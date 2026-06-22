V lacnom Actione nakúpia ďalší Slováci: Nová predajňa otvorí už o niekoľko dní, pribudnú aj pracovné miesta

Predajňa reťazca Action

Foto: Action

Nina Malovcová
Reťazec Action
Viac ako dve tretiny výrobkov v ponuke stoja menej ako 2 eurá.

Obľúbený diskontný reťazec Action pokračuje v rozširovaní svojej siete na Slovensku. Najnovšie otvorí svoju prvú predajňu v Chorvátskom Grobe, čím sa počet jeho prevádzok v krajine zvýši na 51.

Nová predajňa má prilákať zákazníkov širokým sortimentom a nízkymi cenami, ktoré patria medzi hlavné dôvody rastúcej popularity značky. Viac ako dve tretiny výrobkov v ponuke stoja menej ako 2 eurá.

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Každý týždeň pribudne 150 nových produktov

Action stavia na koncepte neustále sa meniaceho sortimentu. V predajniach ponúka približne 6 000 produktov v 14 kategóriách. Zákazníci tu nájdu potreby do domácnosti, dekorácie, záhradný sortiment, hračky, kreatívne pomôcky aj trvanlivé potraviny. Ponuka sa pravidelne obmieňa. Každý týždeň pribudne približne 150 nových výrobkov, vďaka čomu sa zákazníci pri každej návšteve stretávajú s novinkami.

Predajňa reťazca Action
Foto: Action

„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu prvú predajňu v Chorvátskom Grobe, len tri roky po tom, čo spoločnosť Action vstúpila na slovenský trh. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku. Náš úspech stojí na silnom koncepte a odhodlaní našich tímov, na ktoré sme veľmi hrdí,“ uviedol Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.

Predajňa vytvorí 20 pracovných miest

Nová prevádzka sa nachádza na Obchodnej ulici 5070/1D v Chorvátskom Grobe. Predajná plocha dosahuje 829 metrov štvorcových a prácu tu nájde 20 zamestnancov. Pre verejnosť bude otvorená od 25. júna. Nakupovať v nej bude možné každý deň od 08.00 do 20.00 h.

Spoločnosť zároveň poukazuje na svoje aktivity v oblasti udržateľnosti. V predajniach využíva LED osvetlenie a postupne znižuje svoju uhlíkovú stopu. Pri produktoch z dreva používa materiály z certifikovaných lesov a pri bavlnených výrobkoch využíva najmä bavlnu z programu Better Cotton. Action patrí medzi najrýchlejšie rastúce maloobchodné siete v Európe. V súčasnosti prevádzkuje viac ako 3 300 predajní v 15 krajinách a každý týždeň ich navštívi viac než 22 miliónov zákazníkov.

Expanzia na Slovensku pokračuje

Reťazec Action v posledných mesiacoch výrazne zrýchlil svoju expanziu na slovenskom trhu. Len koncom mája otvoril svoju jubilejnú 50. predajňu, ktorá vznikla v Košiciach na ulici Pri Prachárni. Išlo o ďalší významný míľnik spoločnosti, ktorá vstúpila na slovenský trh len pred niekoľkými rokmi a odvtedy si medzi zákazníkmi vybudovala silnú pozíciu. Košická prevádzka s rozlohou 796 metrov štvorcových vytvorila 22 pracovných miest a rozšírila ponuku reťazca v druhom najväčšom slovenskom meste.

Už pri otvorení jubilejnej predajne však bolo zrejmé, že spoločnosť nemá v pláne spomaliť. Generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko Jan Štěpánek vtedy uviedol, že otvorenie 50. predajne predstavuje významný míľnik, no zároveň je len ďalším krokom v rámci plánov ďalšieho rastu. Firma chce podľa jeho slov pokračovať v posilňovaní svojej prítomnosti naprieč celou krajinou, keďže záujem slovenských zákazníkov o koncept predajní Action naďalej rastie.

Tomu nasvedčujú aj ďalšie kroky spoločnosti. Krátko po otvorení novej košickej pobočky sa objavili informácie o možnej príprave ďalšej prevádzky v obchodnom centre OC Galéria. Reťazec totiž začal hľadať vedúcich pracovníkov pre novú predajňu, čo naznačuje pokračovanie expanzie aj na východe Slovenska.

Najnovšie sa rozširovanie siete presúva do blízkosti hlavného mesta. Action otvorí svoju prvú predajňu v Chorvátskom Grobe, ktorá sa stane už 51. prevádzkou značky na Slovensku. Od otvorenia jubilejnej 50. predajne tak uplynie len približne mesiac, čo ukazuje, akým tempom spoločnosť na slovenskom trhu rastie.

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