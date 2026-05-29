Lacný tovar si nakúpia ďalší Slováci. Action otvoril novú predajňu, v expanzii bude pokračovať

Reťazec Action
Holandský reťazec otvoril na našom trhu už 50. predajňu a nepoľavuje, v pláne sú ďalšie.

Diskontný reťazec Action pokračuje v rýchlej expanzii na slovenskom trhu. Len niečo vyše troch rokov po otvorení svojej prvej predajne v Bratislave dnes slávnostne otvoril už svoju 50. prevádzku na Slovensku. Nová predajňa vyrástla v Košiciach a zákazníkom ponúkne tisíce produktov za nízke ceny.

Nová košická predajňa sa nachádza na ulici Pri Prachárni 4. Predajňa v Košiciach má rozlohu 796 štvorcových metrov a prácu v nej našlo 22 zamestnancov. Otvorená bude každý deň od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 20.00 hod.

Otvorenie našej 50. predajne na Slovensku je pre nás významným míľnikom a dôležitým krokom v rámci našich plánov ďalšieho rastu. Budeme pokračovať v posilňovaní našej prítomnosti naprieč celou krajinou, pretože čoraz viac slovenských zákazníkov chce zažiť jedinečný koncept predajní Action,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko Jan Štěpánek.

V príprave rovno ďalšia prevádzka v Košiciach

Ako sme nedávno informovali, podľa najnovšej pracovnej ponuky sa však expanzia reťazca v Košiciach zrejme nekončí. Druhé najväčšie slovenské mesto by totiž mohlo získať aj štvrtú predajňu so známym logom Action. Spoločnosť aktuálne na portáli Profesia hľadá manažment predajne pre nové priestory v obchodnom centre OC Galéria v Košiciach, čo naznačuje ďalšie rozširovanie siete na východe Slovenska.

Action, diskontný predajca nepotravinového tovaru, každý týždeň privíta viac ako 22 miliónov zákazníkov vo viac než 3 300 predajniach v 15 európskych krajinách. Na Slovensku sa teší veľkej obľube. V roku 2024 zaznamenal tržby viac ako 75 miliónov eur a zisk na úrovni 2,35 milióna eur.

Nová pracovná ponuka sa týka obsadenia kompletného vedenia pripravovanej predajne. Reťazec hľadá store managera spolu s tromi až so štyrmi zástupcami manažéra. Nástupný plat začína od 1 560 eur mesačne, pričom od uchádzačov sa očakávajú skúsenosti z maloobchodu aj prax s vedením tímu ľudí.

Všestranná ponuka

Zákazníci v nej nájdu približne 6 000 produktov v 14 rôznych kategóriách od domácich potrieb, dekorácií a kozmetiky až po hračky, kancelárske potreby či hobby sortiment. Action zároveň pravidelne obmieňa ponuku a každý týždeň pridáva približne 150 nových výrobkov.

Reťazec dlhodobo láka zákazníkov najmä agresívnou cenovou politikou. Viac ako dve tretiny celého sortimentu totiž stoja menej ako dve eurá. Firma tvrdí, že práve kombinácia nízkych cien a širokého výberu je jedným z hlavných dôvodov rastúcej popularity medzi Slovákmi.

