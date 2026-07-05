Dopravná nehoda na R1: Vodič zrejme dostal mikrospánok, zasahoval aj vrtuľník

Dôvodom mala byť dopravná nehoda, ktorá sa stala približne o 15.30 h na 84. kilometri. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a cesta bola uzavretá z dôvodu pristávania vrtuľníka.
Zranili sa dvaja ľudia, vodič pravdepodobne dostal mikrospánok
Cesta je v tejto chvíli už prejazdná, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Pri dopravnej nehode sa zranili dvaja ľudia, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Podľa vyjadrenia polície 65-ročný vodič vozidla Mazda 3 pravdepodobne dostal počas jazdy mikrospánok. S vozidlom zišiel z cesty, auto sa následne prevrátilo na strechu. Pri dopravnej nehode utrpel vodič ľahké zranenia, jeho spolujazdkyňa bola so zraneniami letecky transportovaná do nemocnice.
Polícia vodičov upozorňuje na to, aby nešoférovali unavení
Polícia apeluje na vodičov, aby nepreceňovali svoje sily, robili si pravidelné prestávky, a aby zastavili na bezpečnom mieste a dopriali si odpočinok, keď cítia únavu.
„Majte na pamäti, že niekoľkominútová prestávka môže zachrániť život váš aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Mikrospánok prichádza nečakane a stačí niekoľko sekúnd, počas ktorých vodič stratí pozornosť a následky môžu byť tragické. Jazdite zodpovedne!” uzatvárajú policajti v príspevku.
Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny sú predmetom vyšetrovania polície.
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