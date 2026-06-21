Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty

Slovenský maloobchod zažíva od pandémie covidu pomerne zaujímavý a dynamický vývoj. Na jednej strane sú domáci spotrebitelia svedkom príchodu viacerých nových reťazcov a ich expanzie, na druhej strane však viacerí etablovaní hráči pristupujú k zatváraniu pobočiek, prípadne počítajú straty. Dianie v tuzemskom retaile nám viac priblížil Tibor Tabery.
Konzultant a odborník na maloobchod bol, okrem iného, autorom, partnerom, respektíve koordinátorom rôznych komerčných formátov značiek ako Coop Jednota, Terno, Žabka Praha, Koruna či Diskont CBA. Tibor Tabery tiež stojí za konceptom Retail Innovations.
Pre náš portál priblížil súčasnú realitu slovenského trhu, trendy v maloobchode, rozoberali sme tiež pomalšiu expanziu Biedronky či inovatívny koncept 24/7 reťazca Coop Jednota.
Aké trendy v rámci maloobchodu aktuálne vnímate najvýraznejšie?
Maloobchodných trendov vo vyspelom priestore EÚ je nespočetné množstvo, či už naprieč, alebo priamo v odvetviach. Za mňa najvýraznejšie sú tri – ústup klasických kamenných obchodov v prospech segmentu wellness, dominantný trend “supermarketizácie” tvrdých diskontov a prispôsobovanie sortimentu s ústupom jednozložkových potravín.
Čo sa týka ústupu kamenných obchodov v mestských zónach, prevažovať začínajú služby starostlivosti o seba – kozmetika, joga či fitnes. Vo veľkých mestách už počtom prekonali klasický retail.
V rámci druhého trendu takzvané paletové obchody z lacných okrajových zón menia vizuál, priestorové rozloženie, dizajn a zaplavujú centrá miest a nákupné centrá. Strácajú sa obslužné lahôdkové úseky, predajne mäsa či rybacie pulty s čerstvými tovarmi vyžadujúcimi obsluhu. Všetko ide ako balený tovar do bezprácnych samoobslužných chladených vitrín ako „grab and go“ tovar.
V tomto smere sa dostávam k tretiemu trendu. Prispôsobuje sa sortiment – spotrebitelia už menej hľadajú jednozložkovú potravinu, už chcú kupovať riešenie s funkciou. Jedlo. Rýchly snack. Obed. Regeneráciu. Boost energie. Funkčný nápoj.
A čo slovenský maloobchod?
Tu je situácia na prvý pohľad podobná, avšak súčasne dramaticky odlišná. Osobne dlhodobo hľadám spôsob, ako poukázať na to, že katastrofálna centrálna politika regulácie hospodárskych nástrojov v tejto krajine za ostatných 15, možno 20 rokov zapríčinila zdevastovanie akéhokoľvek rastového a výkonnostného potenciálu tejto krajiny.
Prospech krajiny, spoločná vízia, prosperita ľudí, fungujúce procesy a pravidlá – to všetko by mal byť najvyšší platný princíp, nech už je vo vláde ktokoľvek. Toto dnes vynáša Poliakov na ekonomický Olymp. Ale ten strom zasadili a ošetrovali viac ako 20 rokov. To isté pobaltské štáty. Keď ide o krajinu, vedia sa spojiť. Prečo je to dôležité? Lebo prosperujúcu krajinu spoznáte podľa prosperujúceho retailu.
Vnímate aj vy silný prílev diskontných reťazcov?
Slovenskú retailovú situáciu volám tak, že sa „zdiskontnieva“. A bude horšie. Slovenské mestá a prémiové komerčné zóny zaplavujú značky ako Action, TEDi, KiK, Pepco a podobne. Nikto zameraný na strednú vrstvu, systémový, fungujúci hráč zo zahraničia na Slovensko neprichádza.
Štruktúra predaja spotrebného tovaru, napríklad v bežnom slovenskom supermarkete, je v súčasnosti postavená zásadne na zľavách, výpredajoch a privátnych značkách. V podstate sa nepredáva nič okrem bežných položiek takzvanej povinnej jazdy.
“Biedronka narazila na tragickú slovenskú realitu,” hovorí Tabery.
Aké vyhliadky v tomto smere ako krajina máme?
Situácia počas štvrtého kvartálu a Vianoc v roku 2025 bola najväčší retailový prepadák vôbec. Dôsledky ako nepredané zásoby, precenenia, škody či straty už komplikujú život väčšine operátorov. Vlna prepúšťania, exitov, zatvárania filiálok, odchodu komerčných značiek z trhu je za ostatných 24 mesiacov vysoko najvyššia v doterajšej histórii domáceho maloobchodu a podľa mňa ďalej dramaticky porastie.
Príchod Biedronky mnohí označovali ako maloobchodnú udalosť posledných rokov. Je tempo jej expanzie sklamaním?
Poľských retailerov vnímam ako ultraskúsených a schopných. Ale aj šikovný tesár sa raz utne. Príkladom môže byť poľská akvizícia 400 predajní CBA Slovakia pred 7 rokmi a ich remodeling na novú značku „Kačka“. Celý projekt do dvoch rokov skrachoval. Biedronka je iná káva, v Poľsku to robia fantasticky, ale tiež si myslím, že narazili na tragickú slovenskú realitu. Želám im úspech, lebo v konkurencii operátorov vyhráva zákazník.
Ako hodnotíte inovatívny koncept 24/7 predajní Coop Jednota? Prekvapil vás? Pridajú sa aj ostatní veľkí hráči?
Táto téma mi je mimoriadne blízka. Jednak som odchovanec systému Coop Jednota, súčasne som sa niekoľko rokov venoval digitalizácii predajného priestoru a vývoju bezobslužného modelu nakupovania. Tento koncept ako prvý presadzoval formát AmazonGo ešte v roku 2016. Vedeli sme, že to bude cesta, ale netušili sme, že sa to presadí v takej jednoduchosti.
Zase silné poučenie, že nestačí mať smart inováciu, musíte riešiť reálny problém. A ten Coop Jednota reálne má: desiatky stratových malých predajní roztrúsených v regiónoch. Akcelerácia a počty nasadenia bezobslužných 24/7 predajní v ČR a následne v SR ma reálne udivujú. O to viac je mi jasné, že našli svätý grál. Toto Coop Jednotu procesne silno posunie.
Zahraničné reťazce o tento model zatiaľ nemajú záujem, neoperujú tento formát. A reálne, oni dnes majú čo robiť s nasadzovaním samoobslužných kasových zón vo svojich predajniach, tam majú veľkú bolesť.
Ktorý potravinový reťazec sa podľa vás aktuálne najlepšie adaptuje na slovenské, ale aj európske maloobchodné trendy?
Sú reťazce, ktoré nové trendy určujú a potom tie, ktoré sa na ne postupne adaptujú. A, samozrejme, inak to vidíte slovenskou optikou, ako keby ste popisovali českú alebo francúzsku realitu. Stačí ísť len na nákupy do Brna alebo do Viedne.
Objektívne, najväčšiu robotu v efektivite a nastavení procesov za 15 rokov na Slovensku asi odrobil Lidl. Oceňujem ale napríklad dlhodobé urputné presvedčenie siete Billa v klasickom formáte supermarketu a jej najnovší remodeling. Páči sa mi tiež nápad pána Varmužu s konceptom Yeme a jeho pekná misia. Tiež Coop Jednota, ktorá bojuje na každej dedine, lebo má právnu formu „spotrebné družstvo“, a to držia v rukách lokálni družstevníci.
Určite treba sledovať dianie okolo čerpacích staníc. Poľský Orlen “tu ide bomby” a myslím si, že čerpačky ako segment čaká kvantový skok v ponuke služieb.
V ktorom segmente ešte vidíte možný potenciál na príchod silnej zahraničnej značky?
Slovenskú expanznú realitu najlepšie vystihujú dáta správcovských firiem. Zatiaľ čo český trh pravidelne absorbuje 40+ nových značiek a konceptov ročne, na Slovensku je to ledva 10+. Samostatná téma je cielenie, štruktúra a vyspelosť prichádzajúcich hráčov.
Ak by som mal ale staviť len na jediný segment, ktorý bude segmentom budúcej dekády aj na Slovensku, tak to vidím na zdravie a dlhovekosť v kombinácii s oblasťou zážitok a voľný čas.
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