vyššia. Aj preto odborníci odporúčajú sledovať nielen cenu samotného výrobku, ale aj spôsob doručenia a krajinu odoslania zásielky.
Takto sa môže zmeniť bežný nákup
Do 30. júna 2026
2 bavlnené tričká: 12 €
Fľaša na vodu: 3 €
Kryt na mobil: 2 €
Cena tovaru spolu: 17 €
Clo: 0 €
Výsledná cena: 17 €
Od 1. júla 2026
2 bavlnené tričká: 12 €
Fľaša na vodu: 3 €
Kryt na mobil: 2 €
Cena tovaru spolu: 17 €
Clo za oblečenie: 3 €
Clo za fľašu na vodu: 3 €
Clo za kryt na mobil: 3 €
Celkové clo: 9 €
Výsledná cena: 26 €
Veľké platformy môžu urýchliť presun skladov do Európy
Práve miesto odoslania môže byť v najbližších rokoch jednou z najdôležitejších informácií pri internetových nákupoch. Veľké ázijské platformy už dnes prevádzkujú časť svojich skladov priamo na území Európskej únie a nový systém ich môže motivovať investovať do nich ešte výraznejšie. Ak sa totiž tovar dovezie do Európy vo veľkom množstve a následne sa distribuuje zákazníkom už z územia Únie, celý proces je jednoduchší a zároveň sa eliminuje časť problémov spojených s individuálnym dovozom každej jednej zásielky.
Nie je preto vylúčené, že zákazníci budú čoraz častejšie filtrovať produkty podľa krajiny odoslania a namiesto priameho dovozu z Ázie uprednostnia európske sklady. Paradoxne tak môžu nové pravidlá viesť k tomu, že časť logistických operácií a skladov sa presunie bližšie k európskym zákazníkom.
Zmeny pocítia aj firmy a malé e-shopy
Nové pravidlá neovplyvnia iba spotrebiteľov. Výrazné zmeny čakajú aj podnikateľov, ktorí fungujú na princípe priameho zasielania tovaru zákazníkom zo zahraničných skladov. Ich podnikateľský model je často postavený na veľmi nízkych cenách a minimálnych maržiach. Ak sa však ku každému produktu pridá ďalší fixný náklad, môže to zásadne zmeniť ekonomiku celej objednávky.
Časť predajcov bude pravdepodobne nútená zvýšiť ceny, iní sa pokúsia presunúť logistiku bližšie k zákazníkom a ďalší budú musieť prehodnotiť celý sortiment. Od novembra sa navyše počíta aj so zavedením ďalšieho manipulačného poplatku, ktorý má pokryť náklady spojené so spracovaním zásielok z tretích krajín. Ak sa tieto plány naplnia, lacné nákupy sa môžu predražiť ešte výraznejšie.
Končí sa jedna éra internetových nákupov
Najväčšou zmenou tak nemusí byť samotné clo, ale zmena nákupného správania. Ľudia pravdepodobne prestanú objednávať viacero nesúvisiacich drobností len preto, že ich cena bola nižšia než euro. Oveľa viac budú plánovať svoje nákupy, sledovať výslednú cenu objednávky a porovnávať možnosti doručenia.
Internetové trhoviská z Číny pravdepodobne nezmiznú a neprestane sa z nich nakupovať ani po prvom júli. Jedna éra internetových nákupov sa však napriek tomu končí. Obdobie, keď stačilo pár kliknutí a o niekoľko dní ste si bez ďalších otázok vyzdvihli balík plný drobností za cenu jedného cappuccina, sa pomaly stáva minulosťou.
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