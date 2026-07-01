Prvý odhad zvyšovania dôchodkov v roku 2027 seniorov nepoteší. Priemerná penzia by stúpla o 27 eur

Dôchodcovia si zvyknú prilepšiť viackrát do roka. Zatiaľ čo v závere dostanú vyplatený rodičovský dôchodok a 13. dôchodok, v januári ich každý rok čaká valorizácia, teda zvyšovanie súm ich dôchodkov, o ktoré nemusia požiadať, ale deje sa automaticky.
Samotná valorizácia dôchodkov sa pritom odvíja od dôchodcovskej inflácie. Tá súvisí s cenami tovarov a služieb, ktoré využívajú práve dôchodcovia, a ak idú tieto ceny rapídne hore, v rovnakej miere sa zvyšujú aj ich dôchodky, aby si mohli zachovať rovnaký komfort. V praxi to vyzerá tak, že čím nižšia je dôchodcovská inflácia, tým menej sa v januári zvýšia dôchodky.
Predpokladá sa podobná situácia ako tento rok
V januári tohto roka dosiahlo percento valorizácie úroveň 3,7. V priemere tak šlo o približne 25 eur na osobu (počítajúc s priemernou sumou dôchodku, ktorá bola v danom mesiaci na úrovni okolo 700 eur, pozn. red.).
Zvyšovanie dôchodkov vždy závisí od percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka. To, ako sa budú zvyšovať dôchodky v januári 2027, tak zatiaľ nevieme určiť presne, avšak už teraz môžeme vychádzať z dostupných informácií, aby sme to vedeli aspoň predbežne odhadnúť.
Ako si všimol portál Finsider, zatiaľ sú známe údaje od januára do mája, takže za viac ako polovicu rozhodujúceho obdobia. Ak by pritom rozhodlo práve toto číslo, bola by valorizácia v budúcom roku dosť podobná tej v tomto roku.
Najnovšie dáta za prvých päť mesiacov tohto roka ukazujú, že tempo rastu cien v domácnostiach seniorov sa stabilne udržiavalo v rozmedzí od 3,5 % do 3,8 %. Priemerná hodnota tejto inflácie sa tak zastavila na úrovni 3,64 %.
Ak sa tento ekonomický trend v najbližšom období zásadne nezmení a udrží si súčasné tempo, penzie by sa v roku 2027 zvýšili o 3,7 %. Pre poberateľov dôchodkov by to znamenalo kontinuitu, keďže presne o rovnaké percento sa ich príjmy upravovali aj v predchádzajúcom roku 2026.
Ako by to mohlo vyzerať v praxi
V praxi sa percentuálne navýšenie dotkne každého dôchodcu inak, keďže výsledná suma závisí od výšky aktuálne poberanej dávky. Priemerný slovenský dôchodok momentálne dosahuje sumu 732,40 eura. Po prepočítaní očakávanou valorizáciou by si seniori s takýmto príjmom polepšili o 27,10 eura, čím by ich nová penzia dosiahla úroveň 759,50 eura.
Princíp percentuálneho zvyšovania však so sebou prináša prirodzené rozdiely v nominálnych sumách:
- Senior s nižším dôchodkom vo výške 500 eur uvidí na svojom účte nárast o 18,60 eura.
- Penzista s nadštandardným dôchodkom vo výške 1 500 eur si polepší až o 55,60 eura.
Aby sa konečná valorizácia pre rok 2027 naozaj ustálila na hodnote 3,7 %, priemerný rast cien za obdobie od júna do septembra nesmie prekročiť hranicu 3,775 %. Tento scenár je momentálne najpravdepodobnejší.
Mohlo by sa to ešte mierne zmeniť
Mierny posun by však nastal, ak by inflácia v letných mesiacoch a v septembri vyskočila na stabilných 3,8 %. V takom prípade by deväťmesačný priemer po zaokrúhlení zdvihol valorizáciu na 3,8 %.
Vyššie zvyšovanie je nepravdepodobné a nepočíta sa s tým, že by penzie mohli rásť o viac ako štyri percentá. Vyžadovalo by to totiž prudké zdražovanie, pri ktorom by priemerná inflácia za letné obdobie musela pokoriť hranicu 4,45 %. Mierne prekročenie štyroch percent v nasledujúcich mesiacoch by na celkový posun nad túto hranicu nestačilo.
Napriek tomu však stále ide o jedno z lepších zvyšovaní, keďže za posledné roky patrí k tým vyšším. V tomto roku bola valorizácia, ako sme už spomínali, o 3,7 %. V roku 2025 sa penzie zvýšili o 2,1 % a v roku 2024 sa dôchodky valorizovali o 3,6 %. Výrazné zvyšovanie pocítili dôchodcovia naposledy v roku 2023, keď sa dôchodky valorizovali dvakrát. K 1. januáru 2023 sa všetky dôchodky automaticky zvýšili o 11,8 % na základe dôchodcovskej inflácie. Následne od 1. júla 2023 prebehla mimoriadna valorizácia o ďalších 10,6 %.
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